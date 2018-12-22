Нервный срыв Трампа: правительство США прекратило работу

Правительство США частично приостановило свою работу в ночь с 21 на 22 декабря. Официально это произошло в полночь по местному времени или 8:00 по Москве в субботу, 22 декабря — в день зимнего солнцестояния.

Временно перестала работать примерно четверть федеральных учреждений, включая министерство внутренней безопасности, минюст, министерство строительства и городского развития, Госдеп, а также другие ведомства. По-английски это называется «government shutdown» или просто «шатдаун».

Интересно, что в США впервые за 40 лет «шатдаун» происходит уже третий раз за год. И причина одна: финансирование строительства стены на границы с Мексикой, которая, по замыслу главы Белого дома, должна пресечь нелегальную миграцию из соседнего государства. Президент США Дональд Трамп требует выделить на проект $5 млрд, демократы готовы не больше чем на $1,3 млрд.

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Ожесточенные споры вокруг стены ведутся несколько последних дней, 19 декабря сенат (верхняя палата конгресса) уже принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года без $5 млрд на стену, однако Трампу удалось получить поддержку в палате представителей (нижняя палата), где за выделение денег на стену проголосовали 217 конгрессменов против 185, не захотевших принять проект. После этого законопроект вернулся в сенат, который в большинстве своем не одобряет строительство стены за счет налогоплательщиков.

Трамп же ясно дал понять, что не подпишет законопроект о бюджете без учета расходов на безопасность южной границы. «Я вполне ясно высказал свое мнение. Любой документ о финансировании работы правительства должен включать в себя пункт о безопасности на границе», — заявил он 20 декабря в Белом доме.

На фоне внутренних проблем индекс Dow Jones рухнул на 500 пунктов, упав до 14-месячного минимума.

По оценке Associated Press, приостановка работы затронет деятельность и повлияет на оплату труда около 800 тыс. бюджетников. Большинство из них могут отправить в принудительный неоплачиваемый отпуск.

Работать продолжат только сотрудники на критически важных должностях. Даже прекращение работы части ведомств может обойтись экономике США в миллиарды долларов, отмечает ABC.

Долгая приостановка деятельности правительства США потенциально может привести к дефолту в стране, увеличению стоимости государственного долга и обесцениванию доллара.

Лидеры Демократической партии уверены, что причиной приостановки работы правительства стал «нервный срыв» главы государства.

Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер и лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелози заявили, что президент США «получил все, что хотел», после многочисленных угроз приостановить работу правительства.

Между тем, уже в январе 2019 года начнет работу новый состав конгресса, где по итогам ноябрьских выборов у Демократической партии будет большинство. И вряд ли в такой конфигурации проект стены на $5 млрд может быть проходным.

Сам Дональд Трамп уже выразил надежду, что «шатдаун» не продлится долго, а также призвал сенаторов-демократов голосовать «за лучшую безопасность» на американских границах. «Нам нужен большой барьер, если его не будет, ничего не получится», — написал он в своем твиттере.

По словам Трампа, за стену платит по факту Мексика, но не напрямую, а посредством нового соглашения о торговле USMCA, заменившего NAFTA. «Намного больше денег поступает в США. В связи с невероятными угрозами на границе, включая масштабный приток наркотиков и преступников, вооруженные силы США построят стену!» — написал американский лидер в своем твиттере.

Позже он уточнил, что построить планируется не бетонную стену, а «художественно спроектированную конструкцию из стальных реек».

Оградить американцев от нелегальной миграции из Мексики — центральное обещание предвыборной программы Трампа. А он уже не раз доказывал, что привык держать свои обещания любой ценой, в том числе выхода из Парижского соглашения по климату и ряда других международных договоров, включая СВПД по Ирану.

Мехико утверждает, что не обсуждает с Трампом его планы по возведению пограничной стены. По словам министра иностранных дел страны Марсело Эбрарда, строительство стены — вопрос внутренней политики США. Ранее президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор также отрицал переговоры с Трампом на эту тему. Предыдущая администрация, возглавляемая Энрике Пеньей Ньето говорила, что платить за стену не будет.

Строительство пограничного барьера планируется завершить в 2020 году — это конструкция 1600 км в длину и 9 метров высоту.