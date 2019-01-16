Жертвы Brexit: как Британия разрушит жизни мигрантов

Угроза массового оттока рабочей силы нависла над Великобританией после того, как парламент отверг вариант соглашения премьер-министра Терезы Мэй о выходе страны из ЕС. Отметим, что сама Мэй пока еще сохраняет свой пост: члены палаты общин британского парламента на голосовании в среду выразили доверие ее правительству. За вотум недоверия проголосовали 306 членов парламента, против — 325 депутатов.

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Население Великобритании пока продолжает увеличиваться за счет миграции — за год, заканчивающийся в июне 2018 года, в страну приехало на 273 тысячи человек больше, чем уехало (625 тысяч человек против 351 тыс.), отчиталась в ноябре 2018 года Национальная статистическая служба Великобритании.

Но число граждан ЕС, приезжающих в Великобританию, стремительно уменьшается. Сальдо миграции (превышение числа иммигрантов над эмигрантами) в ЕС достигло шестилетнего минимума, так как все больше граждан Европы покидают Великобританию и все меньше прибывает после голосования по Brexit.

За 12 месяцев в 2017-2018 годах приехали жить и работать в Великобританию из ЕС всего 74 тысячи человек, что на 60% меньше, чем годом ранее. Это был самый низкий показатель с 2012 года.

В два раза сократилась миграция из Румынии и Болгарии — 34 тысячи человек или минимум с 2014 года, когда эти страны получили полный доступ к рынку труда Великобритании. Граждане стран ЕС-15 (первые члены ЕС, например, Италия, Германия, Испания) также активно уезжали из Великобритании. Сальдо миграции сократилось в два раза с 2016 года до 47 тысяч человек.

При этом в надежде на хорошую работу и стабильность одной из сильнейших экономик мира в Великобританию продолжают приезжать люди не из ЕС. За год в страну приехало на 248 тысяч больше таких граждан, чем покинуло — и это самое высокое сальдо неевропейской миграции с 2004 года. Лидерами стали жители стран Азии, приехавшие в Великобританию работать или учиться.

«Мигранты уезжают из ЕС в большом количестве после референдума (по Brexit), и чистый приток значительно сократился», — сказала профессор по миграции Оксфордского университета Мадлен Самптон The Independent. «Более низкая стоимость фунта, вероятно, сделала Великобританию менее привлекательным местом для жизни и работы, тогда как экономические условия в других ведущих странах для мигрантов из ЕС улучшились», — указала Самптон.

По данным 2017 года, граждан Евросоюза в Великобритании было около 3 млн человек. В Великобританию приезжало больше всего граждан Польши — 900 тыс. человек (в топ-5 вошли Румыния, Португалия, Италия и Литва).

Без былых привилегий

Предполагается, что к гражданам стран Евросоюза после Brexit будут применяться те же миграционные правила, что и к гражданам всех других государств. Так, специалист из Германии будет иметь те же возможности и права получить работу в Великобритании, что и специалист из Украины.

Для трудовых мигрантов должны существовать единые правила независимо от гражданства, считают в британском правительстве. Это соглашение могло быть подкорректировано, если бы с Евросоюзом был заключен экономический договор в рамках Brexit, однако вероятность такого сценария теперь стремится к нулю.

Поскольку правительство Великобритании приравняет граждан стран-членов ЕС ко всем другим иммигрантам, низкоквалифицированные работники, например из стран Прибалтики, не смогут рассчитывать на «социальный пакет» наряду с британцами, следует из проекта миграционной реформы, одобренного кабинетом министров.

Премьер-министр Тереза Мэй неоднократно заявляла, что необходимо положить конец неограниченной трудовой миграции в Британию из стран Евросоюза. Количество приезжающих в страну должно превышать количество выбывающих лишь на несколько десятков тысяч человек, считают в правительстве.

Визы для работников из стран, не входящих в ЕС, выдаются в Великобритании в зависимости от их профессиональной востребованности. При этом существует лимит — 20,7 тысяч виз в год. Эту меру не раз критиковали оппозиционеры Мэй, отмечая, что Великобритания остро нуждается в ИТ-специалистах и медиках, но не дает визы специалистам из других стран.

Сама Тереза Мэй говорила, что высококвалифицированные работники будут пользоваться приоритетным правом на работы в Великобритании вне зависимости от того, откуда они прибыли. После Brexit практике привлечение низкоквалифицированной рабочей силы будет положен конец, говорила премьер-министр.

Резкое сокращение потока дешевой рабочей силы из Латвии или Эстонии — официальный курс британских властей.

Модель приема гастарбайтеров больше экономически невыгодна, уверены в правительстве.

Жесткий разрыв с ЕС обещает оставить граждан ЕС, работающих в Великобритании, без каких-либо гарантий. Рано или поздно трудовые мигранты, прибывавшие на страну в значительной степени именно за «социальным пакетом», лишатся его. Британский пакет включал в себя и первичный капитал на благоустройство, и пособия для детей, и пособия по безработице, жилищные субсидии, налоговые льготы для родителей с детьми.

Количество поляков и прибалтов, например, перевалило в Великобритании за миллион. Выходцы из Восточной Европы прибавили нагрузку на социальную сферу страны — возросло давление на государственные институты (школы, детские сады, больницы) и инфраструктуру, отмечали приверженцы жесткой миграционной политики.

Гражданин Германии Хольгер Хальман рассказал Deutsche Welle, что много лет пытался интегрироваться в британское общество, но у него это не получилось. Он присоединился к гражданской инициативе The3million, которая объединяет живущих в Великобритании граждан ЕС, обеспокоенных тем, что после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза у них станет еще меньше прав. Многие из этих людей утверждают, что подвергаются дискриминации в общественных местах из-за внешности или недостаточного знания английского языка.

Кася Тальбот из Польши вышла замуж за англичанина и родила двоих детей, но живет в постоянном страхе депортации с момента голосования по Brexit. Поэтому она подала заявление на получение британского гражданства.

Члены сообщества The3million пытаются доказать, что правительство Терезы Мэй поощряет британские ведомства проводить дискриминационную политику по отношению к гражданам Евросоюза. Особенно это касается граждан ЕС из Центральной и Восточной Европы.