Лопнувший пузырь: что ждет биткоин в 2019 году

Прошедший год аналитики окрестили годом разочарований для криптоиндустрии, хотя многие ждали, что он станет годом триумфа.

Реклама

После взлета курса биткоина до $20 тысяч в конце 2017 года оптимисты и обычные спекулянты рисовали для самой популярной в мире криптовалюты весьма радужные перспективы. Кай Ван-Петерсен, специалист по глобальной макростратегии Saxo Bank, предсказывал, что «биток» может добраться до $100 тысяч в 2018 году.

Но было и немало биткоин-пессимистов. «Трудно рассматривать рост цены биткоина иначе, чем как пузырь, который в конечном итоге лопнет», — писал, в частности, в начале января этого года известный американский экономист Джефри Сакс в колонке для Boston Globe.

Стоимость криптовалюты поддерживается только верой людей и желанием быстро разбогатеть, пояснял он.

И 2018 год подтвердил версию пузыря. С 20-тысячного максимума курс упал в 5,5 раз. В первую неделю января 2019 года биткоин торговался в диапазоне $3,9-4,1 тыс. Схожая динамика наблюдается и с другими криптовалютами.

Инвесторы, верившие в рост цифровых денег, терпят колоссальные потери. Так, криптобанк Майкла Новограца сообщил о сотнях миллионов долларов убытков, а индекс Bloomberg Galaxy Crypto Index входил в отрицательную зону, теряя почти 80%, описывает итоги этого года для криптоиндустрии Ольга Прохорова, эксперт «Международного финансового центра».

Аналитики говорят, что в ноябре на рынке началась настоящая паника и массовые продажи из-за того, что биткоин, скажем так, продолжил делиться и размножаться. Сейчас на рынке есть несколько его видов: Bitcoin Cash, Bitcoin ABC и Bitcoin SV. При этом у разработчиков Bitcoin Cash также возникли разногласия, что может привести к новому этапу почкования. Такие события, как поясняли эксперты, приводили к дестабилизации рынка.

В снижении стоимости криптовалюты эксперты винили также чистки на рынке первичного размещения криптоденег (ICO), которые проводила Комиссия по рынку ценных бумаг США (SEC).

Кроме того, инвесторы разочаровались из-за того, что американский регулятор так и не дал разрешения на запуск биткоин-ETF, то есть фондов, специализирующихся на вложения в криптовалюты.

Ранее биткоин-энтузиасты предсказывали, что создание таких фондов обеспечит приток денег в криптоиндустрию от институциональных инвесторов.

Не нашла понимания у инвесторов и идея создания национальной криптовалюты El Petro в Венесуэле. Она поступила в продажу 20 февраля, ее стоимость приравнена к цене добываемой в стране нефти. По официальным сообщениям венесуэльской стороны, инвесторы захотели приобрести El Petro на $735 млн.

Каракас хотел бы использовать свою криптовалюту, например, в торговле с Россией. Однако, как заявил в середине декабря журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, РФ пока не планирует переходить на крипту.

«Опыт Венесуэлы с El Petro — это полное безумие, при этом этот эксперимент подрывает доверие в принципе к криптовалютам. Криптотехнологии не решат классические экономические проблемы. Такие проекты обречены на провал, пока государство с нормальной экономической и финансовой ситуацией не запустит криптовалюту»,

— комментирует гендиректор Vostok Александр Иванов.

В то же время эксперт считает, что, несмотря на падение стоимости, криптовалюты в том виде, в котором мы их знаем сейчас, никуда не денутся.

«Рынок теперь будет расти постепенно, медленно, за счет появления множества новых криптовалют. Будет происходить отвязка криптовалют от биткоина. Последний развивается не очень хорошо, появляются его клоны. Хотя на горизонте 5-6 лет он и может вернуться к отметкам 2017 года. Следующий же этап развития — это токены, обеспеченные некими активами», — говорит аналитик.

В 2018 году так и не была решена главная проблема индустрии: пользоваться криптовалютами по-прежнему крайне сложно, говорит о причинах разочарования Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

«Даже опытные пользователи могут крайне легко потерять деньги: неудобные и вечно «глючащие» кошельки, уязвимость перед хакерскими атаками, да и достаточно просто скопировать не ту строчку при транзакции, и вы лишитесь своих монет навсегда.

Криптовалюты с нами уже десяток лет, но все, чего удалось добиться, — создать удобный функционал для спекуляций и привлечь соответствующую публику, тогда как о реальном распространении криптовалюты речи пока не идет»,

— говорит эксперт.

При этом аналитик надеется, что обвал цены биткоина заставит криптоэнтузиастов меньше думать о быстром заработке и перестать инвестировать средства в сотни абсолютно бестолковых проектов, созданных с целью собрать деньги или отмыть средства, полученные нелегальным путем.

Михаил Мащенко предполагает, что в 2019 году курс биткоина будет находиться в диапазоне $2 750 — $4 750 за монету.

По словам Ольги Прохоровой,

именно первый квартал 2019-го года будет во многом определять судьбу рынка, так как в это время ожидается решение вопроса с ETF.

«Запуск ETF (или же отказ в этом) послужит для рынка своеобразным «спусковым крючком», который определит дальнейший тренд. Возможность оттягивать решение вечно у SEC нет, есть четкие сроки рассмотрения запросов, и весной 2019-го мы узнаем судьбу отрасли», — говорит она.

А тем временем на ближайшую перспективу диапазон $3000-5000 видится наиболее вероятным для биткоина при условии сохранения в целом нейтрального новостного фона, добавляет Ольга Прохорова.

Агеев Александр, аналитик компании «ФинИст», считает, что к лету биткоин может вырасти до $6000. Впрочем, возвращения на былые высоты ждать не стоит, а потерянные деньги тем, кто вкладывался в биткоин на уровнях в $10-20 тысяч, инвесторам никто не вернет.