Сообразили на троих: торговые сети сливаются

Игорь Кесаев и Сергей Кациев, бенефициары группы компаний «Дикси» и компании «Альбион-2002» (сеть магазинов «Бристоль»), и Сергей Студенников, бенефициар ретейлера «Красное и белое», договорились об объединении этих компаний в единый розничный бизнес. Об этом говорится в сообщении компаний, которое цитирует информагентства.

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В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, а Студенникову - 49%.

«В процессе паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, которые позволят уровнять активы при объединении», - отмечается в сообщении.

Остальные детали этого объединения не сообщаются. Игорь Кесаев, по рейтингу журнала Forbes, занимает 41-е место в списке богатейших бизнесменов. Его состояние оценивается в $2,4 млрд. Сергей Кациев с состоянием $950 млн находился на 111 месте. Студенников стал 115-м с теми же $950 млн.

Всего в России под торговыми марками «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» работает более 13 тыс. магазинов.

Стоит напомнить, что «Дикси» и «Бристоль» уже пытались объединиться. В 2015 году «Дикси» приобрела почти 32% акций сети алкомаркетов, но к концу года продала их.

По размеру выручки в объединяющейся тройке лидирует «Дикси Груп». В 2017 году (данных за 2018 год пока нет) она составила 282 млрд рублей.

Выручка «Красное и Белое» — 210 млрд рублей, «Бристоля» - 68 миллиардов. По выручке (561 млрд руб. или $8,4 млрд по текущему курсу) объединенная сеть станет одним из крупнейших отечественных ритейлеров, значительно уступив только X5 Retail Group и «Магниту».

По итогам 2017 года выручка «Ленты» достигла $6,3 млрд, X5 наторговала на $22,2 млрд, «Магнит» выручил $19,4 млрд, подсчитал Deloitte.

Таким образом в результате слияния появится третий по обороту ретейлер в России. Ранее это место принадлежало «Ленте».

В декабре в магазинах, офисе и на складах «Красного и белого» прошли обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Компанию подозревали в неуплате налогов и продаже контрафактной продукции. Но никаких обвинений предъявлено в итоге не было.

«По итогам данных мероприятий на всех складах была изъята документация на товар, произведен осмотр, только на одном складе была изъята алкогольная продукция в количестве две бутылки. Руководству компании ничего не известно о возбуждении уголовного дела, обвинения никому не предъявляли», - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «Газете.Ru» оперативный комментарий получить не удалось.

«Новость неожиданная для рынка. На то, что алкомаркеты растут быстрее традиционных ритейлеров, обратили внимание примерно год назад, когда «Бристоль» и «Красное и Белое» вошли в десятку самых быстрорастущих ретейлеров. При этом сети объединяются, хотя, по-видимому, они будут работать пока под отдельными брендами, поскольку это позволит достичь синергии на рынке дистрибуции и логистике», - комментирует Георгий Ващенко, аналитик «Фридом Финанс».

То, что крупные игроки объединились, возможно станет сигналом для других участников рынка к активизации и расширения бизнеса, предполагает эксперт.

Между тем, по словам Александра Шустова, генерального директора компании «Мани Фанни», синергии при объединении бизнесов не так часто удается достичь.

Чаще всего слияние не дает ничего, либо приносит убытки объединенной компании, потому что приходится тратить значительные средства на интеграцию нескольких IT-систем, включая бухгалтерию.

«Но в России слияние может преследовать другую цель, например, объединение усилий для более успешного взаимодействия с регулирующими и силовыми органами, и тогда слияние действительно полезно, потому что, если бы оно не состоялось, его участников, каждого в отдельности, мог быть постичь рейдерский захват или банкротство», - говорит эксперт.

Он обращает внимание, что ретейлер «Красное и Белое» соглашается в данной сделке на пакет меньше контрольного.

При этом, по мнению Шустова, все три участника слияния достаточно амбициозны, чтобы настаивать на создании нового бренда для объединенной компании, хотя бренд «Дикси» выглядит тяжеловеснее и дороже двух других.

«Объединившись, сети могут запустить цепную реакцию аналогичных слияний, потому что мелким сетям все сложнее работать, справляться с административным давлением, собственники понимают, что приходит время объединять усилие. Третий по размеру продовольственный ретейлер сможет попытаться заново сформулировать правила игры на этом рынке и пролоббировать упрощение условий ведения бизнеса на высоком уровне», - предполагает эксперт.