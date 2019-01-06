США обрубают крылья: «Суперджет» не летит в Иран

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на израильский портал iHLS.

Реклама

По информации агентства, Минфин США отказался выдавать экспортный сертификат на продажу самолета. Этот документ необходим, поскольку в лайнере более 10% комплектующих производятся в США. Белый дом в ноябре прошлого года ввел санкции в отношении исламской республики — в том числе на поставку ей авиатехники.

«Похоже, что из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США о поставке самолетов пока не может быть и речи», — цитирует израильское издание представителя Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани. По его мнению, замена американских запчастей займет много времени.

Между тем, «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не единственный авиапроизводитель, отказавшийся от сделки с Ираном. Ранее реализацию своих самолетов исламской республике приостановил франко-итальянский производитель турбовинтовых самолетов ATR. «Iran Air» подписал в 2017 году с ATR контракт на сумму более $400 млн для доставки 20 самолетов ATR 72-600, но получил только восемь. Поставка остальных из-за санкций была заморожена.

Та же участь постигла и крупные контракты иранцев с Boeing и Airbus. Первый еще в июне заявил, что не будет поставлять в Иран самолеты в рамках подписанного в конце 2016 года соглашения на сумму $16,6 млрд. Airbus успел продать Iran Air три из ста заказанных перевозчиком самолетов на $600 млн.

Ни для кого в России действия США секретом не являются. В ноябре 2018-года президент ГСС Александр Рубцов говорил, что компания вернется к вопросу поставок самолетов в Иран после того, как уменьшит долю американских комплектующих в лайнере до уровня ниже 10%.

«Мы приняли твердое решение пока отказаться от продажи самолетов в Иран в нынешних условиях с учетом наличия 22% прямого американского оборудования…. Как только мы уйдем ниже 10%, то мы к этому вопросу вернемся», — сказал Рубцов на пресс-конференции во время авиасалона BIAS-2018 в Бахрейне.

Меморандум с иранцами на 40 самолетов был подписан ГСС в апреле прошлого года, за полгода до введения американцами санкций против Ирана. Но уже тогда речь шла о поставках модификации SSJ-100R, в которой долю импортных компонентов предполагается свести к минимуму.

Правда, пока твердого контракта с Тегераном нет. Все зависит от того, как быстро Россия сумеет наладить выпуск русской версии «Суперджета». По словам Рубцова, речь идет о трех годах.

Отказываться от иранского рынка Россия не собирается. Ведь у нее, в отличие от конкурентов, есть возможность выйти из-под действия санкционного режима. А Ирану нужно, по предварительных расчетам, в ближайшие десять лет более 400 новых самолетов.

В этом году Sukhoi SuperJet 100 ждет модернизация крыла. Оно будет иметь специальную законцовку — saberlets. Александр Рубцов говорил, что использование законцовок существенно снижает расход топлива.

К числу основных задач глава ГСС относит и повышение надежности лайнеров. Как известно, из-за отсутствия развитого сервиса «Суперджеты» много времени простаивают, принося эксплуатантам убытки. Из-за этого некоторые перевозчики (например, Brussels Airlines) отказываются от использования российских самолетов.

«Нашей целевой задачей является 75% исправности парка, я думаю, она будет реализована в ближайшие года полтора», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24». Сейчас этот показатель составляет 66-70%.

«Мы видим проблемы в эксплуатации, которые есть у самолета, для этого мы закупили запасных частей на 3,5 млрд рублей, полностью реконструировали свой склад запасных частей, провели комплексную механизацию и автоматизацию всех рабочих процессов, выстроили круглосуточную систему поддержки наших заказчиков, запустили в работу десятки сервисных бюллетеней», — рассказал он о шагах, которые предпринимает компания для решения проблемы.

Впрочем, в конце прошлого года для ГСС пришло несколько хороших новостей. В частности, компания из Таиланда собирается купить шесть «Суперджетов».

«В рамках рабочей поездки министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова в Королевство Таиланд подписано трехстороннее соглашение о намерениях между компаниями «Гражданские самолеты Сухого», тайской Kom Airlines Company Limited и организацией по ТОиР — WishV. Подписанное соглашение предусматривает поставку шести SSJ 100 в период с 2019 по 2020 год», — сообщил Минпромторг.

Кроме того, в ноябре словенская авиакомпания Adria Airways подписала соглашение о намерениях с ГСС сразу на 15 самолетов, сообщало также ведомство.

Поставки начнутся с начала 2019 года. Самолеты будут поставлены на условиях долгосрочного лизинга. Также было подписано соглашение по созданию совместного предприятия по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов в аэропорту Любляна.

«Мы понимаем, что при выходе на рынок европейских авиаперевозок послепродажное обслуживание самолетов SSJ 100 должно быть обеспечено на серьезном профессиональном уровне. Совместно с авиакомпанией Adria Airways будет создано предприятие по техническому обслуживанию самолетов SSJ 100 в международном аэропорту Ljubljana Airport. Данная техническая площадка обеспечит надежность эксплуатации самолетов SSJ 100 на территории Европы», — отмечал Александр Рубцов.