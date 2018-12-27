С вещами на выход: Минтруд прогнозирует увольнения

Минтруд провел анализ рынка труда и подготовил прогноз о возможном будущем увольнении россиян в 2019 году. Прогноз неутешительный. По расчетам ведомства, сокращения могут коснуться более 230,8 тыс. россиян.

В зоне риска в первую очередь сотрудники банков, отмечается в прогнозе, на который ссылаются «Известия». В отрасли отмечают, что это связано с продолжающейся чисткой рынка и закрытием кредитных организаций. Под риском увольнения 30,5 тыс. сотрудников в финансовой и банковской сферах,

указано в аналитической записке Минтруда, которую цитируют «Известия».

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Далее опасность потерять работу угрожает 27,7 тыс. сотрудникам транспортной сферы, на третьем месте — работники сферы производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники. Здесь под сокращения могут попасть 16,6 тыс. человек.

Высоки также риски увольнений в сферах добычи энергоресурсов, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.).

Большинство из тех, кто попал в зону риска, живут в Москве и Санкт-Петербурге.

Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек. Риском увольнения чиновники считали планы работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего времени.

В Минтруде уточняют, что речь не о «предновогодних сокращениях», ведомство постоянно ведет мониторинг ситуации на рынке труда, и увольнения происходят вне зависимости от времени года. В соответствии с законом работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения, напомнили изданию в пресс-службе Минтруда.

Впрочем, прогноз Минтруда — не приговор в окончательной инстанции.

Ситуация в организации может измениться, например, из-за заключения новых сделок, погашения долгов перед организацией и т. д., и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый, уточнили в министерстве.

Ранее похожий прогноз обнародовал портал Rabota.ru (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). В ходе исследования рекрутеры выяснили, что 23% работодателей намерены сократить часть сотрудников в 2019 году.

Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах «медиа и маркетинг» и «продукты питания». Меньше всего — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса.

В ряде специальностей сотрудников постепенно заменяет искусственный интеллект на фоне стремительной цифровизации.

«Рынок труда, несомненно, изменился и продолжит меняться с масштабированием технологий, которые все плотнее внедряются во все сферы жизни. Согласно нашему последнему опросу HR-специалистов, треть из респондентов считают, что к 2050 году 30% рабочих мест будут заменены роботами. По их мнению, в первую очередь это коснется банков, финансистов и страховщиков», — говорит Мария Игнатова, руководитель службы исследований компании HeadHunter.

«Идеальный» специалист будущего должен обладать техническими навыками, релевантными для конкретной отрасли, и развитыми так называемыми soft-skills: креативностью, навыками общения и коммуникаций, обладать умением вести переговоры», — отмечает он.

По мнению Екатерины Гороховой, генерального директора Kelly Services CIS, «меньше всего подвержены потере рабочих мест из-за цифровизации сотрудники сфер IT, инженерия, здравоохранения. Условно говоря, чем больше ты «работаешь головой», тем сложнее тебя заменить».

Это подтверждают и данные исследования. По подсчетам специалистов, порядка 18% работодателей намерены в 2019 году расширить штат. При этом больше всего настроены набирать персонал компании, оказывающие услуги для бизнеса и IT-компании.

Именно компании IT-сферы больше других думают об открытии новых направлений деятельности компаний. Из 17% компаний, которые планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение, большую долю занимают IT-компании и строительные. Из тех, кто, напротив, планирует сократить бюджет на рекламу и продвижение, больше всего предприятий ритейла.

Ранее сообщалось, что Минтруд ожидает роста официальной безработицы на 1,1 млн человек. По мнению чиновников, это связано с увеличением пособия по безработице с 1 января 2019 года. Кроем того, эффект окажет повышение пенсионного возраста. В то же время уровень безработицы в РФ держится на историческом минимуме. По данным Росстата, в ноябре он составил 4,8% или 3,654 млн человек.