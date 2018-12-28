«Дайте денег!» Судьбоносные переговоры Путина и Лукашенко. LIVE

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Накануне первого декабрьского визита в Москву Лукашенко пообещал белорусским чиновникам: «до конца стоять за независимость». И вроде бы все поддержали это.
Авторов этих предложений Лукашенко не назвал, хотя предложения о более глубокой интеграции публично исходили от премьера Дмитрия Медведева в одну из его недавних поездок в Белоруссию.
Вот что заявлял Лукашенко по этому поводу: «Некоторые напрямую говорят: ну, мы пока не готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав России, и точка. Можно просто сказать: получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России».
Предмет спора в том, Лукашенко видит в налоговом маневре России «угрозу для независимости» Белоруссии. Он пообещал «не допустить» присоединения Белоруссии к России. По его словам, Минску была обещана компенсация, но за более глубокую интеграцию. Например, в формате единого Союзного государства России и Белоруссии.
По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ составят за год порядка $300 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель. Эту сумму, насколько известно, тоже никто не подвергает сомнению.
Проблема прежняя. Согласование и утверждение механизма компенсации налогового маневра, который проводится Россией в нефтяной отрасли. Он приведет к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются Минском на погашение внешнего госдолга.
Александр Лукашенко летит в Москву уже второй раз на этой неделе. Первый визит белорусского лидера состоялся 25 декабря, но прошел совсем не так, как хотел Батька.
Повестка переговоров обозначена крайне расплывчато: «будет продолжено обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества».
Доброе утро, уважаемые читатели. «29 декабря в соответствии с предварительной договорённостью глава Российского государства проведёт в Москве рабочую встречу с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко», - сообщает кремлевская пресс-служба.