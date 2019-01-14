Мэй разводится: как премьер будет агитировать за Brexit. LIVE

- 335504 просмотра Друзья рассказали о последних днях погибшей актрисы Елены Майоровой
- 325067 просмотров Цекало рассказал о разводе с сестрой Веры Брежневой
- 221120 просмотров Более половины россиян выступают за отставку правительства
- 189986 просмотров Евгений Плющенко попал в больницу
- 153547 просмотров Бравшая интервью у Путина телезвезда не хочет сдаваться
- 151026 просмотров Потеря отца и тяжелая травма: тайны помощника Тутберидзе
- 141737 просмотров СМИ сообщают, что Павел Прилучный избил свою супругу Агату Муцениеце
Тереза Мэй призвала депутатов поддержать ее сделку по Brexit «ради страны».
Премьер-министр, выступая сегодня на территории завода в Сток-он-Трент», предупредила, что «Брексит» будет в полной опасности, если политики проголосуют за эту сделку завтра, как и ожидалось, то есть, отложат процедуру выхода на лето.
«Как мы видели за последние несколько недель, в Вестминстере есть люди, которые хотели бы отложить или даже остановить Brexit и которые будут использовать для этого все доступные им средства», - цитирует выдержки из речи Мэй британские СМИ.
В ЕС накануне уже заявили, что 29 марта выход Британии из ЕС не состоится из-за противоречивой ситуации в британском парламенте.
Мэй считает необходимым реализацию итогов референдума 2016 года о выходе страны из ЕС (Brexit), иначе доверие к институтам британской демократии, по ее словам, будет подорвано. Об этом говорится в речи главы британского правительства, с которой Мэй планирует выступить и выдержки из которой приводит в понедельник газета The Guardian.
Британские газеты публикуют острые материалы о происходящем внутри ведущих политических партий расколе и противостоянии вокруг проблемы Brexit , который, что вполне возможно, будет отложен и не состоится в намеченный срок — в марте.
Как предполагается, Мэй призовет сограждан и парламент сделать все возможное, чтобы избежать срыва Brexit. А сорвать сделку по выходу страны из ЕС может парламент.
С речью по поводу Brexit премьер Тереза Мэй выступит в понедельник на заводе в городе Сток-он-Трент (графство Стаффордшир).