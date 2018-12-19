Бедность шагает по стране: доходы россиян рухнули

Реальные располагаемые доходы россиян в ноябре снизились на 2,9% в годовом выражении. За январь-ноябрь рост показателя составил 0,4%, отчитался Росстат.

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Доходы упали, несмотря на рост зарплаты. В ноябре она в номинальном выражении выросла на 8,6% и составила в среднем 42 750 руб. в месяц. Реальная зарплата (то есть скорректированная на уровень инфляции) увеличилась на 4,6% в ноябре и на 7,4% за 11 месяцев.

Эксперты ранее объясняли, что доходы на фоне растущей зарплаты падают потому, что поступления из других источников, в частности от предпринимательства, аренды жилья и пр, сокращаются.

В декабре ситуация с доходами несколько выправится. Пенсионный фонд России (ПФР) должен досрочно выплатить январские пенсии, заявляла вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Причем пенсии планируется выплачивать с учетом индексации, планируемой на 2019 год.

«В связи с индексацией пенсий с 1 января 2019 года хотела бы обратить внимание на необходимость осуществить досрочное авансирование выплаты пенсий в декабре за выходные и праздничные дни января 2019 года», — сказал Голикова, выступая на заседании ПФР.

Голикова потребовала обеспечить «своевременную доставку сумм пенсий в новых размерах». В настоящее время средний размер пенсии в России составляет 14,1 тыс. рублей. С 1 января 2019 года среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составит 1 тыс. рублей. То есть индексация пенсий в следующем году составит 7%.

На индексацию вправе рассчитывать только неработающие пенсионеры. Их, по данным ПФР, около 40 млн человек. Для работающих пенсионеров (около 9 млн человек) индексация не предусмотрена.

Но даже авансовая выплата пенсий не поможет правительству выполнить прогноз по снижению уровню бедности. По итогам года Минэкономразвития ждет, что число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составит 12,3% от всего населения.

В третьем квартале бедных было 19 млн (12,9%), что на 200 тысяч человек больше, чем во втором квартале.

Этот показатель вырос впервые в этом году — в первом и втором квартале он снижался. В прошлом году число бедных россиян также последовательно сокращалось от квартала к кварталу. В целом за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%.

Ранее эксперты оценивали вероятность выполнения прогнозов Минэка как минимальную. «В этом году уже состоялась индексация зарплат бюджетников. Как правило, эта мера затрагивает нижнюю социальную страту», — поясняла Наталия Орлова, главный экономист «Альфа-банка». Таким образом, основной вклад в снижение уровня бедности в этом году уже состоялся, уточнила она.

Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был повышен до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая, и вклад этого фактора также уже отыгран.

В 2019 году улучшения ситуации с реальными располагаемыми доходами не предвидится, полагает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

По ее мнению, из-за повышения НДС с 18% до 20% инфляция может заметно превысить таргетируемые властями четыре процента и достичь уровня 4,5-5%.

В то же время вследствие замедления роста мировой экономики и торговли, а также ослабления внутреннего спроса экономический рост в России в 2019 году также начнет замедляться, добавляет Соснова. Соответственно, повышение реальных зарплат, главной компоненты реальных располагаемых доходов, уже не будет таким энергичным, как в 2018 году. Рост реальной заработной платы по итогам 2018 года ожидается на уровне 4-5%.

В 2019 году реальная заработная плата в лучшем случае может увеличится на 1,5-2%, тогда как реальные располагаемые доходы, скорее всего, продолжат снижение, резюмирует аналитик.

«Следующий год во многом будет переходным, с непростым первым кварталом. Связано это будет с тем фактом, что повышение НДС произойдет с 1 января 2019 года, а активная фаза реализации национальных проектов начнется ближе к середине года», — признавал ранее министр экономического развития Максим Орешкин.

По прогнозу Банка России, в 2019 году подорожают многие товары и продукты. Так, ожидается, что цены на бензин и табачную продукцию могут вырасти на 4,6%, стоимость автомобилей — на 0,2%, винных изделий — на 0,9%. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

Основные причины подорожания продуктов — рост цен на бензин, увеличение НДС, а также повышение акцизов и требования Всемирной торговой организации. Также с 1 января вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 1,7%, а затем они еще раз повысятся на 2,4% с 1 июля.

Рост цен и тарифов на фоне стагнирующих доходов будет больно бить по россиянам, многие из которых и сейчас испытывают материальные сложности.

В условиях жесткой экономии живет каждый пятый житель РФ, говорилось в ноябрьском мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы.