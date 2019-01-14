Ставки вверх: как подорожала ипотека

В первые две недели 2019 года крупнейшие игроки рынка ипотеки повысили ставки по ипотеке.

С 14 января ипотека подорожала в Сбербанке.

Повышение распространяется только на вновь подаваемые заявки и составит 1 п.п для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и 1,2 п.п для кредитов с первоначальном взносом менее 20%.

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Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка повышены по всем продуктам и программам за исключением кредитов военнослужащим и льготной ипотеки для семей с детьми.

«Изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям после увеличения ключевой ставки ЦБ, изменения коэффициента риска, инфляции, а также общих макроэкономических изменений», - говорится в сообщении кредитной организации.

В банке объяснили, что ставки по кредитам корректируются после изменения ставок по вкладам. Общее повышение ставок Сбербанка по вкладам было 0,35-0,9 п.п. за 2018 год.

Ранее ставку на покупку недвижимости в рамках стандартных программ увеличил ВТБ.

Теперь ипотека доступна по ставке от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования, отметили «Газете.Ru» в пресс-службе ВТБ.

«С 1 января 2019 г. ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п.», - говорится в сообщении банка. При этом для зарплатных клиентов группы речь идет о 10,2%, для всех остальных категорий - 10,5%.

Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% вводится надбавка к ставке в размере 0,5 п.п., за исключением кредитов, выданных с использованием средств материнского капитала, и в рамках программы для военнослужащих. Условия по одобренным до 1 января 2019 года заявкам не меняются.

«Этот сценарий был вполне ожидаем и, я предполагаю, что остальные банки также не останутся в стороне. Ипотечная ставка в районе 12% для клиентов психологически комфортна. Все, что выше, уже может негативно отразиться на объеме продаж застройщиков. К тому же, повышение ипотечной ставки на 1 п.п. ведет к потере 5 % покупателей», - поделился мнением директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов.

ЦБ РФ в декабре 2018 года повысил ключевую ставку до уровня 7,75%. Данное увеличение повлияло на ипотечные кредиты, предоставляемые банками, а также вызвало рост обращений со стороны клиентов, напомнил руководитель направления по развитию ипотечных программ ГК «Инград» Вячеслав Приймак.

Как ожидается, в феврале Центральный банк может снова поднять ставку. Ужесточение кредитно-денежной политики, например, в ГК «Гранель» ожидают в феврале.

По словам Приймака, покупатели привыкли к этому, поэтому любая новость о повышении кредитных ставок сейчас негативно отражается на рынке недвижимости. Для того, чтобы сохранить ипотечный спрос, девелоперы активно прибегают к развитию партнерских отношений с банками и созданию совместных программ, ставки по которым, как правило, ниже средних по рынку.

«Прогнозировать ипотечную ставку на лето 2019 года пока затруднительно, так как она зависит от большого числа факторов и, в первую очередь, от изменения ключевой ставки ЦБ, которая также реагирует на изменения экономической обстановки в стране», - сказал Приймак.

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что в этом году ипотечная ставка будет двузначной (это без учета льготных программ, например, для семей с детьми - под 6%).

Ниже удалось сбить ставку в прошлом году. Центробанк зафиксировал средневзвешенную ставку по жилищным кредитам на 1 декабря 2018 года на уровне 9,5%. В предыдущем месяце она составляла 9,41%.

«2018 год стал рекордным для рынка ипотеки – выдано порядка 1,5 млн кредитов на сумму 3 трлн рублей, средняя ставка впервые опустилась ниже 10%.

В 2019 году средняя ставка выдачи будет ниже ставки текущего ипотечного портфеля банков в 12-12,5%»,

- рассказали «Газете.Ru» в аналитическом центре ДОМ.РФ.

«Ипотека по-прежнему остается доступным инструментом для покупки жилья. При отсутствии стрессов в экономике рынок ипотеки ждет продолжение роста – накопленная потребность населения в жилье сохраняется на высоком уровне. По оценкам ДОМ.РФ, в 2019 году объемы выдачи ипотеки вырастут на 10%», - считают в ДОМ.РФ.