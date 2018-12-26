Мир ждет катастрофу: что происходит с валютой и биржами. LIVE

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Западные рынки живут ожиданием масштабного кризиса, который уже то ли начался, в виде падения S&P500, то ли только набирает обороты. К этому добавляется непредсказуемая политика администрации Трампа, который уже несколько раз грозился уволить главу ФРС, что может принести на все рынки еще большую волатильность, предвидит Жарский.
Между тем эксперты уже высказывают свою озабоченность. Нефть чуть дороже $50 за баррель означает близость превращения профицитного бюджета, которым очень гордятся чиновники, в дефицитный, для этого нефти осталось упасть буквально еще на 20%, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.
Российские фондовые индексы берут реванш за предыдущие дни. Индекс Мосбиржи прибавляет около 0,8%, индекс РТС растет на 0,2%.
Курс евро в ходе торгов сегодня превысил 79 рублей, это следует из данных Московской биржи. В ходе торгов курс евро повышался на 77 копеек, до 79,03 рубля. Курс доллара расчетами «завтра» рос на 69 копеек — до 69,35 рубля.
Сегодня, 26 декабря, нефть отыгрывает позиции. Баррель Brent торгуется в районе $51, что на три с лишним процента выше уровня предыдущего закрытия.
В понедельник индекс Dow Jones упал на 2,91%, индекс S&P500 снизился на 2,71%. Индекс NASDAQ остался на уровне закрытия предыдущей сессии. Вслед за американскими биржами во вторник рухнула нефть. На пике падение превышало 13%, а стоимость барреля нефти Brent уходила к $46.
Добрый день, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию с американских бирж. Многие ждут, что сегодня продолжится обвал индексов.