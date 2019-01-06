За дом ответишь: дачников спросят о перестройке

«Росреестр» напомнил дачникам об обязательстве сообщать о перестройке домов. Уведомлять власти о планируемой реконструкции или строительстве объектов на земельных участках, предоставленных для садоводства, станет обязательным с 1 марта, сообщает в воскресенье «Российская газета».

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Если строительство или реконструкция начаты до 4 августа 2018 года, то хозяин может до 1 марта этого года подать все документы на постановку недвижимости на кадастровый учет и государственную регистрацию прав. При этом подавать уведомления о начале и окончании строительства не нужно. Если все построено по правилам, проблем с регистрацией собственности не возникнет.

Но с 1 марта 2019 года уведомительный порядок о начале и окончании строительства и реконструкции индивидуальных и садовых жилых домов станет обязательным.

В «Росреестре» напоминают, что 4 августа 2018 года вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс РФ. Отменено требование о получении разрешения на строительство (реконструкцию) и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Фазенда не выше трех этажей

Вместо этого введен единый уведомительный порядок начала и окончания строительства объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов на садовых участках.

Установлено, что дома на землях, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства, не могут быть выше трех этажей или 20 метров.

Один дом не может быть разделен на несколько квартир или жилых блоков.

Уведомление о начале и об окончании строительства подается в местную администрацию, в ведении которой находится земельный участок. Она рассматривает уведомление в течение семи рабочих дней.

Владельцу рекомендовано уточнить, согласовано ли строительство. В противном случае могут возникнуть проблемы, поскольку по окончании строительства также нужно подавать уведомление с приложением технического плана.

Если застройщик выполнил все требования Градостроительного кодекса, то администрация сама направит в «Росреестр» заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства или садовый жилой дом в течение семи рабочих дней с момента поступления уведомления. У гражданина также сохраняется право самому подать документы на регистрацию собственности.

Уведомление можно принести в администрацию лично или подать его через МФЦ или портал госуслуг (в натуральном и виртуальном виде бланки уведомлений уже существуют).

В «Росреестре» подчеркивают, что дача или другой объект индивидуального жилищного строительства может быть признан самостроем в случае отсутствия уведомления о начале или завершении строительства.

С инициативой о таком признании может выступать местный орган самоуправления. Впрочем, решение о признании объекта недвижимости самостроем или его сносе решается в судебном порядке.

Закон отводит от трех месяцев до года на снос самовольной постройки и от шести месяцев до трех лет на ее приведение в соответствие с требованиями. Конкретизируется и понятие самовольных построек. К ним не будут относиться объекты, возведенные с нарушениями, но при этом обладающие необходимыми согласованиями и разрешениями от властей.

«Дачная амнистия» закончится в 2020-м

«Лишение права собственности должно являться исключительной мерой, соразмерной последствиям, например, если использование земельного участка приводит к причинению вреда окружающей среде», — заявлял ранее глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, в конце 1990-х--начале 2000-х годов в законодательстве менялись требования к правоустанавливающим документам, не было единого реестра недвижимости, в результате добросовестные владельцы часто не знали, что их владение незаконно, а недобросовестные пользовались разрозненностью законодательства и возводили, например, многоквартирные дома на садовых участках.

Кстати, «дачная амнистия», позволяющая узаконить самовольно возведенный объект недвижимости, действует уже 12 лет, она продлена до 1 марта 2020 года.

Наконец, надзорные органы получат право проводить проверки объектов капитального строительства.

Правда, делаться это будет только в том случае, если в орган власти поступила информация о нарушениях при возведении или реконструкции домов правил, установленных градостроительным регламентом или законодательством.

Законом также предусматривается механизм прекращения прав на земельный участок, на котором расположена самовольная постройка, в случае неисполнения решения о ее сносе или приведении в соответствие с установленными требованиями.

Так, участок, находящийся в частной собственности, будет изыматься по решению суда и продаваться с публичных торгов.