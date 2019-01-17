«Газпром» под арестом: Украина добилась своего

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев уверяет, что в европейских судах скоро начнутся слушания по принудительной продаже активов «Газпрома», которые, по его словам, арестованы.

Реклама

«Мы уже начали их получать: списываем избыточные средства, которые нам «Газпром» переводил за транзит. Во-вторых, инициировали юридические процессы уже примерно в шести юрисдикциях. В трех из них — в Голландии, Швейцарии и Великобритании — у нас в ближайшее время будут слушания по принудительной продаже. Там уже прошли аресты активов», — сказал он.

У «Газпрома» за рубежом имущества «на десятки миллиардов долларов», и «мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга «Газпрома» перед нами». «Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года», — демонстрирует оптимизм глава «Нафтогаза».

Эти заявления он сделал в интервью журналу «Новое время страны», цитаты из которого приводит агентство УНИАН. Стоит отметить, что Андрей Коболев в последнее время регулярно делает громкие заявления. Например, он рассказывал об исках к «Газпрому» на $11,6 млрд по транзитному соглашению и на $5 млрд за потерю активов в Крыму.

Такая активность председателя правления связана с тем, что у него истекает контракт в марте, и многие украинские чиновники и политики не хотели бы его перезаключения.

В частности, Коболеву не простили выплату себе и еще 40 сотрудникам «Нафтогаза» премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже тяжбы с «Газпромом». Суд постановил, что украинская компания должна российской $2 млрд, а российская украинской — $4,56 млрд. То есть «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Но топ-менеджеры «Нафтогаза» решили, что премию они себе начислят в размере 1% именно с $4,56 млрд. В итоге они получили $45,6 млн, из которых, по информации украинской прессы, Коболеву досталось $7,9 млн. Их он перевел маме в США.

«Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006 или 2008 года, больше десяти лет точно», — сказал он.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман недавно назвал «заоблачными» размеры оплаты труда членов правления «Нафтогаза» и высказался за пересмотр контракта.

«Я считаю, и не я один, что контракт, который действовал пять лет, содержит условия, которые на сегодня являются неприемлемыми. Речь идет об условиях оплаты труда и различных вознаграждениях правлению компании», — заявил он в среду на заседании кабинета министров.

Коболеву сейчас нужна пропагандистская поддержка в стране, и это связано с внутренними процессами, которые сейчас происходят в самой Украине, отмечает украинский эксперт Дмитрий Марунич.

В этом году в Украине пройдут выборы президента и парламента, и внутриполитическая ситуация уже сейчас крайне напряженная, а российская карта для украинских политиков в последние годы остается безотказным способом привлечения внимания.

Что касается арестов активов «Газпрома» за рубежом, то, действительно, такие действия предпринимались в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании. В частности, судебные исполнители приходили в офисы Nord Steam AG и Nord Stream 2 AG – компаний-операторов действующего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северный поток – 2».

Российская сторона эти судебные действия обжаловала, слушаний по существу не проводилось ни в одной стране. Оценить шансы на принудительную продажу практически невозможно, отмечали ранее юристы.

У «Газпрома» свой взгляд на выплату $2,56 млрд «Нафтогазу». Официально от выплаты концерн не отказывался, более того — она зарезервирована в полном объеме в его бюджете. Но в «Газпроме» высоко оценивают шансы на пересмотр решения Стокгольмского арбитража.

«У нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся. Поэтому судебные разбирательства продолжаются», — говорил заместитель начальника юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец.

«Никакого предельного срока (по выплате) нет. Поэтому «Нафтогаз» и пытается арестовать какое-то имущество в надежде заставить «Газпром» это сделать как можно скорее. Мы считаем, что здесь торопиться не стоит, надо действительно до конца разобраться и поставить точку — кто, что, кому должен», — добавил он.

«Газета.Ru» направила запрос в «Газпром» по последним заявлениям главы «Нафтогаза», но на момент подготовки данного материала, ответа не получила. В пятницу 18 января стоит ждать новых заявлений от Коболева по российскому направлению. «Нафтогаз» анонсировал брифинг на тему: «Нафтогаз-Газпром: 10 лет спустя».

Напомним, что 31 декабря 2019 года у «Газпрома» с «Нафтогазом» заканчиваются контракты на поставку и транзит российского газа. Обсуждаться новые соглашения будут 21 января на трехсторонней встрече в Брюсселе с участием замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Мароша Шефчовича министра энергетики РФ Александра Новака. От Украины также должен приехать министр энергетики.

Кроме того, во встрече будут также участвовать и представители «Газпрома» и «Нафтогаза». Прорывов от газового «мини-саммита» никто не ждет.