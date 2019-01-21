Злость и разочарование: миллиардеры отбирают хлеб у бедных

Число миллиардеров увеличилось вдвое за последние 10 лет — до 2 208 человек, сообщила благотворительная и гуманитарная организация Oxfam. По сравнению с предыдущим годом число миллиардеров подросло на 12% отмечается в докладе, опубликованном в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

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Состояние 26 богатейших людей планеты растет на 2,5 миллиарда долларов ежедневно, ежегодно оно увеличивается на $900 млрд. При этом положение бедных людей в мире совершенно не исправилось, а наоборот ухудшилось.

3,4 млрд человек находится на грани нищеты и живет менее чем на $5,5 в день, их доходы уменьшились на 11% по сравнению с 2017 годом.

Борцы с бедностью подсчитали, что состояние беднейших 3,8 млрд человек равно состоянию 26 самых богатых миллиардеров.

При этом в период с 2017 по 2018-й каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер. Состояние самого богатого человека в мире — владельца компании Amazon Джеффа Безоса выросло до $112 млрд. 1% от этой суммы — это бюджет здравоохранения Эфиопии, где живет 105 миллионов человек, указали специалисты Oxfam. Однако, по оценке Forbes, его состояние еще больше и равно $140 млрд.

«Размер вашего банковского счета не должен определять, сколько лет ваши дети смогут проучиться в школе или сколько лет вы проживете — это реальность в слишком многих странах мира. В то время как корпорации и сверхбогатые люди пользуются низкими налогами, миллионы девочек лишены достойного образования, а женщины умирают из-за отсутствия услуг по охране материнства», — заявила исполнительный директор фонда Винни Бьянийма.

По данным исследования, за последние годы налоги для богатых людей и крупных корпораций резко упали. Так, максимальная ставка налога на доходы физических лиц в богатых странах упала с 62% в 1970 году до 38% в 2013 году. Среднее значение этой ставки в бедных странах — 28%. Кроме того, в некоторых странах, 10% самых бедных граждан платят более высокую долю своего заработка в виде налогов, чем 10% самых богатых. Так происходит, например, в Бразилии.

«Доклад «Общественное благо или частное богатство» показывает, что растущий разрыв между богатыми и бедными подрывает борьбу с нищетой, наносит ущерб нашей экономике и разжигает гнев общественности по всему миру. Он показывает, как правительства усугубляют неравенство, недофинансируя государственные услуги, такие как здравоохранение и образование», — указано в исследовании.

При этом больше всего от проблем социального неравенства страдают девочки и женщины, уверены в Oxfam. Снижение налогов на богатство в основном приносит пользу мужчинам, которые владеют на 50% большим богатством, чем женщины во всем мире, и контролируют более 86% корпораций.

Когда государственными службами пренебрегают, именно женщины берут удар на себя. Если не хватает денег на образование, именно девочки первыми уходят из школы, а женщины ухаживают за больными родственниками, не имея возможности заработать, когда не работает система здравоохранения.

По оценкам Oxfam, если бы вся эта неоплачиваемая работа по уходу была выполнена одной компанией, годовой оборот составил бы $10 трлн — в 43 раза больше, чем у Apple.

Государственные службы страдают от хронического недофинансирования или передаются на аутсорсинг частным компаниям, которые не занимаются самыми бедными. «Во многих странах достойное образование или качественное здравоохранение стали роскошью, которую могут позволить себе только богатые. Каждый день 10 тысяч человек умирают из-за отсутствия доступа к недорогой медицинской помощи. В развивающихся странах ребенок из бедной семьи в два раза чаще умирает до пяти лет, чем ребенок из богатой семьи», — указано в докладе.

«Люди по всему миру злы и разочарованы. Теперь правительства должны добиться реальных изменений, обеспечив, чтобы корпорации и богатые люди платили свою справедливую долю налогов и инвестировали эти деньги в бесплатное здравоохранение и образование, которое удовлетворяет потребности всех, включая женщин и девочек, чьи потребности так часто игнорируются. Правительства могут построить светлое будущее для всех — а не только для немногих привилегированных», — сказала Бьянийма.

Программа развития ООН и Оксфордская инициатива в области бедности и человеческого потенциала представили в сентябре прошлого года глобальный индекс бедности за 2018 год. Исследование проводилось в 105 странах, где проживает 75% мирового населения — 5,7 миллиарда человек. Специалисты выяснили, что почти четверть — 23,5 % из них живут за чертой бедности. 612 миллионов из них живут в «исключительной бедности». Беднейшими регионами в мире оказались Африка южнее Сахары, где в нищете живут 58 % населения, и Южная Азия (31 %).