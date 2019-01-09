Горячий январь: почему нефть так резко подорожала

Нефтяные котировки с начала года выросли на 16%. 29 декабря торги «черным золотом» на Лондонской бирже закрылись на уровне $52,2 за баррель марки Brent, а 9 января — в первый после новогодних праздников рабочий день в России — нефтяные цены добрались до $60,5. Рост продолжился и 10 января. По данным на 15:00 мск баррель Brent торговался в районе $61.

Аналитики связывают укрепление позиций «черного золота» с позитивными новостями о торговых переговорах между Соединенными Штатами и Китаем, а также данными о снижении запасов в нефтехранилищах США.

Двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам проходили в Пекине 7-9 января, на день дольше запланированного. Еще 8 января президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что переговоры с Китаем «идут очень хорошо».

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На следующий день, комментируя завершение переговоров, официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что «положительные результаты благоприятны не только для КНР и США, но это также станет хорошей новости для мировой экономики». Он пообещал, что официальные итоги будут обнародованы в ближайшее время.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились заключить «перемирие» в торговой войне: Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и увеличить закупки товаров из США, Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из КНР, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться.

Кроме новостей с американо-китайского фронта, по данным последнего отчета министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти сократились на 1,7 млн баррелей до 439,7 млн баррелей.

8 января Американский институт нефти (API) сообщил о снижении товарных запасов нефти на 6,1 млн баррелей.

Новости о снижении запасов нефти в США, равно как и позитивные итоги переговоров КНР и США, снижают неопределенность на рынке, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Помимо этого, на рост котировок повлиял решительный настрой Саудовской Аравии на выполнение соглашения ОПЕК+ о сокращении предложения на рынке нефти.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей ОПЕК написала, что Эр-Рияд готов пойти на снижение экспорта нефти на 3% — до 7,1 млн баррелей в сутки (б/с), чтобы повысить уровень нефтяных котировок.

Для того, чтобы реализовать масштабные планы по диверсификации экономики и запустить новые инфраструктурные проекты стране нужна цена на нефть в районе $80 за баррель. Ради достижения этого уровня саудиты готовы не только всерьез придерживаться договоренностей в рамках ОПЕК+, но и снижать экспорт.

В начале декабря 23 страны, входящие в соглашение ОПЕК+, договорились с января этого года сократить добычу нефти суммарно на 1,2 млн б/с. На долю России придется 228 тыс б/с. Между тем большинство стран – производителей нефти уже сбалансировали бюджеты на уровне $50–60 за баррель, российский бюджет сверстан, исходя из цены в $40 за баррель.

Нынешний рост цен вызван активным закрытием коротких позиций и машинальной реакцией рынка на заявления Саудовской Аравии о возможности сокращения импорта, полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович уверен, что на рынок действует и заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джереми Пауэлла. Он 4 января пообещал, что если экономический рост замедлится, то ФРС повременит с повышением ключевой ставки.

С одной стороны, после «гибких» заявлений главы ФРС в отношении политики сокращения баланса американского регулятора, а также траектории повышения ставок общий аппетит инвесторов к покупке риска в определенной мере восстановился, отметил аналитик.

Между тем, продолжил Покатович, восстановление нефтяных цен будет продолжаться в первые 3-5 месяцев 2019 года на фоне действия сделки ОПЕК+.

Наблюдаемый в последние дни рост нефтяных цен в существенной мере определяется тем фактом, что в рынок начала поступать информация о том, что экспортеры сокращают добычу в рамках условий пакта – по предварительным оценкам, Саудовская Аравия уже по итогам декабря в значительной мере приблизилась к выполнению своей квоты по сокращению нефтедобычи.

В результате аналитики ожидают стабилизации нефтяных цен на уровнях вблизи $60 до конца января.

Такой уровень ценовой конъюнктуры нефтяного рынка продолжит оказывать фундаментальную поддержку курсу рубля, полагает Покатович.

На фоне роста нефтяных котировок 8 января рубль укрепился и к доллару и к евро. С начала года российская национальная валюта подорожала по отношению к доллару на 2,5 рубля. По данным на 14:20 мск, за доллар на Мосбирже давали 67,05 руб., евро стоил 77,31 руб.

Курс доллара держится на уровне 67 руб. в первую очередь благодаря поддержке растущих цен на нефтяном рынке, а также из-за активизировавшегося спроса на активы развивающихся рынков EM, отмечает Соснова.

Однако растущие нефтяные цены не смогут поддержать долгосрочное укрепление российской валюты, так как в скором времени начнется возобновление покупок валюты ЦБ. Кроме того, текущий валютный курс невыгоден крупным компаниями для продажи валютной выручки, добавила аналитик.

При этом аналитики Morgan Stanley снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2019 год на $7-7,5 за баррель. По их прогнозам, нефть сорта Brent будет в среднем стоить в первом квартале $58 за баррель против ранее предполагавшихся $65 за баррель. Средняя цена марки WTI в январе-марте, по прогнозу, будет находиться около отметки $49 за баррель.

В декабре министр экономического развития РФ Максим Орешкин отмечал, что его ведомство сохраняет прогноз по цене на нефть в 2019 году на уровне около $63,4 за баррель с учетом новых договоренностей в рамках ОПЕК+.