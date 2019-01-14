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Мэй разводится: как премьер будет агитировать за Brexit. LIVE

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит с речью по поводу Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит в понедельник вечером с речью по поводу выхода страны из Евросоюза. За сам механизм Brexit во вторник будет голосовать парламент. Не факт, что парламентарии одобрят вариант брексита, предложенный Мэй. «Газета.Ru» следит за перипетиями «развода» в режиме онлайн.
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19:25

Тереза Мэй призвала депутатов поддержать ее сделку по Brexit «ради страны».

19:15

Премьер-министр, выступая сегодня на территории завода в Сток-он-Трент», предупредила, что «Брексит» будет в полной опасности, если политики проголосуют за эту сделку завтра, как и ожидалось, то есть, отложат процедуру выхода на лето.

19:10

«Как мы видели за последние несколько недель, в Вестминстере есть люди, которые хотели бы отложить или даже остановить Brexit и которые будут использовать для этого все доступные им средства», - цитирует выдержки из речи Мэй британские СМИ.

19:03

В ЕС накануне уже заявили, что 29 марта выход Британии из ЕС не состоится из-за противоречивой ситуации в британском парламенте.

18:58

Мэй считает необходимым реализацию итогов референдума 2016 года о выходе страны из ЕС (Brexit), иначе доверие к институтам британской демократии, по ее словам, будет подорвано. Об этом говорится в речи главы британского правительства, с которой Мэй планирует выступить и выдержки из которой приводит в понедельник газета The Guardian.

18:50

Британские газеты публикуют острые материалы о происходящем внутри ведущих политических партий расколе и противостоянии вокруг проблемы Brexit , который, что вполне возможно, будет отложен и не состоится в намеченный срок — в марте.

18:45

Как предполагается, Мэй призовет сограждан и парламент сделать все возможное, чтобы избежать срыва Brexit. А сорвать сделку по выходу страны из ЕС может парламент.

18:40

С речью по поводу Brexit премьер Тереза Мэй выступит в понедельник на заводе в городе Сток-он-Трент (графство Стаффордшир).