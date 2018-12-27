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Доллар по 70: рубль ищет новое дно. LIVE

Почему рубль снова обваливается

К концу года рубль дополз до состояния, про которое принято говорить так: скорее мертв, чем жив. Накануне в четверг биржевой курс национальной российской валюты к доллару просел на рубль (до 69,74), к евро — на 1,8 (до 79,8). Подкосила нашу нацвалюту дешевеющая нефть: с октября — минус 40% стоимости. Добили — пиковые выплаты банков и компаний по внешнему долгу. На какой отметке рубль нащупает новое дно? «Газета.Ru» следит за перипетиями валютного рынка в режиме онлайн.
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11:32

Нефть рублю не товарищ. Дешеветь больше не будет, но и расти в цене, похоже, не собирается. Февральские фьючерсы на Brent по итогам вчерашних торгов подешевели на 2,4%, опустившись до отметки $53,19. Мартовские фьючерсы — $53,78.

11:24

По мнению эксперта, котировки ниже $40 катастрофически низкие для любой страны-экспортера нефти. Поэтому, начиная с $50 за баррель начинается «легкий нервоз» и стоимость валют стран-экспортеров, в том числе и российского рубля, заметно снижаются.

11:15

Пока снижение национальной валюты незначительное, однако котировки постепенно движутся к психологическим отметкам 70,00 и 80,00 рублей за доллар и евро соответственно. В первую очередь на рубль сейчас в значительной степени давит дешевеющая нефть. Чем ближе отметка в 50$ марки Brent зависимость становится все сильнее, отмечает Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст».

11:02

Рубль — дешевая, недооцененная валюта, которая испытывает значительное локальное ослабление, а само ослабление еще не завершено, прогнозирует Андрей Хохрин, партнер ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».

10:51

Ситуация с наличным долларом в банках Москвы несколько отличается от биржевого курса. Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,45/70,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи упал на 9 коп., сообщает Финмаркет.

10:46

Аналитики в целом допускают, что курс доллара может вырасти выше 70 рублей еще в этом году, хотя осталась всего пара торговых дней.

10:41

Ничего неожиданного. Доллар на торгах укрепился на 2 копейки, евро — на 19 копеек.

10:32

При этом рубль перестал коррелировать с нефтяными котировками и фондовым рынком, отмечали эксперты. «Рубль почти отвязался за минувший год от нефти и почти одинаково чувствовал себя что при $85 за баррель, что при $60», — уточняет шеф-аналитик компании TeleTrade Петр Пушкарев.

10:25

Эксперты скептичны в отношении нацвалюты. Рубль в паре с долларом, похоже, всерьез намерен закончить год вблизи «круглой» отметки 70. И вроде бы все складывается в пользу российской валюты: нефть вышла из под уровня 50 долларов за баррель, экспортеры продают валюту для уплаты налогов, доллар снижается на мировом рынке (пара евро-доллар ушла выше 1,14 и сегодня с утра торгуется на отметке 1,146), а рубль все сыплется, прогнозировал накануне Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер.

10:15

На старте торгов доллар снизился на копейку (69.55). Не плохо для начала. А вот евро в ходе торгов укрепился на 17 копеек. До 79.71.

10:10

В среду американские фондовые индексы подскочили на рекордную величину почти за 10 лет - на 5-5,8%, во вторник американские биржи были закрыты в связи с празднованием Рождества, а в понедельник индексы рухнули более чем на 2%.

К концу торгов в четверг индексы смогли выйти «в плюс». Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 260,37 пункта (1,14%) - до 23138,82 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 21,13 пункта (0,86%), составив 2488,83 пункта. Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 25,14 пункта (0,38%) и достигло 6579,49 пункта. Волатильность рынка на фоне достаточно низких объемов торговли сохраняется.

10:03

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона работают уже несколько часов. Там рост. Вслед за Уолл-стрит, пишет MarketWatch. Однако японский рынок ушел в минус.

10:00

Четверг на московской бирже оказался для рубля провальным: доллар укрепился на 1 рубль 4 коп., а евро на 1.80. Ждем открытия торгов в пятницу.