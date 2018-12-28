Новый скандал: министр отправила мам в огород

Российские чиновники снова отличились. Очередной региональный министр прочитала нотацию гражданам, жалующимся на мизерные соцпособия.

Реклама

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова в своем аккаунте в Twitter в достаточно резкой форме отреагировала на жалобу одной из жительниц региона, что она не хочет кормить ребенка «дешевой едой на пальмовом масле» из-за того, что пособие, по ее словам, составляет 50 рублей в месяц. Об этом пишут РИА «Новости».

«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» — ответила чиновница.

Через некоторое время, когда ее высказывания «ушли в народ», она вынуждена была извиниться и сказала, что ее слова были вырваны из контекста.

При этом сама министр и ее семья не бедствуют. Из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства, следует, что за 2017 год Антимонова заработала 1,528 миллиона рублей. Доход ее супруга составил 1,556 миллиона рублей. У них есть земельный участок площадью 968 квадратных метров, жилой дом (422,5 квадратов) и баня (149,5). У мужа Антимоновой имеется также легковой автомобиль Subaru Outback.

Отметим, что в этом году сразу несколько региональных чиновников отметились скандальными заявлениями. В похожем с Антимоновой ключе высказывалась ранее Ольга Глацких, директор департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.

«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще, в принципе, ничего не должно, вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, все знают свои права, но забыли про обязанности», — заявила она.

Глацких осудили все, и ей пришлось извиняться. Но губернатор Евгений Куйвашев, хотя и выразил недовольство заявлением своей подчиненной, не стал ее увольнять, ограничившись выговором. «Это просто слова, хоть и дурные», «она неудачно высказалась, но это не может быть причиной для увольнения», написал он на своей странице в Instagram.

Впрочем, впоследствии Ольга Глацких написала заявление об увольнении.

Много шума также наделала Наталья Соколова, теперь уже бывший министр труда Саратовской области.

Она поспорила с местными депутатами, заявив, что 3,5 тыс. рублей (стоимость региональной продуктовой корзины) в месяц достаточно для удовлетворения минимальных физиологических потребностей.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное (питание), но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» — заявила она.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев позже уволил Соколову, подчеркнув, что «пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей», недопустимо.

На вал подобных неосторожных высказываний вынуждены были реагировать первые лица государства. В частности, вопрос об этом задавали журналисты премьер-министру Дмитрию Медведеву в ходе традиционного интервью телеканалам.

«Мозги надо включать. Вот, собственно, и все. Когда ты облечен властью», — такой совет дал всем российским чиновникам глава кабинета министров. К сожалению, не у всех это получается, добавил он.

Затем он, правда, подчеркнул, что в большинстве своем государственные и муниципальные служащие — это преданные своему делу и ответственные люди.

«Мне бы не хотелось обижать всех государственных служащих. У нас в стране миллион человек состоит на государственной службе. Приблизительно две трети — это федеральные и региональные государственные служащие, одна треть — муниципальные. И что бы там ни думали, ни говорили, по большей части это преданные своему делу, ответственные, хорошие люди. Но есть, конечно, и другие люди. Тех, кто плохо себя ведет, надо привлекать к ответственности, тех, кто глупости говорит», — сказал глава правительства.

Сегодня, когда существует интернет и разнообразные средства коммуникации, любые высказывания становятся «достоянием гласности моментально, все попадает в сеть». «Поэтому любой государственный служащий, начиная от тех, кто работает в поселке, и заканчивая высшими должностными лицами, должен думать, прежде чем что-то изрекать», — подчеркнул Медведев.

Дмитрий Анатольевич хорошо знает, о чем говорит. Он является автором нескольких теперь уже крылатых выражений, мгновенно ставших мемами в сети.

Самый известный «прокол» Медведева случился во время визита в Феодосию 23 мая 2016 года. К нему тогда подошла пенсионерка, пожаловалась на маленькую пенсию и спросила, где же обещанная индексация пенсий для Крыма. «Ноги вытирают об нас здесь! На пенсии невозможно прожить, цены бешеные», — сказала она.

На это премьер-министр ей ответил: «Ее нигде нет, мы вообще не принимали, просто денег нет сейчас. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!».

«Денег нет, но вы держитесь» — этот мем будет вечно жить в народе.