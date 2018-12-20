«Роскосмос» под колпаком: в госкорпорацию придут с проверкой

Счетная палата РФ впервые раскроет общественности план проверок на 2019 год и выложит его в открытый доступ. Первая в этом списке — корпорация «Роскосмос», сообщил журналистам глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

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«Роскосмос» у нас всегда проверяется, поэтому каждый год есть какие-то вопросы, которые мы затрагиваем. Есть специальная у нас инспекция, которая занимается такими крупными корпорациями, в том числе «Роскосмосом». И в следующем году часть проверок коснется «Роскосмоса», — сказал Кудрин журналистам.

До сих пор план проверок был исключительно для служебного пользования. План на 2019 год, который впервые в истории ведомства будет открытым, его утвердят на следующей неделе, сказал Кудрин.

Счетная палата намерена в открытом режиме рассказывать о результатах контроля госкомпаниями и исполнительной властью, говорил Кудрин, заняв пост председателя СП.

«Государство недостаточно у нас прозрачное. И Счетная палата в своей стратегии определила еще одну цель — стать определенным институтом по повышению открытости данных у нас в стране», — говорил тогда Кудрин.

«Роскосмос» так волнует контрольный орган неслучайно — на корпорацию приходится более 40% нарушений в использовании средств федерального бюджета – 760 млрд рублей,

говорил Кудрин в июне. По итогам проведенных ведомством контрольных мероприятий погашена задолженность «Роскосмоса» перед бюджетом в размере 47 млрд руб.

Тогда же глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.

В ноябре глава Счетной палаты заявил, что госкорпорация «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.

Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и нецелевого использования средств составила 1,865 трлн рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и в 3,5 раза больше по сравнению с 2015-м.

По его словам, «большие проблемы» с Роскосмосом связаны с нерациональными тратами, всевозможными нарушениями дисциплины, процедур закупок, а также с завышением цен, которые Кудрин назвал «космическими».

«Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано — и сейчас идут расследования», — сказал Кудрин.

Он добавил, что очень много средств было «омертвлено» из-за недостроенных или простаивающих объектах, где средства на счетах не используются месяцами.

Кудрин привел данные за 2017 год, указали тогда в госкорпорации и попросили дождаться новой проверки.

В 2017-м и первой половине 2018 г. генпрокуратура также нашла в работе корпорации системные недостатки. Выявили 1700 нарушений закона, прокуроры внесли 302 представления об их устранении и привлекли к ответственности более 200 должностных лиц. 44 материала поступило в следственные органы для решения о возбуждении уголовных дел. Ранее было возбуждено уже 16 уголовных дел.

Расходы в космической отрасли стали особенно проблемными, когда в 2016 году было упразднено Федеральное космическое агентство. До 2018 года работала комиссия по ликвидации агентства, с ним и связывают большинство вопиющих финансовых нарушений. Правопреемником ФКА стала госкорпорация «Роскосмос».

Во время ликвидации агентства нашли нарушения на сумму 630 млрд рублей. Это несвоевременное или неполное перечисление в бюджет доходов от использования госимущества, нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников, нарушение требований к ведению бухгалтерского учета и хранению документов. С нарушениями проведена инвентаризация имущества и активов.

Большое количество нарушений связано и с расходами на строительство космодрома «Восточный», которое велось с 2012 года и сопровождалось громкими скандалами, уголовными делами против топ-менеджмента.

В середине июля в головном институте «Роскосмоса» — Центральном НИИ машиностроения прошли обыски по другому уголовному делу — о государственной измене. В кабинеты некоторых сотрудников института, занимающегося, в частности, исследованиями и технологическими разработками в области ракетостроения, пришли сотрудники ФСБ. Обыск также прошел в московском офисе Объединенной ракетно-космической корпорации: здесь силовики явились в кабинет директора исследовательско-аналитического центра организации Дмитрия Пайсона.