Нефть под прессом: «черный медведь» ломает котировки

Последняя рабочая неделя в этом году стала настоящим испытанием для нефтяного рынка. Цены на «черное золото» падали до $46 за баррель Brent. Однако к 27 декабря ситуация в корне изменилась и цены пошли вверх, подскочив в какой-то момент до $55 за баррель Brent. Но по итогам дня котировки выросли только на 2,5% до $53,45.

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Цены на нефть после пика в $86 за баррель снижаются с октября практически беспрерывно. Все попытки остановить падение и зацепиться сначала на $70, а потом на $60 оказались неудачными. Не помогло даже решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

Аналитики еще в конце ноября говорили, что котировкам не дают расти. Как отмечал аналитик «Алор брокер» Алексея Антонова, на рынке есть группа крупных игроков, которые торпедируют попытки разогнать нефтяные котировки.

«В чьи ворота играет этот огромный «медведь» и какие ценовые цели он преследует — остается загадкой», — говорил тогда аналитик.

Судя по тому, как развивается ситуация сейчас, «черный медведь» никуда не делся. Вот и в четверг попытка выйти за флажки провалились. Одна из очевидных кандидатур на роль этого «зверя» — президент США Дональд Трамп.

Он много раз призывал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Когда они начали падать, глава США специальными твитами благодарил Королевство и настаивал, что надо снизить котировки еще сильнее. И вот теперь нефть дешевая.

В числе более фундаментальных факторов, которые давят на котировки, аналитики называли переизбыток предложения нефти, опасения по поводу замедления роста глобальной экономики, усилившиеся после очередного повышения Федрезервом США ставок, и третьего за год шатдауна (остановки работы правительства из-за отсутствия согласованного с Конгрессом бюджета) в Штатах. Страхи также связаны с перспективой продолжения торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

«Сейчас нефть — это не столько физический товар, сколько торгующийся финансовый актив. И по большей части снижение на нефтяном рынке идет в «унисон» с акциями», — поясняет портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал» Михаил Кузин.

Нынешний отскок также мало связан с фундаментальными факторами, такими как текущий баланс спроса и предложения.

Фундаментальных факторов для отскока нет, мы наблюдаем техническую коррекцию,

отмечает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Нефть падала ниже $50 на опасениях замедления инфляции из-за шатдауна и на уменьшении напряженности на Ближнем Востоке после отзыва спецназа США из Сирии, комментирует директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. Затем она выросла выше $54 после «внезапного» визита президента США Дональда Трампа в Ирак с уверением о том, что американский контингент останется в этой стране.

Свой вклад внесли и ожидания ускорения инфляции в целях латания бюджета в случае, если будут отменены пошлины на импорт из Китая после переговоров 7 января, добавляет эксперт.

Внутренние факторы нефтяного рынка сейчас формируют предпосылки для возвращения цен к росту, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Настроения инвесторов в ближайшее время будут адаптироваться к изменениям монетарной политики США, что, в свою очередь, найдет отражение в умеренном восстановлении рынков, аналогичное движение может быть сформировано и на нефтяном рынке,

отмечает он.

Сейчас спекулятивная составляющая в нефти остается весьма высокой, из-за чего движение нефтяных котировок к фундаментально обоснованным уровням, которые, по оценкам БКС, находятся выше $62 за баррель, начнутся в первом-втором квартале 2019 года.

Между тем банковские аналитики Уолл-стрит в декабре резко ухудшили прогнозы цен на нефть в 2019 году. Как свидетельствуют данные ежемесячного опроса The Wall Street Journal, опасения экспертов связаны с ослаблением спроса и избыточным производством углеводородов на мировом уровне.

Тринадцать представителей инвестиционных банков прогнозируют, что нефть североморской марки Brent в 2019 году будет в среднем стоить немногим более $69 за баррель вместо ожидавшихся в ноябре $77 за баррель. Для североамериканской WTI оценка снижена с примерно $70 до чуть более $63 за баррель.

С нового года начнет действовать соглашение нефтедобытчиков из стран ОПЕК+, которые договорились в начале декабря в Вене снизить добычу суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки, что призвано поддержать рынок и скорректировать баланс между спросом и предложением, который после решений США по иранским санкциям сместился в сторону последнего.

Представители ОПЕК уже дали понять, что если эти договоренности не спасут рынок, они готовы сокращать добычу еще больше.

Российский министр энергетики Александр Новак говорит, что в конце года цена на нефть очень волатильна и не надо на нее ориентироваться. «Все говорят — нужно посмотреть в более долгосрочном промежутке, как будут себя цены вести. В конце года закрываются короткие позиции, игроки начинают выходить», — отмечает он. Новак считает, что если бы не сделка ОПЕК+, то цены бы упали еще ниже.

Равновесной ценой на рынке в текущий момент выступает уровень $60 за баррель. Текущие же уровни несут риски для предложения со стороны сланцевых производителей, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Сейчас нефть существенно недооценена, также есть технический фактор — перепроданность, добавляет эксперт.

В сложившихся обстоятельствах можно ожидать восстановления рынка энергоносителей на горизонте ближайших недель в район $55. Однако для более существенного роста рынку, видимо, понадобятся январские отчеты об уровнях добычи стран, подписавших соглашение ОПЕК+, добавляет Зварич.