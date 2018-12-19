Массовые сокращения в 2019 году: кто лишится работы

Каждый четвертый работодатель в России может сократить штат сотрудников в 2019 году. Это показывает исследование, проведенное порталом Rabota.ru (есть в распоряжении Газеты.Ru). Подтвердили планы сократить часть сотрудников 23% опрошенных специалистами работодателей.

Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах «медиа и маркетинг» и «продукты питания». Меньше всего — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса.

В ряде специальностей сотрудников постепенно заменяет искусственный интеллект на фоне стремительной цифровизации. Так, минувшей осенью глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что внедрение искусственного интеллекта в банке привело к сокращению сотрудников, занимавшихся простыми решениями, в результате из банка ушли около 70% менеджеров среднего звена.

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«Мы очень много и достаточно давно применяем искусственный интеллект. Что мы видим? Мы радикально сокращаем людей, выполняющих какие-то очень простые операции», — отметил Греф, выступая на Sberbank Data Science Day.

Отчетность банка по МСФО показывает, что численность сотрудников группы Сбербанка за девять месяцев 2018 года сократилась более чем на 14 тыс. сотрудников, или на 4,6%, до 296,1 тыс. человек.

Опрошенные «Газетой.Ru» рекрутеры также говорят о грядущих изменениях на рынке труда. Однако, поскольку российский бизнес неохотно вкладывается в новые технологии, автоматизация активно влияет сейчас только на самые передовые компании.

«Рынок труда, несомненно, изменился и продолжит меняться с масштабированием технологий, которые все плотнее внедряются во все сферы жизни. Согласно нашему последнему опросу HR-специалистов, треть из респондентов считают, что к 2050 году 30% рабочих мест будут заменены роботами. По их мнению, в первую очередь это коснется банков, финансистов и страховщиков»,

— говорит Мария Игнатова, руководитель службы исследований компании HeadHunter.

«Идеальный» специалист будущего должен обладать техническими навыками, релевантными для конкретной отрасли, и развитыми, так называемыми, soft-skills: креативностью, навыками общения и коммуникаций, обладать умением вести переговоры», — отмечает Игнатова.

По мнению Екатерины Гороховой, генерального директора Kelly Services CIS, «меньше всего подвержены потере рабочих мест из-за цифровизации сотрудники сфер IT, инженерия, здравоохранения. Условно говоря, чем больше ты «работаешь головой», тем сложнее тебя заменить».

Это подтверждают и данные исследования.

% По подсчетам специалистов, порядка 18% работодателей намерены в 2019 году расширить штат. При этом больше всего настроены набирать персонал компании, оказывающие услуги для бизнеса и IT-компании.

Именно компании IT-сферы больше других думают об открытии новых направлений деятельности компаний. Из 17% компаний, которые планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение, большую долю занимают IT-компании и строительные. Из тех, кто, напротив, планирует сократить бюджет на рекламу и продвижение, больше всего предприятий ритейла.

Между тем, 33% работодателей намерены в новом году обучать своих сотрудников. Речь идет о работодателях IT и финансовой сферы, а также компаниях, предоставляющих услуги бизнесу. 12% работодателей намерены также ввести в 2019 году новые нематериальные бонусы для сотрудников.

Всего в исследовании приняли участие 300 работодателей.

«Смерть» профессии возможна только в том случае, когда человеческий труд будет полностью заменен роботом. На данный момент полностью отказаться от человека невозможно. К примеру, непонятно, как заменить финансового директора, юриста или инженера. Вероятнее всего, снизится потребность в секретарях, бухгалтерах, риэлторах и турагентах, несмотря на то что они еще входят в двадцатку самых востребованных вакансий. Сфера HR также изменится, например, уже сейчас активно автоматизируются различные процессы: от первичного скрининга до интервьюирования», — говорит Мария Игнатова.

Можно точно сказать, что увеличится спрос на специалистов и операторов, обладающих достаточной квалификацией для работы с роботизированными системами и автоматическими линиями, добавляет она.