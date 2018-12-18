Растут как на дрожжах: что будет с ценами на продукты

В предновогодний период цены на продукты растут. С начала месяца по 10 декабря цены в среднем по стране выросли на 0,29%, отчитался Росстат. Повышение цен на продукты ускорило инфляцию — в среднем, за сутки она набирает 0,029%, и по сравнению с ноябрем ускорилась уже в 1,7 раза.

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Цены на базовые продукты растут в 20-40 раз быстрее по сравнению с инфляционным фоном. Так, яйца дорожают в 20 раз быстрее инфляции (на 4,2% за неделю), помидоры — в 23 раза (на 4,9%), огурцы - в 40 раз (на 8% за неделю). С 4 по 10 декабря овощи прибавили в цене 2,2%. Мясо кур, сосиски, сардельки, сливочное масло, сахар-песок, хлеб, макароны, гречневая крупа и рис дорожают вдвое быстрее инфляции (на 0,4% за неделю).

В пятницу ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75% годовых, отметив рост годовой инфляции в ноябре. Цены растут, продолжая подстраиваться к произошедшему с начала года ослаблению рубля. К тому же, начинает сказываться предстоящее с 1 января 2019 года повышение НДС, отмечает Банк России.

«Годовая инфляция по-прежнему ниже ориентира в 4%. ЦБ ожидает, что инфляция ускорится до 6% (весной 2019 года — «Газета.Ru»), но даже если она ускорится до 6%, это будет одно из наиболее низких значений с начала 90-х», — сказала «Газете.Ru» главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Сдерживает ускорение инфляции слабый потребительский спрос, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

«У населения просто нет денег, активного покупательского спроса не отмечается, несмотря на приближающиеся праздники и повышение налогов.

Потребительский спрос и сдерживает ускорение по ценам, хотя причин, чтобы они ускорялись, много. Это и слабый рубль, и плохой урожай, большая доля импорта», — сказал он, отметив, что инфляция к концу года останется на уровне 4-4,1%.

Цена раздора

Рост цен связан прежде всего с проблемами производителей. Так, на рынке хлеба сложилась непростая ситуация из-за высоких цен на сырье, упаковку и тарифы на энергоносители. По этим причинам производители хлеба хотели бы повысить цены, но торговые сети напротив сдерживают рост цен в условиях снижения покупательной активности и падения реальных располагаемых доходов населения.

Ранее президент Российского союза пекарей (РСП) Валерий Чешинский обратился по этому вопросу к вице-премьеру РФ Алексею Гордееву. В письме Чешинский отмечает, что цены на сырье выросли из-за повышения курса доллара и экспортной цены. Сельхозпроизводители сократили продажу зерна мукомольным предприятиям в ожидании еще большего роста цены, отмечает он.

С декабря 2017 года цены на пшеничную муку высшего сорта для производства хлеба выросли в среднем на 34%, на пшеничную муку 1-го сорта — на 30%. Стоимость упаковки выросла на 23%, тарифы на энергоносители и ГСМ — на 10%, а доставка продукции — на 15%, подсчитал РСП. «В настоящее время хлебопекарные предприятия работают с минимальным уровнем рентабельности и прибыли, принимая на себя всю нагрузку изменений себестоимости продукции и, в том числе, нарушенный баланс между действующими отпускными ценами и растущими издержками производства», — указал Чешинский (цитата по «Прайму»). По его словам, формирование цен на хлебобулочные изделия не отвечает рыночным механизмам, но торговые сети отказываются повышать цены на хлеб. При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали, что производители не жаловались в ведомство «относительно поведения торговых сетей».



Средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки по состоянию на 3 декабря увеличились на 4,7% с начала года и составили 48,3 рубля. Цены на хлеб из ржано-пшеничной муки выросли на 4,2% — до 47,66 рубля за килограмм. До конца года по оценке Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), цены вырастут в годовом исчислении на 5-6%.

На 2019 год нет никаких предпосылок для «взрывного» роста цен, считают в гильдии.

Согласно РОСПиК, в будущем сдерживать рост цен на хлеб должна торговая наценка (около 35%), остающаяся у хлебопеков за счет появления специализированной розничной торговли, отмечает гильдия. Чтобы ее создать, необходима поддержка государства — помещения или земля в долгосрочную льготную аренду. В скобках отметим, что розничные сети, в противоположность, выстраивают свой бизнес без какой-либо государственной поддержки с момента своего создания.

В свою очередь Минсельхоз оценивает внутренние цены на хлеб в России как стабильные. «Во всех регионах РФ есть специальные комиссии, которые следят, и соответствующие остатки, которыми располагает страна, позволяют нам уверенно говорить о стабильности цен (на хлеб) на внутреннем рынке… 110 млн тонн зерна, из которых 70 млн тонн - пшеница - это сбалансированный баланс потребления зерновых на внутреннем рынке, поэтому никаких угроз быть не может. Любые попытки сказать, что будут какие-то колебания на хлеб, на муку - это от лукавого», — сказал замглавы сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Хлебозаводы поднимают цены

В сентябре исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков предупреждал, что к октябрю розничные цены на хлеб из высокосортной пшеничной муки могут увеличиться на 10%, писали «Известия». Востриков отмечал, что подорожание хлеба неизбежно по объективным причинам: снижение урожайности, удорожание пшеницы, повышение отгрузочной цены муки. По словам Вострикова, российские пекари ведут переговоры с поставщиками об увеличении отпускных цен с августа 2018 года.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отмечал, что на розничную стоимость хлеба может повлиять и запланированный рост НДС, который заложен в цены на услуги ЖКХ и на топливо. Хотя по мнению РОСПиК, используемое при производстве хлеба сырье не подпадает под указ об увеличении ставки НДС. А рост цен на горюче-смазочные материалы, аренду и услуги естественных монополий на 15-20% может в итоге увеличить конечную себестоимость хлеба на 2-3%.

В октябре производители уже просили торговые сети поднять отпускные цены на хлеб и муку. Красноярский производитель «Ярхлеб» предупреждал торговые сети об увеличении цен на весь ассортимент в среднем на 8–12%, писал «Коммерсантъ». В «Ярхлебе» тогда отмечали повышение минимального размера оплаты труда на 20% с мая, увеличение налоговых отчислений, рост цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты и девальвацию рубля. В красноярском «Дихлебе» главной причиной называли рост цен на зерно.

Ряд производителей хлеба был вынужден поднять отпускные цены. Один из производителей хлеба в Челябинской области рассказал, что после повышения стоимости муки за последние полгода был вынужден дважды повышать цены на 3–4%. В ООО «Ванта» из Волгодонска сообщили, что подняли отпускные цены на весь ассортимент на 10% с 1 октября и в ближайшее время повышать их не планируют. ООО «Хлебокомбинат «Шахтинский»» с октября увеличило отпускные цены на 5%, сказал изданию представитель предприятия.

«С одной стороны, нужно понимать, что цена на продукцию – это показатель, включающий все издержки, связанные с производством и реализацией этого товара. С другой – цена на продукт не может быть выше той, по которой ее готов покупать потребитель, иначе товарооборот просто упадет, — отмечает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Игорь Строганов. — В такой связке торговые сети оказываются в максимально сложном положении – между двух огней: снизу на них давит поставщик, которому нужно повышение цены, сверху – потребитель, которому повышение цены не нужно. Поэтому ценообразование – сложный процесс, который должен основываться на тщательном анализе текущей макроэкономической ситуации».