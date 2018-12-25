Украина не нужна: «Газпром» обойдется без контракта с Киевом

Российские власти уверяют, что контракты «Газпрома» с европейскими потребителями российского газа будут выполнены, даже если не удастся подписать новый контракт на транзит с «Газпромом».

Реклама

«При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным «Газпромом» долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимыми объемами», — заявил Александр Новак в интервью «Коммерсанту».

При этом он назвал это гипотетическим сценарием и не уточнил, будет ли осуществляться в данном случае транзит газа через Украину.

Ранее «Нафогаз Украины» сообщал, что «Газпром» сможет на общих основаниях бронировать мощности украинской газотранспортной системы (ГТС).

«В конце 2019 года «Газпром» может прийти к украинскому оператору ГТС, который на тот момент должен быть полностью подготовлен к отделению от группы «Нафтогаз», и просто заказать услуги, как это сейчас делают другие», — говорил глава украинской компании Андрей Коболев. Но как эта система будет функционировать на практике, пока непонятно.

Напомним, что Стокгольмский арбитраж в начале года решил, что «Газпром» должен выполнятьв полном объеме обязательства по транзиту, а «Нафтогаз» может не выполнять контракт по закупке российского газа. В итоге российская сторона осталась должна $2,56 млрд.

Российская компания сейчас пытается разорвать действующий контракт, а «Нафтогаз Украины» наоборот взыскать с «Газпрома» по нему еще свыше $12 млрд.

«Газпром» строит газопроводы в обход Украины – «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Они должны быть сданы в следующем году. Их совокупная мощность составит около 85 млрд кубометров в год. Но на такие показатели системы выйдут только года через два-три после запуска.

Между тем, в прошлом году через украинскую газотранспортную систему «Газпром» прокачал 93 млрд кубометров – около половины всего своего экспорта.

Элементарная математика складывается (хоть и не полностью) до тех пор, пока мы не берем в расчет то, что «Северный поток-2» идет прямиком в Германию, в обход стран Восточной Европы, а «Турецкий поток» и вовсе в лучшем случае дотянется через Турцию и Болгарию до Сербии, обращает внимание управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Через Украину газ поставляется в Польшу, Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию - и эти страны в случае отказа от заключения контракта по истечении в 2019 году текущего окажутся в очень затруднительном положении, в не менее затруднительном положении окажутся и их соседи по Европе, поскольку и «Турецкий поток», и СП-2 не запустят раньше 2021 года, добавляет эксперт.

Каким образом будут гарантированы поставки в случае срыва контракта, не очень понятно. И по всей видимости, без украинского транзита «Газпрому» в ближайшее время не обойтись.

Это понимают и в Европе. Чтобы избежать проблем, Еврокомиссия предложила провести трехсторонние переговоры по транзиту. Первый их раунд состоялся в июле. Второй был запланирован на сентябрь, но встреча была отменена. В декабре также переговоров не было.

Еврокомиссия пригласила представителей России и Украины на трехсторонние переговоры в Брюссель, чтобы обсудить ситуацию с газом. Об этом в своем твиттере сообщал ранее вице-президент ЕК Марош Шефчович.

Шефчович написал, что он пригласил Украину и Россию в Брюссель для нового раунда трехсторонних переговоров по газу. Он подчеркнул, что они пройдут на «политическом уровне». Также вице-президент ЕК добавил, что переговоры планируется провести в январе будущего года.

Еврочиновник подчеркнул, что на встрече примут участие коммерческие компании, то есть «Газпром» и «Нафтогаз».

«Мы были готовы встречаться и в декабре. В принципе не имеет значения, в декабре или в январе — вопрос в другом», — говорит Александр Новак. По его словам, сейчас «Газпром» и «Нафтогаз» находятся в судебных спорах, и эти разбирательства в принципе негативно влияют на возможность вести диалог, потому что идут постоянные взыскания по ранее принятым решениям арбитража денежных средств, имущества и так далее.

При этом, по его словам, Россия готова обеспечивать продолжение транзита и после 2019 года, при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу.

Новак подчеркивает, что «Газпром» готов как одну из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны.

«Еврокомиссия видит свою основную задачу в том, чтобы не был нарушен транзит и поставки газа европейским потребителям. Коллеги не против и мирового соглашения, но, по их мнению, об этом должны между собой в первую очередь договариваться «Газпром» и «Нафтогаз», — говорит министр.

Украинская сторона, естественно, всю ответственность за срыв переговоров возлагает на Россию и «Газпром». При этом отказываться от судебных исков Киев не собирается. Там это называют «планом Б» на случай, если «Северный поток – 2» будет все же построен.

«Мы уже инициировали новый арбитраж, который, фактически, уже начался, где мы требуем более $12 млрд, из которых десять — это, фактически, компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украины после 2019 года», — заявил главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в эфире телеканала ZIK.

В России о готовности к трехсторонним переговорам сообщало и Министерство иностранных дел. Но Киев продолжит политизировать данный вопрос, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Идя навстречу европейским партнерам, Россия согласилась на продолжение трехсторонних консультаций с участием ЕС и Украины по газовому транзиту. От проведения очередной встречи в декабре отказалась именно украинская сторона. К сожалению, есть основания полагать, что если подобная встреча состоится в январе, она будет использована Киевом для политизации вопроса и антироссийской пропаганды с целью опять же набрать очки в условиях предвыборной ситуации в государстве», — говорила она на одном из брифингов.