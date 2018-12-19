Прогнозы не сбылись: что подкосило нефть

Оптимизм на нефтяных рынках был недолгим. Баррель североморской Brent после договоренностей ОПЕК+ о новом сокращении добычи — на 1,2 млн баррелей в сутки от ноябрьских показателей — рос не более двух недель. 18 декабря на торгах в Лондоне февральские фьючерсы на Brent рухнули более чем на 5%. Стоимость североморского барреля впервые с октября 2017 года упала ниже отметки в $56.

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В среду с начала торгов нефть немного отыграла свои позиции. К 9:20 мск цена февральских фьючерсов на Brent на ICE Futures составляла $56,68 за баррель. Но дальше вверх котировки не пошли. К 16:00 мск баррель Brent стоил в Лондоне $56,49.

По всей видимости, инвесторы все еще опасаются переизбытка предложения нефти на рынке и не верят на слово обещаниям ОПЕК+ снизить добычу. Не прибавил оптимизма прозвучавший накануне прогноз Минэнерго РФ о росте добычи нефти в стране на 10 млн баррелей по итогам года.

«Это примерно на 200 тыс. баррелей в сутки больше (чем в 2017 году — прим. ред.)», — отметил министр энергетики РФ Александр Новак. «Несмотря на то, что действовала сделка со странами ОПЕК и не ОПЕК, во втором полугодии мы восстановили добычу», — подчеркнул министр.

В октябре Россия установила «новый постсоветский рекорд по добыче нефти в октябре, увеличив добычу на 50 тысяч баррелей нефти в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до средних 11,6 миллиона баррелей нефти в сутки, в соответствии с предварительной оценкой», говорилось в ноябрьском докладе ОПЕК.

Масла в огонь подлила и американская статистика, опубликованная вечером 18 декабря. Согласно отчету Американского института нефти (API), недельные запасы сырой нефти в США выросли на 3,45 млн баррелей, бензина — на 1,8 млн баррелей. Теперь участники сырьевых торгов ждут еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Аналитики ожидают уменьшение запасов на 2,437 млн баррелей.

Кроме того,

провал в ценах на нефть спровоцировал биржевой страх по поводу решений Федеральной резервной системы и их вероятных последствий,

отмечает Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари».

Вечером 19 декабря ФРС закроет двухдневное заседание и с большой долей вероятности повысит ставку до 2,25-2,5%. Это будет четвертым повышением ставки в этом году.

Инвесторы ждут от главы ФРС Джерома Пауэлла намека на следующие фискальные шаги. «Если Пауэлл продолжит стоять на своем и анонсирует три повышения ставки в будущем году, бегство от рисков, в том числе и в нефти, усилится», — уверена Бодрова.

Нефть может вернуться к сдержанному восстановлению вместе с фондовыми рынками, в случае если на сегодняшнем заседании ФРС монетарные власти подадут рынкам четкий «голубиный» сигнал о денежно-кредитной политике на 2019 год, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Цена нефти Brent может вырасти до $60 за баррель вопреки данным о росте запасов в США при условии возможного увеличения ожиданий инфляции в США после прогноза ФРС, отмечает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. При этом фактором, удерживающим котировки от существенного повышения, останется рост добычи в самой Америке, отмечает аналитик.

Аналитики полагают, что котировки могут вернуться к 65-70$, если будет сигнал о результативности сделки ОПЕК+.

Прогнозы выше $70 за баррель на 2019 год не дает никто.

Хотя еще несколько месяцев назад многие международные эксперты и участники рынка говорили о возможности возвращения нефтяных цен к $100 за баррель и выше. Эксперты из Саудовской Аравии и вовсе говорят о том, что в случае отказа от сотрудничества в формате ОПЕК+ котировки могут уйти за $300 за баррель. Однако сейчас никаких объективных предпосылок ни к тому, ни к другому нет.

Основополагающими для вектора движения нефтяных цен следующего года, вероятно, станут первые три-четыре месяца, которые покажут, насколько реалистичным будет выполнение условий нефтяной сделки, принятой в конце этого года, отмечает Покатович.

Напомним, что российский бюджет сверстан исходя из расчетов нефтяных цен в $40 за баррель. Таким образом, текущее снижение нефтяных цен для РФ как добывающей державы стало хоть и неприятным, но не критичным.