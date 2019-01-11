Дома или самолеты: что будет с аэропортом Шереметьево

Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) международного аэропорта «Шереметьево», строительство которой ведется с 2011 года, будет эксплуатироваться без каких-либо ограничений, заверили «Газету.Ru» в Минтрансе.

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Ранее РБК отмечало, что использовать новый объект на полную мощность будет невозможно из-за большого количества прилегающих жилых застроек, со ссылкой на текст законопроекта о приаэродромных территориях и пояснительную записку, подготовленные Минтрансом. В 5 км от ВПП расположены Лобня и Зеленоград, в 3 км — Сходня.

Подчеркивалось, что в окружении жилой застройки аэропорт лишается шанса на расширение наземной инфраструктуры, а в качестве примера приводится третья полоса Шереметьево.

«Расположение полосы рядом с крупными населенными пунктами Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км) не позволит полноценно ее использовать: из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить»,

— цитирует авторов документа РБК. В настоящее время сам законопроект с федерального портала нормативных актов удален.

В Минтрансе заявили, что не согласны «с формулировками некоторых СМИ по поводу использования третьей ВПП аэропорта Шереметьево».

Ее эксплуатация будет осуществляться без каких-либо ограничений, благодаря применению мер снижения авиационного шума, заверили в министерстве.

Этого удастся добиться за счет внедрения новых технологий обслуживания воздушного движения, в том числе процедур маневрирования в районе аэродрома: эти технологии предусматривают точное выдерживание заданных траекторий полета — самолет выполняет полет по установленной схеме, без отклонений, в том числе над жилой застройкой, уточнили в Минтрансе.

Сомнения в целесообразности проекта появились уже давно, как минимум пару лет назад,

отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. Планировалось каким-то образом решить вопрос с домами, расположенными рядом с полосой. В частности, поднимался вопрос и о выкупе жилья у населения, напомнила она.

Не исключено, что именно это и стало причиной серьезного удорожания проекта: в 2014 году при заключении контракта на строительство стоимость его была оценена подрядчиком в 12,85 млрд руб. Но в апреле 2018 года «Ведомости» на основании доклада Росавиации оценили общую стоимость строительства третьей ВПП Шереметьево в 55,7 млрд руб.

При этом запустить ее планировалось к 2017 году, потом — к чемпионату мира по футболу 2018 года. Перенос сроков связан, в том числе, с оформлением разрешений на перенос инфраструктурных объектов, включая объекты «Газпрома», а также переселение жителей близлежащих районов.

Текущий срок запуска третьей ВПП – март 2019 года. Об этом говорил глава Росавиации Александр Нерадько 30 октября прошлого года.

В пресс-службе Шереметьево отметили, что «эти вопросы находятся в компетенции Минтранса». В министерстве сроки сдачи объекта не уточнили.

Ранее председатель Совета директоров АО «МАШ» Александр Пономаренко отмечал, что запуск третьей ВПП произойдет в 2019 году.

Шереметьево уже сейчас является крупнейшим российским аэропортом по объемам пассажирских и грузовых перевозок. По итогам 2018 года пассажиропоток в нем увеличился на 11,6% на международных линиях (до 24 млн 695 тыс. пассажиров) и на 17,7% — на внутренних (21,14 млн).

Ввод в эксплуатацию третьей ВПП аэропорта Шереметьево обеспечит рост взлетно-посадочных операций с текущих 70 до 100 в час. Будет обеспечено снижение времени задержек рейсов за счет внедрения рекомендованных ИКАО раздельных операций на параллельных ВВП, отмечают в минтрансе. Кроме того, следует учитывать планируемое закрытие ВПП-1 по причине окончания срока ее эксплуатационной годности.

В настоящее время каждый второй пассажир, отправляющийся в полет по внутренним или международным направлениям, обслуживается Шереметьево или Домодедово, отмечает управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский. Понятно, что операторы этих аэропортов сейчас ведут достаточно жесткую конкурентную борьбу и по мере роста пассажиропотока им необходимо развиваться, строить новые ВПП и терминалы.

Но проблема заключается в том, что город вокруг них растет значительно быстрее, и то, что могло бы стать приаэродромной территорией на деле представляет собой крайне дорогую землю.

Земельный налог — это сбор, который уплачивается в региональные бюджеты, а новая ВПП с огромной приаэродромной территорией, которую практически невозможно использовать для высотной застройки — это выпадающие доходы, добавляет эксперт.

При этом строительство третьей ВПП в аэропорту Шереметьево никак не повлияет на стоимость жилья в Лобне, Сходне или Зеленограде, так как они и так находятся в приаэродромной зоне, отмечает директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов.

Конечно, некоторые коттеджные поселки, которые находятся в непосредственной близости с третьей полосой – в зоне глиссады аэропорта, подешевеют, но это скорее будут единичные случаи, добавил он.

Сейчас в соответствии с действующей редакцией «Воздушного кодекса», приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территорий, но контроль за использованием таких земель отдан исполнительной власти, в том числе и Росавиации, а операторы аэропортов фактически никакого участия в этом не принимают, отметила партнер компании «НАФКО» Ирина Мостовая.

Новым законопроектом предлагается по сути наделение коммерческих структур — операторов гражданских аэропортов — некоторыми полномочиями органов исполнительной власти, поскольку они вовлекаются в процесс согласования проектов застройки приаэродромных территорий.

Такой законопроект, полагает Мостовая, в значительно большей части отвечает интересам операторов аэродромов, что вносит риски нарушения баланса интересов.

Операторы, в случае, если в их планы входит расширение аэропорта за счет строительства новых ВПП или терминалов, как это происходит в Московской области, получат преимущество и по факту право блокировки расширения прилегающих населенных пунктов, если это не отвечает их планам в перспективе, предупреждает эксперт.