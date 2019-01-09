От бедности не спастись: какими будут зарплаты бюджетников

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

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По словам чиновника, с 1 октября зарплаты будут проиндексированы на 4,3%.

Чтобы сохранить соотношение средней зарплаты с окладом учителей, врачей, научных и социальных работников, регионам выделят дополнительные 100 миллионов рублей.

«Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из «майских» указов — врачей, учителей, социальных и научных работников — к средней по экономике в регионе», — подчеркнул Топилин

Министр добавил, что увеличение оплаты труда бюджетников должно соответствовать росту средней зарплаты в регионе.

«Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников», — отметил министр в интервью.

Он также уточнил, что это касается и тех бюджетников, которые не вошли в «майские указы» президента 2012 года.

Впрочем, по словам Топилина, в 2019 году правительство ожидает более медленный рост реальной зарплаты россиян по сравнению с 2018-м.

Между тем, как говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном институтом «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики»,

в течение 2018 года даже очень высокий темп роста заработных плат не смог предотвратить падение реальных располагаемых доходов населения.

Так, за январь-ноябрь 2018 года реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,1% год к году. При этом в среднем темп прироста реальной заработной платы за 11 месяцев 2018 года составил 7,4% в годовом выражении, указывали эксперты ВШЭ.

Росту зарплат способствовало повышение в мае МРОТ до размера прожиточного минимума, а также увеличение выплат бюджетникам.

Реальные доходы населения РФ продемонстрировали практически нулевой рост (0-0,4%) по итогам 2018 года, а инфляция превысила официальный прогноз, составив 4,2%, свидетельствовали данные предварительной оценки Счетной палаты, озвученные в начале января этого года.

»Счетная палата дает предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта», — написал глава ведомства Алексей Кудрин в своем твиттере.

В 2019 году темп прироста реальной зарплаты будет намного меньше. В частности, по оценкам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, он составит 1,5% в реальном выражении.

«При прочих равных, такого темпа может оказаться далеко недостаточно для увеличения располагаемых доходов населения в реальном выражении», — говорилось в подготовленном «Центром развития» НИУ ВШЭ бюллетене.

Как отмечали ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, в первом квартале 2019 года реальные доходы россиян могут не только не вырасти, но и уйти в минус.

Так, как говорил главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров, по крайней мере в первом квартале следующего года рост реальных доходов может замедлиться до нуля и даже уйти в минус. Алексей Коренев, аналитик «Финама», в свою очередь прогнозировал, что в 2019 году реальные доходы населения, как и предыдущие четыре года до 2018 года, будут снижаться.

По словам экспертов, в 2019 году подкосят доходы россиян рост НДС, цен на бензин, акцизов, утилизационного сбора на авто, подорожание коммунальных услуг (дважды в год), проезда на общественном транспорте.

В 2019 году улучшения ситуации с реальными располагаемыми доходами не предвидится, полагает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс». Реальная заработная плата в лучшем случае может увеличится на 1,5-2%, тогда как реальные располагаемые доходы, скорее всего, продолжат снижение, резюмирует аналитик.

По признанию вице-премьера по социалке Татьяны Голиковой, те меры, которые сейчас есть, не дают возможности добиться двукратного снижения бедности даже к 2024 году.

«Для того, чтобы достигнуть планки в 200% понижения цифр по бедности, нужно реализовать целый план. В настоящий момент этот план моими коллегами готовится. Вот я буквально вчера на эту тему разговаривал», — заявлял в конце прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев в телеинтервью.