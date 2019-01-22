«Непонятно, был газ или нет»: в Чечне объяснили списание долгов

Чечня не должна платить задолженность, которая образовалась за время ведения боевых действий, считают власти Республики.

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«Это совершенно правильно», — цитируют РИА «Новости» министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулата Умарова.

При этом чиновник высказался, что понимает, что у республики прав не больше, чем у других регионов.

«Чеченский народ не должен платить за тот газ, который непонятно — вообще поступал или не поступал», — подчеркнул министр.

Ранее в Грозном Заводской районный суд удовлетворил иск прокуратуры Чечни к «Газпром межрегионгаз Грозный», сообщается на сайте прокуратуры.

Прокуратура провела проверку и установила, что компания, нарушая закон и внутриведомственный приказ, не составляла документы, необходимые для списания долгов с жителей города. В результате долг стало невозможно взыскать «в силу истечения сроков исковой давности».

«В результате незаконного бездействия ответчика нереальная к взысканию задолженность населения за природный газ, превышающая 9 млрд. руб., в установленном порядке не была списана», — говорится в сообщении. Суд обязал ответчика списать задолженность для населения.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос списания долгов Чечни является «чрезвычайно сложным» и официальная позиция пока не сформулирована.

«В данном случае товар поставлен конечному потребителю компанией, и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ», — сказал Песков. Он добавил, что при решении этого вопроса надо учитывать как интересы компаний, так и интересы граждан.

После новостей из Чечни в Госдуме начались разговоры, о том, что и другие регионы имеют право на такие «поблажки».

Например, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил списать все невозвратные долги за коммунальные услуги по примеру Чеченской республики, о чем он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, невозвратные долги нужно списать с россиян не только в Чечне, а во всех регионах. Он уточнил, что речь идет о невозвратных долгах, которые возникли более трех лет назад, поскольку их уже невозможно взыскать даже в суде.

«При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет», — пояснил Куринный. Поэтому, считает депутат,

списать долги сразу со всех россиян проще, чем устраивать ради этого «огромные судебные процессы».

Чувашская Республика и Смоленская область вслед за Чечней уже попросили списать им долги за газ. Аналогичные шаги по списанию коммунальных долгов могут быть предприняты в Свердловской области.

«Фактически социально-экономическая ситуация сегодняшнего дня давно перевела тему платежей за ЖКХ из рыночных отношений в социально-политические. Просто прокуратура в Чечне впервые признала это де-факто. Поэтому логично, что, обратив на это внимание, другие регионы начали говорить «мы тоже хотим»», — отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Дмитрий Ионин.

При этом по его словам, после такого резонанса власти будет проще пойти на отмену решения в Чечне, чем объяснять другим регионам, почему где-то можно не платить, а где-то - нельзя.

Ранее «Газпром межрегионгаз» заявил, что компания намерена обжаловать данное решение суда в Чечне.

«Газпром» планирует выяснить, какой период для списания учитывался в решении суда.

«Будем подавать апелляцию. Это наши средства, [абоненты] потребили газ на эти деньги. Вообще у нас задолженность [по срокам] по-разному везде, где-то десять, где-то пять-шесть лет, нет конкретного периода. Поэтому мы хотим подать в суд апелляцию, чтобы выяснить, как все это делалось», — сказал ТАСС заместитель гендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» Рустам Амерханов.

«Чеченская республика «живет по особым» законам в рамках Российской Федерации. Еще одним фактом, подтверждающим эту сентенцию, является судебное решение о списании долгов населения по газу на сумму более 9 млрд. руб. Нельзя исключать, что условия, которые привели к данному решению суда, были созданы искусственно», — полагает аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.