Отключили от торгов: ЦБ зачистил форекс-дилеров

В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний. Под раздачу попали «Форекс Клуб», «Телетрейд Групп», «Альпари Форекс», «Трастфорекс» и «Фикс Трейд».

Формулировка для всех схожая. «Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах», — говорится в сообщении ЦБ.

Речь идет о неисполнении (ненадлежащем исполнении) предписаний Банка России, нарушении порядка ведения внутреннего учета, нарушении требований к соотношению размера обеспечения, представлении недостоверной отчетности, нарушений в части организации системы управления рисками.

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«Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», — предписывает ЦБ.

Кроме того, ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты, выданные генеральным директорам и контролерам форекс-дилеров. Возврат имущества клиентам должен быть осуществлен компаниями в срок до 27 января 2019 года, требует регулятор.

Лишенные форекс-лицензии выражают недоумение, уверяя, что работают с соблюдением всех требований Банка России. «Это очень странно и совершенно неожиданно. Вчера представители Банка России совместно принимали участие в работе комитета по финансовым рынкам в Государственной думе. Там были все форекс-дилеры и обсуждали перспективы этого рынка. Поэтому для нас это полная неожиданность», — сообщили ТАСС в «Телетрейд».

В «Альпари-форекс» агентству заявили, что пока не получали официального уведомления от регулятора и продолжают работу. Серьезных замечаний к операционной работе «Альпари-форекс» с момента создания компании (в июне 2017 года) у ЦБ не было.

«Это неожиданная информация. Мы не получали пока официального сообщения от Банка России и от саморегулируемой организации — Ассоциации форекс-дилеров, которая аккредитована Банком России», — сказал представитель «Альпари-форекс», добавив, что пока работа еще идет.

По его словам, у компании более 1 тыс. клиентов в российской юрисдикции, их депозиты защищены в соответствии с законодательством РФ. Деньги, которые они вложили, находятся на сегрегированных счетах, не на счетах компании.

В саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-диллеров» (АФД) «Газете.Ru» сообщили, что компании состояли в организации, и подчеркнули, что пока также выясняют обстоятельства и причины аннулирования лицензий участников рынка.

«Участники рынка не лукавят, когда выражают недоумение этим решением», — сказал представитель ассоциации. После того как пять игроков лишились лицензии, их осталось в АФД четверо. Это «Финам форекс», «ВТБ форекс», «ПСБ-форекс» и «Альфа-форекс».

Стоит отметить, что специальный комитет по контролю за деятельностью членов ассоциации принимает жалобы от клиентов форекс-дилеров. На 25 декабря 2018 года их поступило 470 штук. По данным АФД, на членов организации не поступило ни одной жалобы. Все 470 обращений были связаны с деятельностью нелицензированных ЦБ игроков.

«Итоги года в части обработки жалоб в очередной раз доказывают, что российские граждане сталкиваются с нарушением собственных прав на финансовом рынке преимущественно при взаимодействии с компаниями, не имеющими лицензии форекс-дилера и лицензий иностранных регуляторов», — говорил руководитель АФД Евгений Машаров.

После отзыва лицензий может произойти смена названий и юрлиц, к которым перейдет часть клиентов, полагает один из участников рынка. Но некоторым важен юридический статус и наличие лицензии, говорит он.

«Новость, безусловно, спровоцирует панику среди клиентов, есть риск, что не всем удастся вернуть свои средства», — говорит Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

При этом он полагает, что большой волны недовольства решение ЦБ не вызовет. Клиенты сменят дилеров, какая-то часть, возможно, 50 тыс. человек, перейдет торговать на фондовый и валютный рынки Московской биржи. Для брокеров открываются широкие возможности по привлечению клиентов.

Ващенко отмечает, что всего в России неофициально насчитывается 500-600 тысяч человек, торгующих на Forex, объем активов — $600-700 млн.

То, что крупнейшие форекс-дилеры не могут в рамках российского законодательства действовать на территории РФ, означает, что на рынке они все равно останутся, но будут действовать в рамках законодательств других стран, полагает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. В РФ могут, например, находиться их дочерние компании или вообще некие компании-операторы, осуществляющие только маркетинговую функцию.

«Многие руководители этих компаний специально для этого находятся в других юрисдикциях, чтобы избежать проблем с российским законодательством. Полагаю, что форекс-компании загодя переехали в другие юрисдикции, например, в офшорные, а кто-то из них там всегда и находился», — считает он.

По его мнению, так называемая «игра на форекс» имеет бешеный спрос среди населения, легко продается, «имеет сумасшедшую рентабельность, поэтому неистребима простым отбором лицензий, особенно в эпоху повсеместного распространения доступа в интернет».

Скорее всего, за отзывом лицензий последует уточнение законодательства в сфере игорного бизнеса и торговли ценными бумагами, появятся какие-то определения форекс-деятельности, ЦБ продолжит свое наступление на этот сектор, резюмирует эксперт.