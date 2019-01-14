Игра без правил: Nike в центре налогового скандала

Американский гигант на рынке спортивной одежды и обуви Nike столкнулся с проблемами из-за уплаты налогов в Европе. Европейская комиссия (ЕК) начала расследование в отношении компании по поводу налоговых соглашений в Нидерландах. Регулятор сообщил, что власти страны могли предоставить Nike преимущество перед конкурентами за счет определенных поблажек.

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Расследование коснется двух дочерних компаний Nike, базирующихся в Нидерландах - Nike European Operations Netherlands BV и Converse Netherlands BV. Они занимаются продажами в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Комиссия утверждает, что власти Нидерландов вынесли пять налоговых постановлений в период с 2006 по 2015 год, которые утверждали неконкурентный метод расчета налога на прибыль двух «дочек» Nike. Два постановления по-прежнему действуют. Они касаются выплат лицензионных платежей (роялти) Nike European Operations Netherlands и Converse Netherlands в пользу головной компании за использование интеллектуальной собственности.

Эти платежи компании переводили двум другим «дочкам» Nike. Однако поскольку те не зарегистрированы в Нидерландах, роялти не облагались налогами. Все это говорит о несправедливом преимуществе Nike перед конкурентами, считают в Еврокомиссии.

«Сама корпоративная структура группы Nike выходит за рамки правил государственной помощи ЕС», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Государства-члены (Евросоюза) не должны позволять компаниям создавать сложные структуры, которые чрезмерно уменьшают их налогооблагаемую прибыль и дают им несправедливое преимущество перед конкурентами. Комиссия тщательно изучит налоговый режим Nike в Нидерландах, чтобы оценить, соответствует ли он правилам государственной помощи ЕС», — заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Власти Нидерландов намерены сотрудничать с Еврокомиссией в расследовании. Представители Nike отрицают, что имеют какие-либо налоговые преференции в этой стране. Если факт нарушения подтвердится, американской компании грозит многомиллионный штраф. Сколько налогов недоплатила Nike и сколько его предстоит выплатить Нидерландам в случае штрафа, комиссия еще не подсчитала.

За последние годы ЕК несколько раз уличала транснациональные корпорации, в основном из США, в налоговых нарушениях. Самый крупный штраф на счету Apple. В 2016 году она была оштрафована на $14,5 млрд. Регулятор пришел к выводу, что власти Ирландии помогли американскому гиганту существенно занизить суммы налоговых отчислений в период с 2003 по 2014 годы.

В 2017 году власти ЕС обязали налоговые органы Люксембурга взыскать с Amazon неуплаченные налоги в размере около €250 млн. Крупнейший интернет-ритейлер пользовался налоговыми льготами в этой стране, заключила Еврокомиссия. В 2015 году европейские власти обязали Starbucks выплатить Нидерландам 25,7 млн евро также из-за несправедливых налоговых преференций.

В июле 2018 года ЕК оштрафовала Alphabet, материнскую компанию Google, на 4,34 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением. Правда, причина штрафа не была связана с с налогами.

Регулятор решил, что компания использовала свою операционную систему для мобильных устройств Android, чтобы противозаконно закрепить свое господствующее положение в сфере интернет-поиска.

Google вынуждала производителей смартфонов «вшивать» на устройства сервисы и приложения, также созданные Google, например, Google Chrome. The Wall Street Journal писал, что сумма штрафа составляет около 40% чистой прибыли Google за 2017 год в размере $12,62 млрд.

Антимонопольный орган Евросоюза в настоящее время продолжает расследование в отношении IKEA. Один из операторов компании IKEA Systems несколько раз переносил часть прибыли из Нидерландов в холдинг в Люксембурге, тем самым налогами облагалась лишь часть прибыли, сообщала Еврокомиссия.

Но были и те, кто избежал наказания. Налоговая проверка Еврокомиссии закончилась облегчением для McDonald's.

Американскую сеть ресторанов быстрого обслуживания подозревали в нелегальном налоговом соглашении с властями Люксембурга. Ведомство провело проверку, но не нашло доказательств того, что McDonald's получала незаконную помощь от люксембургских властей.