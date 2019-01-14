Взрывная волна: Госдума рассмотрит «газовый» законопроект

Российские власти уже несколько лет обсуждают, что делать с проблемой взрывов бытового газа в жилых домах. И в Госдуме сейчас находится проект закона с новыми правилами обслуживания газового оборудования. Речь, в частности, идет о том, чтобы дать управляющим компаниям право от имени собственников заключать договоры на его обслуживание в квартирах.

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Согласно законопроекту, предлагается оставить гражданам право самостоятельно заключать договоры на обслуживание, но в случае отказа или уклонения такие функции возлагаются на товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, управляющую организацию или лицо, уполномоченное решением общего собрания таких собственников.

В прошлом году законопроект прошел первое чтение. Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству одобрил документ к принятию во втором чтении, которое может состояться в ближайшее время, рассказал «Газете.Ru» автор инициативы, депутат Госдумы Илья Осипов, добавив, что инициативу необходимо поставить в приоритет.

«Законопроект готовится ко второму чтению. Пока проходим согласование с Минстроем, с Минэкомразвития - у них тоже есть какие-то предложения», - подтвердил изданию депутат и член жилищного комитета Павел Качкаев. В Министерстве строительства и ЖКХ «Газете.Ru» отметили, что поддерживают принятие инициативы.

Согласно поправкам ко второму чтению, которые имеются в распоряжении «Газеты.Ru», предлагается заключить не один договор между управляющей компанией и поставщиком услуги по обслуживанию газовой системы, а два: на внутриквартирное и общедомовое оборудование.

«Принципиально, что будет два договора. Идея законопроекта - рассматривать газовое оборудование как единое целое, но в силу того, что это два разных собственника (общедомовое и внутриквартирное), это два договора», - уточнил Илья Осипов.

По его словам, договоры, которые были заключены на момент вступления в силу закона, продолжат действовать.

«Если вы заключили договор, и проверка оборудования не была сделана, а деньги уже заплачены, то до момента, когда проверка проводится, будет действовать этот договор. Потом управляющая организация будет обязана заключить новое соглашение или включить вас в общий договор», - добавил собеседник издания.

Осипов обратил внимание, что общедомовое и внутриквартирное оборудование необходимо рассматривать как один комплекс. Тем более что часть первого находится в квартире. Дело в том, что кусок газовой трубы до вентиля присутствует в квартире, а не на лестничной клетке.

«Отсутствие должного технического обслуживания и своевременного ремонта, замены газового оборудования повышает опасность его эксплуатации, создает угрозу безопасности дома, граждан, общества и государства, так как возникновение аварийной ситуации в системе газоснабжения дома может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительные материальные потери», - говорится в пояснительной записке.

Поддержание всей системы газоснабжения многоквартирного дома в надлежащем состоянии, своевременное техническое обслуживание, ремонт всех ее составных частей помогут избежать создание угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Кроме того, такой подход является экономически целесообразным и позволяет снизить расходы на содержание газопроводов и газоиспользующего оборудования в многоквартирном доме, считают законодатели.

Напомним, что взрыв бытового газа унес жизни около 40 человек за последние две недели. В результате трагедии в Магнитогорске 31 декабря 2018 года обрушился подъезд многоэтажной панельки и погибли 39 человек.

Утром 14 января этого года взрыв произошел в девятиэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. По данным МЧС, умер один человек, семеро спасены, еще около десяти пострадали.

«Наша задача как законодателей защитить ответственных собственников квартир. Очень важно принять все меры в комплексе, возможно, до отключения подачи газа, если человек не соблюдает нормы и правила, не заключает договоры, не пускает обслуживающие компании», - сказал Осипов.