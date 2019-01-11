«Величайшая перемога»: на Украине пришли в ужас от пенсий

Оппозиционные политики критикуют официальный Киев за падение уровня жизни населения. За последние пять лет минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине сократились в реальном выражении в 2,2 раза, заявил член «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Минимальная пенсия за пять лет сократилась в 2,2 раза. В 2013 году ее размер достигал $118,8, с 1 декабря 2018 года не превышает даже $53,2 (1497 грн).

Размер прожиточного минимума за пять лет также сократился в 2,2 раза ― со $147,2 до $65,9. Цинизму власти нет предела: минимальная зарплата в $150 (вместо обещанных «майданными лидерами» €1000) преподносится как одна из величайших «перемог», –– написал он в статье для сайта «Украинский выбор».

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«На 1 января 2019 года минимальная зарплата составила 4173 грн ($148,4). Что касается средней заработной платы, то за 11 месяцев 2018-го она составила 8711 грн, или $320,9. Такое повышение стало возможным в первую очередь за счет роста зарплат чиновников и менеджеров госпредприятий. Для сравнения: в доевромайданный период средняя зарплата составляла $408,6», –– подсчитал политик.

При таком спаде доходов населения «выплаты зарплат так называемым реформаторам в десятки, сотни тысяч, а то и миллионы гривен в год ― это обычная практика», посетовал Медведчук. И в то же время платить за коммуналку украинцам приходится уже по европейским тарифам, напомнил он. Только тариф на газ для населения после «евромайдана» увеличился в 11,8 раза, отметил он.

С критикой роста цен на услуги ЖКХ ранее выступил и депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович. В своем фейсбуке он написал, что повышением цен на отопление украинские власти «убивают» пенсионеров.

«Всем известно», что на Украине в данный момент действуют «запредельные» тарифы на отопление, а украинцам приходится «потуже затягивать пояса», чтобы оплачивать коммунальные счета, напомнил он, обратив внимание, что платежи за тепло в январе вырастут еще на 24%.

«В итоге пострадают все украинцы, но в особенности самый неимущий класс — пенсионеры. Этим повышением власть их просто убивает!» — подчеркнул депутат. Из-за повышения тарифов им придется платить за коммуналку от 90% до 120% своей пенсии, посетовал депутат.

Рост тарифов и в первую очередь на газ связан с обязательствами, которые взяла на себя Украина для получения новых кредитов от Международного валютного фонда. Еще в октябре Киев договорился с МВФ о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), по которой ранее страна получала финансовые вливания от Фонда.

В числе условий для получения нового кредита было принятие сбалансированного бюджета стран (с дефицитом не выше 2,5% ВВП), а также поэтапная либерализация внутреннего газового рынка с выходом на европейский уровень цен. С 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал на 23,5%, а с 1 мая 2019 года он станет еще на 15% дороже. Выход на европейский уровень цен намечен к 2020 году.

Эти шаги позволили Украине в конце декабря прошлого года получить первый транш на $1,4 млрд в рамках новой программы.

Премьер-министр Владимир Гройсман ранее пояснил, что без повышения цен на газ Украина не смогла бы получить новой финансовой поддержки, в этом случае стране грозил бы дефолт.

Следом за ростом газовых тарифов в стране растут и цены на тепло. Кроме того, повышается стоимость продуктов.

Между тем в ежегодном мировом рейтинге уровня жизни, который составляет британский аналитический центр The Legatum Institute, Украина по итогам 2017 года опустилась на 112 место, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом (статистика за 2018 год пока не обнародована). На строчку ниже Украины — Буркина-Фасо, на строчку выше — Бангладеш.

Впрочем, с развитием демократии Киев пока также не преуспел. По данным издания The Economist, Украина заняла 84 место в рейтинге «Индекс демократии 2018» среди 167 стран мира. Среди европейских стран у республики 17 место. Исследователи отнесли Украину к списку тех стран, в которых существует гибридный режим правления. Это значит, что в Украине применяют как авторитарное управление, так и демократическое.