Труба Вашингтону: кому Украина отдаст свои газопроводы

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев рассказал, что есть некий инвестор США, который готов вложить средства в газотранспортную систему (ГТС) Украины.

«Есть компания, которая в настоящее время рассматривает возможность инвестирования в украинскую ГТС миллиарды долларов США. Это американская компания», — приводит его слова агентство УНН.

Еще несколько крупных компаний США, занимающихся транспортом нефти и газа, проявили интерес к ГТС, и сейчас с ними идут переговоры.

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Заявление Коболева вызвало недоумение среди экспертов. Немногим более месяца назад глава «Нафтогаза» говорил совсем другое. «Мы пока не видели желания покупать долю в украинской ГТС в соответствии с такой оценкой. Возможно, оно появится позднее, но пока ни у кого такого желания нет», — рассказывал он 19 ноября.

Найти инвестора с миллиардами долларов за месяц – крайне проблематично. Тем более, что Украина ищет его уже много лет. Верховная рада еще в августе 2014 года приняла закон, в соответствии с которым допускается привлечение иностранного партнера в капитал системного оператора ГТС на условиях приобретения доли до 49%. «Нафтогаз Украины» оценивает ГТС в $14 млрд.

Как правило, если есть серьезный инвестор и договор с ним может быть подписан, то об этом молчат, говорит украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский. Он считает, что это «опять не более чем пиар-хотелки Коболева».

Это не первое подобное заявление Коболева, отмечает еще один украинский эксперт Дмитрий Марунич.

«Похожие звучали еще в первой половине лета. Коболев даже говорил о существовании потенциального американского партнера в одном из своих интервью. Говорят, речь идет о какой-то компании из Техаса. Допускаю, что действительно какие-то процессы идут, возможно, была какая-то встреча, но то, что речь о многомиллиардных инвестициях — скорее всего, блеф», — считает он.

Эксперт напоминает, что у нынешнего главы «Нафтогаза» через три месяца заканчивается рабочий контракт, ему нужна пропагандистская поддержка в стране, и это связано с внутренними процессами, которые сейчас происходят в самой Украине. Напомним, что в следующем году в Украине пройдут выборы президента и парламента, и внутриполитическая ситуация уже сейчас крайне напряженная.

«Важный момент, что поиск инвестора или партнера для ГТС Украины — это вообще не дело Коболева, этим должен заниматься кабмин», — добавляет также Марунич. По его словам, у правительства есть список из 10 европейских компаний, которым могло быть интересно поучаствовать в реконструкции украинской ГТС.

«Я думаю, что единственная правдивая здесь мысль заключается в том, что Украина хочет, чтобы американцы заинтересовались. Все остальное — большая ложь. С 2014 года они заявляют, что вот-вот придут какие-то иностранные инвесторы, вложат деньги, починят трубу, купят ее, дадут много денег. Но в реальности ничего этого не происходит, потому что ни одна иностранная компания не войдет в капитал, не даст кредитов, пока не будет гарантии долгосрочной загрузки этой ГТС. А единственные, кто может ее дать, — это Россия и европейцы», — сказал RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам эксперта, упоминание украинской стороной американцев выглядит «вдвойне абсурдно». Он считает, что в этот актив никто вкладываться не хочет. Американцы ранее еще могли входить в подобные активы и, покупая доли, получать деньги от «Газпрома» за прокачку газа.

«А сейчас им этот газопровод не нужен. Им, наоборот, необходимо, чтобы он не работал. Никто ничем не интересуется, иначе украинцы бы уже давно все продали», — заключил Юшков.

США хотят продавать в Европу свой сжиженный природный газ (СПГ) и ведут активную войну с российским трубопроводным проектом «Северный поток – 2», который пройдет по дну Балтийского моря от побережья РФ к немецкому берегу. Его мощность составит 55 млрд кубометров в год, и он сможет забрать на себя около двух третей всего украинского транзита. Это лишит Киев примерно $3 млрд в год.

Транзитный контракт между РФ и Украиной истекает в декабре 2019 года. Переговоры по новому соглашению начаты, но пока без видимого результата. Европа настаивает на том, чтобы сохранить украинский транзит, Москва ждет от Киева хорошего предложения по цене и отказа от судебных споров.

Напомним, что в начале этого года Стокгольмский арбитраж решил, что «Нафтогаз» может не выполнять свои контрактные обязательства по закупке газа в полном объеме, но обязал «Газпром» компенсировать потери украинской стороны от снижения объемов транзита в сумме $2,56 млрд. «Газпром» оспорил это решение, а также подал в суд иск о разрыве действующего контракта.

Воодушевленная Украина подала следом еще один транзитный иск к «Газпрому», в котором хочет пересмотра тарифов и требует с него свыше $12 млрд. Данное требование рассматривается Киевом, как «план Б» на случай, если «Газпром» в разы сократит транзит газа из-за запуска газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Поиск иностранного инвестора для ГТС осложняет и тот факт, что «Нафтогаз» и правительство из-за судебных тяжб с «Газпромом» не могут до конца завершить процесс обособления транспортного бизнеса. Украинская сторона опасается, что «Газпром» обвинит ее в нарушении контрактных обязательств и сможет разорвать действующий договор.

В целом, чем выше градус нестабильности в стране, тем меньше заинтересованность потенциальных инвесторов, а в ситуации с ГТС — это еще и нестабильность, вызванная конфликтом с РФ, которая является ключевым элементом в вопросе дальнейшего использования украинского маршрута, говорит Валентин Землянский.