Всем простить долги: Смоленск хочет, как в Чечне

В пятницу представители фракции КПРФ в парламенте Смоленской области обратились в прокуратуру с предложением выступить истцом в суде, чтобы отменить долги населения за газ перед компанией «Газпром Межрегионгаз Смоленск». Аргумент депутатов для списания — во избежание социального недовольства в регионе.

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В депутатском обращении коммунисты Валерий Кузнецов, Андрей Шапошников и Александр Степченков предлагают прокуратуре Смоленской области изучить «чеченский опыт», сообщают местные СМИ. Сумму задолженности они не уточнили.

Чечня в авангарде борьбы

Ранее районный суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере 9 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Чеченской республики, которая выступала истцом по этому делу.

Требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность и могли повлечь за собой протесты, отмечают в ведомстве.

Согласно выводам прокуратуры, данная задолженность является безнадежной, а попытки ее взыскать создавали в обществе социальную напряжённость. «Исследовав представленные прокурором доказательства, суд признал заявленные требования обоснованными и обязал ответчика списать указанную задолженность населения», — говорится в заключении.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал решение суда справедливым. Оно основано на сложившихся реалиях, приводят слова Каримова РИА «Новости».

Юристы отмечают, что в этом деле все не так однозначно. В соответствии с нормами гражданского законодательства, в частности ст.196 ГК РФ, общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении.

Подобные долги должны списываться как безнадежные, но сроки исковой давности применяются только по заявлению населения, если такого заявления со стороны потребителей газа в отношении долга на сумму 9 млрд рублей не было, то поставщик может взыскать долг и по истечении трех лет, и эти долги не могут быть признаны безнадежными к взысканию, уточнил эксперт УК «СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигородский.

Получается, что позиция ведомства относительно обязательств «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность как безнадежную к взысканию выглядит несколько натянуто.

С другой стороны, правовая сторона вопроса в конкретном случае очевидно смещена на задний план: есть не самый экономически-благополучный субъект федерации, пострадавший от военных действий, с высоким уровнем безработицы и огромными долгами населения за коммунальные услуги, которые необходимо списать, чтобы не усугублять социально-экономическую ситуацию в регионе, отмечает эксперт на рынке.

Долги копились 10 лет

Еще в 2015 году республика попросила списать ей 16,23 млрд рублей долга за электроэнергию и газ за период с 1999 по 2009 год, когда в регионе действовал режим контртеррористической операции.

Однако неплатежи продолжают расти и сейчас. Только по официальным данным мэрии, в Грозном около 35% жителей не платят за электричество, а более 50% жителей имеют долги по оплате коммунальных услуг.

Судя по содержанию сайта «Газпром межрегионгаз Грозный», поставщик давно ведет в республике борьбу за платежную дисциплину.

Только в январе 2018 года ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» направил в судебные органы Чеченской Республики 882 исковых заявления в отношении абонентов — неплательщиков на общую сумму 54,5 млн рублей.

Согласно данным «Газпром Межрегионгаз», на 1 ноября 2018 г. крупнейшим должником в Чечне за поставленный газ было МУП «Теплоснабжение» Грозного, накопившего долг на 2,25 млрд рублей. У АО «ГУ ЖКХ» долги составили 81,8 млн рублей.

Прощение долгов Чечне — опасный прецедент для других республик Северного Кавказа. В частности, Дагестана и Ингушетии, где с платежной дисциплиной дела обстоят не лучше.

Обращение смоленских депутатов — лучшее тому подтверждение. Списание газовых долгов может перекинуться и на другие регионы, и не только на Кавказе.

В пятницу стало известно, что «Газпром» не готов просто так простить долги населению. Даже если это решение принято органом судебной власти.

«Газпром межрегионгаз Грозный» планирует выяснить, какой период для списания учитывался в решении суда. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» Рустам Амерханов.

«Будем подавать апелляцию. Это наши средства, [абоненты] потребили газ на эти деньги. Вообще у нас задолженность [по срокам] по-разному везде, где-то десять, где-то пять-шесть лет, нет конкретного периода. Поэтому мы хотим подать в суд апелляцию, чтобы выяснить, как все это делалось», — сказал собеседник агентства.