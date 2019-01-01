Выше инфляции: в России растут пенсии

В России с 1 января 2019 года повышается размер страховых пенсий. В среднем эти выплаты будут проиндексированы на 7,05%, что выше прогнозируемого уровня инфляции по итогам 2018 года. Она, по предварительным расчетам Росстата, составит 4,2%.

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Однако по факту, прибавка в рублевом выражении у каждого пенсионера будет индивидуальной. Она рассчитывается исходя из конкретного размера пенсии. Чем он выше, тем больше будет прибавка после индексации. Так, к примеру, если человек получает небольшую пенсию в размере прожиточного минимума для конкретного региона - 8 500 рублей, то и прибавка к ней составит примерно 550-560 рублей.

В то же время, если у получателя большой стаж и он, например, работал на севере и получает повышенную пенсию в размере более 25 тысяч рублей, тогда прибавка с учетом индексации составит около 2 тысяч рублей.

В среднем же по стране страховые пенсии вырастут на 1 тысячу рублей. Как и обещала ранее вице-премьер по социале Татьяна Голикова, когда обсуждался законопроект о пенсионной реформе. А средний размер страховой пенсии составит 15,4 тыс. рублей.

Ранее вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова отмечала, что увеличение пенсий в 2019 году коснется 30,778 миллиона неработающих пенсионеров.

Голикова уточнила, что для граждан, которые на 31 декабря 2018 года имеют средний размер пенсии в диапазоне от 10 000 до 11 500 рублей, прибавка составит 761,4 рубля. Если средний размер пенсии составляет 13 000-13 475 рублей, то увеличение составит 933,3 рубля. Для граждан, у которых размер пенсии составляет 20 500 рублей, увеличение составит 1670,5 рубля.

В пресс-службе ПФР ранее уточнили, что в банковские организации январская пенсия будет перечислена, начиная с 28 декабря. Доставка пенсий через «Почту России» будет осуществляться с 3 января 2019 года.

Вместе с ростом размера пенсии в стране повышается и возраст выхода на пенсию. Подъем планки до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин будет проходить поэтапно в течение 5 лет.

Так,

мужчины, которым в 2019 году исполнится 60 лет, и женщины, которым в этом году будет 55 лет, попадают под действие льготного периода и смогут выйти на пенсию через полгода - в возрасте 60,5 года для мужчин, родившихся в 1959 году, и в 55,5 года - женщин, родившиеся в 1964 году.

Ранее Центробанк подсчитал, что изменения в пенсионное законодательство дадут дополнительное ускорение темпов роста ВВП России на уровне 0,1 процентного пункта в 2019 году и 0,2-0,3 процентного пункта в 2020-2021 годах. Ускорение роста будет умеренным «с учетом того, что производительность труда сотрудников старших возрастных категорий немного ниже, чем средний уровень производительности в экономике», отмечается в прогнозе регулятора.

Кроме того,

с 1 января в ПФР будут перечисляться средства, конфискованные в ходе мероприятий по борьбе с коррупцией. Также с 1 января 2019 года вступает в силу снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%.

Теперь тариф страховых взносов в Пенсионный фонд составит 22% вместо 26%.

По данным Пенсионного фонда России, численность граждан, которые получают пенсию по старости, составляет на 1 октября 2018 года 40 млн, из них работающих пенсионеров - 9,25 млн человек.

С 2016 года пенсии работающим пенсионерам не индексируются. При этом, когда они официально прекращают трудовую деятельность, то размер их пенсии автоматически повышается на размер всех индексаций на момент прекращения работы.

Среди прочих изменений то, что начиная с 2019 года и по 2024 год включительно, индексация пенсий будет проходить с 1 января, а не с 1 февраля, как было ранее. В 2020 году пенсия, как ожидается, будет проиндексирована на 6,6%, в 2021 году запланирована индексация на 6,3%. К 2024 году средний размер пенсии для неработающих пенсионеров планируется довести до 20 тыс. рублей.

Помимо этого, индивидуальную поддержку получат работники сельского хозяйства. Те, чей стаж работы не менее 30 лет, с 1 января будут получать 25% надбавку к пенсии. В среднем это составит 1,3 тыс. рублей ежемесячно.

Социальные пенсии в этом году будут проиндексированы с 1 апреля в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. То есть на 2,4% в 2019 году. Среднегодовой размер социальной пенсии, таким образом, составит 9215 рублей.