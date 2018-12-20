Приписки и «рекорды»: сказки о сельском хозяйстве России

Высокие темпы роста сельского хозяйства, которые наметились в России в последние несколько лет, были искусственно завышены. На самом деле ситуация в отечественном АПК не столь радужная, отмечают эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в декабрьском мониторинге экономической ситуации в РФ.

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Экономисты сравнили данные официальной статистики с результатами Всероссийской сельскохозяйственной переписи и констатировали, что

более 10 млн тонн производства сельхозпродукции, которые упоминались в официальных отчетах за 2017 год, в действительности никогда не существовали.

Так, если изначально Росстат оценивал рост отрасли за 5 лет в 20,7%, то после корректировки данных этот индикатор был снижен более чем вдвое — до 8,7%. Оценка стоимости валовой продукции сельского хозяйства тоже была снижена с 5654 млрд руб. до 5111,8 млрд руб., то есть примерно на 10,6%.

Согласно корректировке, наиболее значительные ошибки обнаружились в оценках валового производства картофеля — в реальности показатели были на 35,9% ниже, овощей и бахчевых — на 17,2%, молока — на 3,4%.

При этом данные по зерну не корректировались.

Учет производства продукции в хозяйствах населения – трудная задача: они не представляют отчетов, текущая статистика рассчитывает объемы производства в них на основе данных проводимых выборочных обследований, любые, даже очень незначительные погрешности в таких данных могут привести к существенным ошибкам в оценке деятельности всех 30 млн хозяйств.

Однако как объяснить завышенные отчеты крупных сельхозорганизаций, которым по сути не выгодно платить повышенные налоги за непроизведенную продукцию? По мнению специалистов РАНХиГС, ошибки в этом случае идут от областных руководств, которые должны отчитаться о выполнения госпрограмм, чтобы получить большую господдержку.

Так, после первой переписи Росстат снизил данные об объемах производства продукции сельского хозяйства не только за 2007 год, но и за предыдущие 11 лет (с 1996 по 2006 гг.). Сейчас идет подготовка к корректировке за 2016 г. и предыдущие годы.

Не радостно отразится такая тенденция и на будущей статистике. Почти всегда в сельском хозяйстве после рекордных урожаев на следующий год валовое производство падает. Так, после благоприятных по погодным условиям 2008 и 2009 гг. в 2010 г. была засуха, и валовая продукция сельского хозяйства упала на 11,3%, в 2011 г. последовал резкий подъем на 23%, а 2012 г. – новый спад на 4,8%. После рекордного 2017 г. идет снижение производства в 2018 г., за январь-сентябрь 2018 г. оно составило 3,3% – это по сравнению со скорректированными данными.

Если же применить начальные данные за 2017 г. (5654 млрд руб.) с ожидаемыми результатами 2018 г., то придется признать, что в 2018 г. может произойти серьезное падение сельскохозяйственного производства — примерно на 11-14%.

Не менее серьезные искажения и по отдельным видам продукции. Так, например, согласно окончательному отчету валовой сбор картофеля в 2017 г. был в 1,6 раза меньше, чем в 2000 г. В результате чиновники Минсельхоза России, политики, научная общественность, бизнес-сообщество пребывают в уверенности, что картофеля в России предостаточно. На деле же оказывается, что Россия производит около 20 млн т, что с учетом объема потребления, семян и потерь уже грозит дефицитом или наращиванием импорта, отмечают исследователи.

«Если бы бизнес и органы управления АПК не были дезориентированы неточной статистикой, то в отрасль бы пошли более значительные инвестиции», — делают вывод в РАНХиГС.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в первом полугодии 2018-го увеличились на 22,9% к аналогичному периоду прошлого года и составили 166,3 млрд рублей.

Ранее аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка отмечали, что в этом году в АПК практически не будет никакого роста. Так, позиции растениеводства сильно подкосили плохие погодные условия. В прошлом году Россия получила рекордный урожай за новейшую историю — 135,4 млн т, в этом году по предварительным данным — 100–105 млн т.

По расчетам Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка», индекс производства сельхозпродукции в текущем году составит 97,5% против 102,4% в 2017-м.

Если ожидания аналитиков оправдаются, АПК России впервые с 2012 года покажет отрицательную динамику.