США продвигают свой газ: Шредер рассказал о «Северном потоке»

Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер раскритиковал давление США, оказываемое на Европу с целью прекратить строительство нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2».

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«Американцы оказали огромное давление, чтобы отменить проект. Они делают это не из-за своей любви к Украине, а потому, что хотят сами поставлять газ в Германию — сжиженный газ, который ниже по качеству, но дороже, чем трубопроводный», — рассказал политик в интервью немецкому изданию Welt.

По его словам, суверенная страна не должна позволять США диктовать, с какими странами ей разрешено торговать.

Относительно требований администрации американского лидера Дональда Трампа к Берлину ограничить или приостановить торговлю с различными государствами Шредер указал также на необходимость самостоятельности каждого развитого государства.

«Иран, Китай, Россия: если так будет продолжаться, у нас скоро не останется экономических отношений ни с кем.

Это неприемлемо для зависимой от экспорта страны, такой как Германия. Вы должны сказать это американцам при всем уважении и дружбе», — пояснил бывший немецкий лидер.

Неделей ранее Госдепартамент США призвали ФРГ отказаться от строительства трубопровода в рамках СП-2, передает ФАН.

По словам представителя ведомства Роберта Палладино, строительство СП-2 является политическим проектом. Кроме того, прекращение реализации проекта нужно для подтверждения роли украинской стороны в энергопоставках в Европу.

«Мы призываем Германию прислушаться к обеспокоенности многих ее соседей», — сказал американский дипломат.

Он заметил, что из-за трубопровода страдает безопасность европейских стран.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал такие заявления «явным и бесцеремонным вмешательством в дела суверенных партнеров, к которым США не имеют права иметь хоть какое-то отношение».

«У России есть своя позиция по США. Нам представляются крайне опасными для всего мира и деструктивными для международного сотрудничества попытки Вашингтона доминировать и вмешиваться в дела других государств.

Такая линия напрямую противоречит интересам любых стран, не являющихся сателлитами США. И она, очевидно, противоречит интересам России, — ответил сенатор.

Также он указал на уверенность «нахрапистых американцев, пребывающих в иллюзии собственной исключительности и вытекающей из этого вседозволенности».

«Что разочаровывает меня в этой ситуации в первую очередь? Нет, не поведение США, иллюзий на этот счет давно не осталось. Разочаровывает молчание Германии, на интересы которой фактически посягают сейчас США, и пассивность Евросоюза, который никак не реагирует на вторжение американцев в свои суверенные дела. Евросоюз ведь не НАТО, там до сих пор без внешних хозяев обходились. Или я ошибаюсь?» — задался вопросом российский парламентарий.

Чуть ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв депутатов Европарламента аннулировать проект, указала, что, принимая резолюцию против газопровода «Северный поток — 2», европейские парламентарии рассчитывают либо на глобальное потепление, либо собираются перейти на дрова.

«Выступать против энергетического сотрудничества, его диверсификации, придания взаимодействию действительно современного характера — это просто безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях. Если европарламентарии рассчитывают на глобальное потепление — это хорошая перспективная история, вопрос только в сроках», — сказала дипломат в ходе еженедельного брифинга.

Она напомнила, что в ряде стран закрываются АЭС, при этом также призывают отказаться от российского газа, передает НСН.

«На дрова будут переходить?

За дровами тоже известно куда надо ходить и ездить», — отметила резюмировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

В конце прошлого месяца сообщалось, что «Газпром» построил около 300 километров газопровода «Северный поток — 2».

«В частности, завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии», — говорилось в сообщении компании.

Как отмечалось, реализация проекта идет в соответствии с графиком.