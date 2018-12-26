Мир ждет катастрофу: что происходит с валютой и биржами. LIVE

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Аналитики ждут продолжения падения американских биржевых индексов

Рождественские выходные приостановили волну распродаж, захлестнувшую биржи США. В последний предпраздничный торговый день, индексы Dow Jones и S&P500 упали почти на три процента. А с начала октября они потеряли уже около 20%. Декабрь этого года оказался для бирж худшим со времен Великой депрессии. Сейчас весь мир ждет, как откроются торги в Штатах. Тем временем рубль продолжает свое падение относительно доллара и евро.«Газета.Ru» ведет онлайн-репортаж.
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15:28

Западные рынки живут ожиданием масштабного кризиса, который уже то ли начался, в виде падения S&P500, то ли только набирает обороты. К этому добавляется непредсказуемая политика администрации Трампа, который уже несколько раз грозился уволить главу ФРС, что может принести на все рынки еще большую волатильность, предвидит Жарский.

15:15

Между тем эксперты уже высказывают свою озабоченность. Нефть чуть дороже $50 за баррель означает близость превращения профицитного бюджета, которым очень гордятся чиновники, в дефицитный, для этого нефти осталось упасть буквально еще на 20%, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

15:00

Российские фондовые индексы берут реванш за предыдущие дни. Индекс Мосбиржи прибавляет около 0,8%, индекс РТС растет на 0,2%.

14:52

Курс евро в ходе торгов сегодня превысил 79 рублей, это следует из данных Московской биржи. В ходе торгов курс евро повышался на 77 копеек, до 79,03 рубля. Курс доллара расчетами «завтра» рос на 69 копеек — до 69,35 рубля.

14:45

Сегодня, 26 декабря, нефть отыгрывает позиции. Баррель Brent торгуется в районе $51, что на три с лишним процента выше уровня предыдущего закрытия.

14:38

В понедельник индекс Dow Jones упал на 2,91%, индекс S&P500 снизился на 2,71%. Индекс NASDAQ остался на уровне закрытия предыдущей сессии. Вслед за американскими биржами во вторник рухнула нефть. На пике падение превышало 13%, а стоимость барреля нефти Brent уходила к $46.

14:30

Добрый день, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию с американских бирж. Многие ждут, что сегодня продолжится обвал индексов.