Доллар по 70: рубль ищет новое дно. LIVE

В среду американские фондовые индексы подскочили на рекордную величину почти за 10 лет - на 5-5,8%, во вторник американские биржи были закрыты в связи с празднованием Рождества, а в понедельник индексы рухнули более чем на 2%.

К концу торгов в четверг индексы смогли выйти «в плюс». Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 260,37 пункта (1,14%) - до 23138,82 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 21,13 пункта (0,86%), составив 2488,83 пункта. Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 25,14 пункта (0,38%) и достигло 6579,49 пункта. Волатильность рынка на фоне достаточно низких объемов торговли сохраняется.