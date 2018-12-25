Андрей Вилькицкий: путешествие из космоса в Арктику

Новый ледокол построен по заказу «Газпром нефти» и назван «Андрей Вилькицкий» — в честь выдающегося полярного исследователя. С его именем на карте Арктики уже связано девять топонимов: например, пролив Вилькицкого между Таймыром и Северной Землей, залив в Баренцевом море, два мыса и ледник на островах Новая Земля, четыре острова. А в 1997 году именем Андрея Вилькицкого была названа малая планета Wilkickia.

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Согласно морской традиции, крестной матерью новейшего российского ледокола стала праправнучка Андрея Вилькицкого – Ирина Тихомирова, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге. Она согласилась рассказать «Газете.Ru» о своем предке и важности освоения Арктики для нашей страны.

«Русский человек все может»

Андрей Ипполитович Вилькицкий родился в 1858 году в Минской губернии в семье потомственного дворянина. После окончания классической гимназии он поехал к своему дяде в Санкт-Петербург и поступил в юнкерский класс Морского корпуса. Уже через 2 года он получил первый офицерский чин, став мичманом. Во время учебы впервые пошел в Финский залив на броненосной лодке «Смерч», рассказывает Ирина Тихомирова.

В 1895 году были организованы экспедиции по изучению Оби, Енисея и Карского моря, и Андрей Ипполитович принял в них участие. Интересный факт – помощником начальника экспедиции был Александр Сергеевич Боткин, врач по образованию. Это сын нашего великого медика, Сергея Петровича Боткина, и родной брат Евгения Сергеевича Боткина, который был расстрелян вместе с царской семьей в доме Ипатьевых.

«Во время экспедиции Андрей Ипполитович уделял большое внимание не только магнитным и гидрографическим исследованиям, но и естественнонаучным изысканиям. Исследователи закидывали в воду драги, и все добытое со дна и придонных пластов воды они передавали ученым-зоологам. И вот в содержимом одной из этих сетей биолог Алексей Бялыницкий-Бируля обнаружил рачка-гаммаруса, который ранее не был описан и исследован. Он его изучил и назвал в честь Андрей Ипполитовича – рачок-гаммарус Вилькицкий-Бируля», — говорит Ирина Тихомирова.

Участникам экспедиции удалось составить настолько подробные и хорошие карты, что вскоре по Енисею прошел караван из 12 судов, груженных рельсами и другими деталями для строительства Сибирской железной дороги — обследование этих рек проводилось по просьбе Министерства путей сообщения.

«А в 1901 году, возвращаясь из очередной экспедиции, ее участники зашли на Новую землю, где застали художника Александра Борисова, первого живописца Арктики. Именно благодаря ему на Новой земле увековечены фамилии художников – Третьякова, Куинджи и так далее. Исследователи забрали Борисова и его помощника на свое судно и доставили в Архангельск. Так что Андрей Ипполитович знал очень многих интересных людей», — отмечает праправнучка ученого.

Вне навигационного периода Андрей Вилькицкий продолжал работать в Гидрографическом управлении на разных должностях и в разных местах. В 1905 году по поручению Министерства путей сообщения была составлена очередная экспедиция – караван из 22 судов, проводкой которых руководил Андрей Ипполитович. Задача была благополучно выполнена – суда прошли из Полярного (ныне Мурманск) до Енисея. В 1909 году Вилькицкий был назначен начальником Главного гидрографического управления в чине генерал-лейтенанта.

«Уже после этого назначения ему было поручено восстановление мастерских мореходных инструментов. Андрей Ипполитович настолько хорошо справился с этим заданием, что наши инструменты получили признание не только в России, но и за рубежом. Таким образом, наша гидрография была поднята на мировой уровень. Там ему полагалась дача, на которой Андрей Ипполитович проводил около полугода. Рядом располагался какой-то пустырь, и он очень возмущался, что рабочим после трудового дня некуда деться. В результате этот пустырь был благоустроен – там установили качели, карусели, кегельбаны и песочницу для детей. Таким образом, ученики мастерских и работники-гидрографы получили место для отдыха», — рассказывает о своем великом предке Ирина Тихомирова.

По ее словам, там также был кооперативный магазин, и за качеством продуктов Андрей Ипполитович наблюдал сам, отобрав себе в помощь нескольких рабочих.

«Когда мастерские были подняты на нужный уровень, Вилькицкий любил говорить: «Русский человек все может», — отмечает его праправнучка.

Андрею Ипполитович Вилькицкий умер в 1913 году.

«После его смерти ученики мастерских мореходных инструментов решили от себя лично возложить на могилу венок из фарфоровой сирени белого и лилового цвета с надписью «От благодарных учеников». На похороны пришли его многочисленные друзья, знакомые, приятели и сослуживцы – все те, кто знал его как великого труженика, отзывчивого, очень щепетильного в отношениях человека. Его сослуживец Мордовин сказал о нем так: «Он беречь своих сил не умел», — говорит праправнучка ученого.

По ее словам, своим детям Андрей Ипполитович всегда говорил: «Я не могу вам оставить состояния, но, пока я могу, учитесь всему, что вам кажется нужным и интересным. Знания у вас никто и никогда не отберет».

Действительно, знания – во всяком случае, об Андрее Вилькицком и его вкладе в российскую науку – живы до сих пор. На стене дома №96 на канале Грибоедова в Петербурге, где жили исследователь с семьей, сейчас установлена мемориальная доска – средства на ее установку были собраны Историко-географическим клубом школы №43 Приморского района. Помимо этого, на карте звездного неба есть малая планета №5314, которая стараниями экс-директора Пулковской обсерватории Виктора Абалакина была названа в честь отца и сына Вилькицких, а на намыве Васильевского острова можно прогуляться по бульвару имени великого ученого.

Арктика 2.0

Теперь «Андрей Вилькицкий» увековечен и как ледокол. Символично, что судно будет нести службу в Карское море, изучению которого столько лет посвятил сам полярный исследователь.

Ледокол построен по заказу «Газпром нефти» для развития арктической программы «Время Арктики». Новому этапу инвестиций в освоение Заполярья способствовало активное освоение одного из крупнейших разрабатываемых нефтегазовых месторождений на полуострове Ямал - Новопортовского. Его извлекаемые запасы составляют более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа.

Несмотря на сложные климатические условия, удаленность производственной инфраструктуры и непростую логистику, Арктика является одним из самых перспективных регионов добычи углеводородов. В 2018 году доля добычи в Арктике уже превысила 20% в общем объеме добываемой нефти на активах «Газпром нефти». Как говорят нефтяники, времена «легкой нефти» остались далеко позади. На месторождениях, открытых десятилетия назад, добыча снижается, поэтому запасы арктических месторождений являются фундаментом на будущее не только для энергетической отрасли, но и всей экономики нашей страны.

Кроме того, по прогнозам аналитиков, к 2030 году потребность рынка арктических перевозок вырастет на треть. Для укрепления позиций в Арктике российским компаниям потребуется независимость от внешних условий и мощностных ограничений судоходных компаний.