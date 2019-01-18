Взрывная волна: газ отключат автоматически

Министерство строительства и ЖКХ России утвердило новый свод правил проектирования систем газоснабжения в жилых зданиях. Документ вступит в силу 6 июня 2019 года.

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Речь идет о проектировании газоанализаторов в новых жилых домах, пояснили «Газете.Ru» в Минстрое России.

«Документ устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ», — говорится в материалах ведомства.

Документ в том числе регламентирует установку систем контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа.

Они должны быть установлены в теплогенераторных, предназначенных для встроенных или пристроенных помещений общественного назначения, и в помещениях квартир при размещении в них газоиспользующего оборудования.

«Газовая плита должны быть оборудована системой «газ-контроль», прекращающей подачу газа на горелку при погасании пламени», — сказано в приказе. Также перечислены требования к помещениям, в которых плиты устанавливаются отдельно или встраиваются в мебель.

Помимо прочих требований, приказ регламентирует установление в зданиях с таким оборудованием легких конструкций «для погашения давления взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газовоздушной смеси».

Иными словами, должны быть установлены окна, которые легко бы выбивались взрывной волной.

Проблема ужесточения требований к газифицированным домам в России стоит очень остро, особенно в отношении вторичного жилого фонда, где участились случаи взрывов. Трагедии ранее произошли в Ижевске, Ярославле, в городе Шахты Ростовской области. Также по одной из версий, взрыв бытового газа мог стать причиной взрыва в многоэтажке в Магнитогорске.

Как пояснили в Минстрое, через полгода, когда изменения вступят в силу, новые дома будут приниматься только в соответствии с новыми правилами к газовому оборудованию. Соответствующее оборудование будет устанавливаться за счет застройщиков.

Дальнейшее обслуживание может обеспечиваться управляющими компаниями. Сейчас в Госдуму внесен законопроект, который дает право управляющим компаниям право от лица собственников заключать договоры на установку обслуживание внутриквартирного оборудования.

Согласно поправкам ко второму чтению, которые имеются в распоряжении «Газеты.Ru», предлагается заключить не один договор между управляющей компанией и поставщиком услуги по обслуживанию газовой системы, а два: на внутриквартирное и общедомовое оборудование.

Возможность применения именно этих правил не исключают в Минстрое, рассказали «Газете.Ru» в ведомстве.

«Принципиально, что ко второму чтению будет два договора. Идея законопроекта — рассматривать газовое оборудование как единое целое, но в силу того, что это два разных собственника (общедомовое и внутриквартирное), это два договора», — уточнил автор инициативы депутат ГД Илья Осипов.

По его словам, договоры, которые были заключены на момент вступления в силу закона, продолжат действовать.

«Если вы заключили договор, и проверка оборудования не была сделана, а деньги уже заплачены, то до момента, когда проверка проводится, будет действовать этот договор. Потом управляющая организация будет обязана заключить новое соглашение или включить вас в общий договор», — сказал собеседник издания.

Внутриквартирное оборудование будет нуждаться в проверке раз в несколько лет или иной установленный срок.

Если управляющая компания получит подобные полномочия, то есть вероятность, что это будет включено в счет платежки собственникам, и оплачивать проверку будут сами владельцы квартир,

предположил эксперт «Качество жизни» ОНФ Арсений Беленький.

Ранее депутаты внесли законопроект, который тоже предполагает установку в жилых домах автоматизированные системы контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капитального ремонта.

Согласно нему, система должна не только оповестить о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, но и автоматически перекрыть подачу газа к газовому оборудованию, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию.

По данным Минстроя, в России газифицировано больше 60% жилого фонда.