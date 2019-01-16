Америка прежде всего: посол США снова пригрозил Германии

Американский посол в Германии Ричард Гренелл объяснил, почему направлял письма немецким компаниям с угрозами ввести санкции, если они продолжат поддерживать реализацию «Северного потока — 2». По его словам, в них он лишь озвучил позицию США по вопросу газопровода.

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Он заявил в интервью Rheinische Post, что не видит ничего предосудительного в том, что разослал сообщения.

Посол отметил, что работа дипломата заключается в том, чтобы доносить позицию США до властей и компаний Германии, «представлять германскому правительству, лидерам деловых кругов, населению, СМИ и общественности политику». «Центральная ответственность дипломата заключается в защите граждан и интересов родной страны», — добавил он.

«Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы озвучивали публично», — заверил Гренелл. «Я буду и впредь продвигать соответствующую американскую политику», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что посол разослал письма немецким компаниям, в частности, BASF и Uniper, предупреждая о возможности принятия в отношении них ограничительных мер из-за поддержки строительства газопровода.

«Компании, которые работают в секторе экспорта российских энергоресурсов, рискуют подпасть под возможные санкции», — подтвердил в интервью Гренелл.

По словам Гренелла, «правительство США и конгресс имеют сомнения в том, что касается энергобезопасности и геополитических последствий «Северного потока – 2». Посол заявил, что газопровод не является «коммерческим проектом» и реализуется, чтобы поставлять газ в Европу, минуя Украину.

«Германия должна учитывать сомнения других стран — членов ЕС и своих соседей относительно негативных последствий проекта по строительству трубопровода», — указал Гренелл.

Газопровод «несет серьезные геополитические последствия для... европейских союзников и партнеров» США, утверждал посол в письмах. В тексте говорилось, что «члены ЕС из Восточной Европы, многие правительства в Западной Европе и Канада выступают против проекта».

Тогда немецкие политики резко отреагировали на действия американского посла. Замглавы Социал-демократической партии страны Ральф Штегнер усомнился, что американский дипломат знает, в какой эпохе живет. «Времена верховных комиссаров в Германии уже прошли», — написал он в Twitter.

В таком же духе высказался замглавы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио де Мази. «Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии», — сказал он.

Вместе с тем, в Германии неоднократно заявляли, что немецкий бизнес нуждается в России, и не отступают от планов по реализации проекта. Глава МИД ФРГ Хайко Маас отмечал, что проект газопровода «Северный поток — 2» представляет интерес не только для Германии и России, но и для всей Европы.

«То, насколько велик скепсис наших партнеров из Центральной и Восточной Европы, показывают и дискуссии вокруг «Северного потока — 2», их озабоченность мы воспринимаем всерьез. Но это не меняет ничего в нашей позиции, что «Северный поток — 2» не представляет собой исключительного германо-российского пути. Об этом мы говорим критикам проекта в Европе, а также в Вашингтоне», — сказал Маас.

Министр добавил, что «вопросы европейского энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США». ФРГ нуждается в России как во внешнеполитическом партнере, в частности, для урегулирования ситуации в Сирии, Йемене и на Украине, подчеркнул он.

Газопровод «Северный поток — 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Евросоюз. Проект предусматривает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Ряд стран активно выступают против прокладки газопровода, в частности Польша и Украина. Варшава предлагает соседям альтернативу — закупать газ у США. В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. Лидеры Латвии и Литвы считают, что у строительства газопровода политические мотивы.

США угрожали ввести санкции против проекта, включая его европейских участников. Россия в свою очередь отмечает, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года. Министр энергетики России Александр Новак отмечал, что проект будет реализован даже в случае введения санкций.