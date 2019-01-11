Санкции и гамбургеры: почему рубль не ценят

Российская валюта недооценена по сравнению с долларом. Об этом пишет журнал The Economist на основании нового выпуска «индекса бигмака». Этот показатель позволяет оценить покупательную способность валюты, исходя из стоимости гамбургера «Бигмак» в сети McDonald's.

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Подсчеты индекса ведутся с 1986 года. Он удобен, поскольку список ингредиентов, из которых изготавливается гамбургер, одинаков для всех стран, где присутствуют закусочные сети McDonald's. В идеальных условиях на одну и ту же сумму, переведенную в другую валюту на основании обменного курса, в любой стране мира можно купить одинаковый объем товаров. В результате разница в стоимости бигмака в различных странах покажет недооцененность той или иной валюты.

Как пишет The Economist, многие мировые валюты остаются недооценены по сравнению с долларом. Однако рубль — самый недооцененный.

Так, по оценке издания российская валюта недооценена на 70% по сравнению с долларом. В России бигмак стоит $1,65 (110 руб.), а в США — $5,58 (373 руб.).

Год назад, в январе 2018 года, рубль в соответствии с индексом рубль был недооценен на 57%. Кроме рубля, сильно недооценена также украинская гривна (65%).

Самая переоцененная валюта в мире — швейцарский франк. По сравнению с долларам он переоценен на 19%.

Кроме того, переоценены в соответствии с индексом также норвежская крона и шведская крона.

Рубль действительно недооценен из-за санкций, которые привели к замедлению российской экономики, соглашается с расчетами в журнале Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

Санкционная тема никуда не делась, и она станет вызовом номер один в 2019 году как для рубля, так и для российской экономики, говорят эксперты.

«Главный вызов – санкционная тематика. Мы в начале (2018 года) ожидали санкций по госдолгу, а в феврале, когда вышел доклад минфина США, решили, что тема отходит от нас. 6 апреля, когда было объявлено о введении санкций против «Русала», началась новая жизнь, новая история в экономическом плане. И это стало главным вызовом для российской экономики в этом году. И этот же вызов сохраняется (на этот год)», — заявлял ранее в интервью «Газете.Ru» директор аналитического департамента компании «Локо-Банка» Кирилл Тремасов.

Если из нашей жизни исключить антироссийские санкции, то курс американского доллара по отношению к российскому рублю мог бы быть где-то в диапазоне 39-48 рублей за один доллар США, считает Роман Блинов.

Впрочем, по словам Олега Богданова, главного аналитика «Телетрейд Групп», это не рубль недооценен, а бигмак в США сильно переоценен.

«Курс валюты формируется на основании множества факторов. Во-первых, определяющую роль в курсообразовании играет сальдо платежного баланса страны. Во-вторых, особое значение имеет монетарная политика Центрального банка, уровень и динамика процентных ставок. С точки зрения данных параметров рубль выглядит немного недооцененным к доллару. Однако нужно учитывать и операции ЦБ по покупке валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, которые искусственно удешевляют рубль. В общем, просто, исходя из стоимости мяса и хлеба, судить о курсе валюты нельзя», — говорит эксперт.

Напомним, в декабре регулятор принял решение возобновить в январе 2019 года покупки валюты для Минфина на открытом рынке, прерванные в августе этого года из-за повышенной волатильности курса рубля на фоне угрозы новых санкций. Особенно жесткий сценарий предполагает, что регулятор в лице Минфина станет выкупать валюту, учитывая недополученную выручку за 2018 год, предупреждали аналитики.

«Если исследование констатирует недооцененность почти всех мировых валют по отношению к доллару, тогда как США является крупнейшей экономикой мира и имеет самый большой военный бюджет, равный примерно 1/3 от военного бюджета всех стран, значит, индекс просто перестал отражать реальность.

Рубль — валюта развивающейся страны, доля ВВП России в мировом ВВП составляет всего около 1,8%, именно поэтому у нас регулярно случаются девальвации. Причина этого может быть в том, что валюты рассматриваются отдельно от внешнеполитической ситуации, отдельно от цен на ресурсы, производительности труда, которая в России тоже, похоже, ниже в 2-3 раза, чем в развитых странах, что и приводит к низкому курсу валюты», — говорит в свою очередь Александр Шустов, генеральный директор компании «Мани Фанни».

Между тем курс доллара на московской бирже на 11.21 мск составил 66,86 рублей за американскую валюту. По прогнозу Минэкономразвития средний курс доллара в 2019 году составит 63,9 рубля, в 2020 году — 63,8 рубля.