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Ставки вверх: как подорожала ипотека

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Ключевые игроки рынка ипотеки повысили ставки. Вслед за ВТБ это сделал Сбербанк. При этом не исключено, что это только начало. Как ожидается, Центробанк продолжит ужесточать кредитно-денежную политику.

В первые две недели 2019 года крупнейшие игроки рынка ипотеки повысили ставки по ипотеке.

С 14 января ипотека подорожала в Сбербанке.

Повышение распространяется только на вновь подаваемые заявки и составит 1 п.п для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и 1,2 п.п для кредитов с первоначальном взносом менее 20%.

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Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка повышены по всем продуктам и программам за исключением кредитов военнослужащим и льготной ипотеки для семей с детьми.

«Изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям после увеличения ключевой ставки ЦБ, изменения коэффициента риска, инфляции, а также общих макроэкономических изменений», - говорится в сообщении кредитной организации.

В банке объяснили, что ставки по кредитам корректируются после изменения ставок по вкладам. Общее повышение ставок Сбербанка по вкладам было 0,35-0,9 п.п. за 2018 год.

Ранее ставку на покупку недвижимости в рамках стандартных программ увеличил ВТБ.

Теперь ипотека доступна по ставке от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования, отметили «Газете.Ru» в пресс-службе ВТБ.

«С 1 января 2019 г. ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п.», - говорится в сообщении банка. При этом для зарплатных клиентов группы речь идет о 10,2%, для всех остальных категорий - 10,5%.

Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% вводится надбавка к ставке в размере 0,5 п.п., за исключением кредитов, выданных с использованием средств материнского капитала, и в рамках программы для военнослужащих. Условия по одобренным до 1 января 2019 года заявкам не меняются.

«Этот сценарий был вполне ожидаем и, я предполагаю, что остальные банки также не останутся в стороне. Ипотечная ставка в районе 12% для клиентов психологически комфортна. Все, что выше, уже может негативно отразиться на объеме продаж застройщиков. К тому же, повышение ипотечной ставки на 1 п.п. ведет к потере 5 % покупателей», - поделился мнением директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов.

ЦБ РФ в декабре 2018 года повысил ключевую ставку до уровня 7,75%. Данное увеличение повлияло на ипотечные кредиты, предоставляемые банками, а также вызвало рост обращений со стороны клиентов, напомнил руководитель направления по развитию ипотечных программ ГК «Инград» Вячеслав Приймак.

Как ожидается, в феврале Центральный банк может снова поднять ставку. Ужесточение кредитно-денежной политики, например, в ГК «Гранель» ожидают в феврале.

По словам Приймака, покупатели привыкли к этому, поэтому любая новость о повышении кредитных ставок сейчас негативно отражается на рынке недвижимости. Для того, чтобы сохранить ипотечный спрос, девелоперы активно прибегают к развитию партнерских отношений с банками и созданию совместных программ, ставки по которым, как правило, ниже средних по рынку.

«Прогнозировать ипотечную ставку на лето 2019 года пока затруднительно, так как она зависит от большого числа факторов и, в первую очередь, от изменения ключевой ставки ЦБ, которая также реагирует на изменения экономической обстановки в стране», - сказал Приймак.

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что в этом году ипотечная ставка будет двузначной (это без учета льготных программ, например, для семей с детьми - под 6%).

Ниже удалось сбить ставку в прошлом году. Центробанк зафиксировал средневзвешенную ставку по жилищным кредитам на 1 декабря 2018 года на уровне 9,5%. В предыдущем месяце она составляла 9,41%.

«2018 год стал рекордным для рынка ипотеки – выдано порядка 1,5 млн кредитов на сумму 3 трлн рублей, средняя ставка впервые опустилась ниже 10%.

В 2019 году средняя ставка выдачи будет ниже ставки текущего ипотечного портфеля банков в 12-12,5%»,

- рассказали «Газете.Ru» в аналитическом центре ДОМ.РФ.

«Ипотека по-прежнему остается доступным инструментом для покупки жилья. При отсутствии стрессов в экономике рынок ипотеки ждет продолжение роста – накопленная потребность населения в жилье сохраняется на высоком уровне. По оценкам ДОМ.РФ, в 2019 году объемы выдачи ипотеки вырастут на 10%», - считают в ДОМ.РФ.