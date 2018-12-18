Заклятый враг: Россия опять покупает бумаги США

В октябре 2018 года Россия увеличила вложения в гособлигации США до $14,629 млрд. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

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В сентябре доля России в американских государственных облигациях составляла $14,4 млрд.

Лидирующие позиции по вложениям в госдолг США остались неизменными. Так, первое место занимает Китай — $1,138 трлн, за ним идут Япония и Бразилия — $1,018 трлн и $313 млрд соответственно.

Россия начала сокращать вложения в казначейские облигации США на фоне роста геополитических рисков и обещанных новых санкций. Так, еще в марте Россия занимала 16-е место среди крупнейших держателей госдолга США с показателем в $96,1 млрд. Но уже в апреле вложения резко сократились на $47,5 млрд, в мае — еще на $33,8 млрд.

В июне Россия выпала из числа 33-х крупнейших держателей госдолга США. К августу этого года вложения Москвы в treasuries упали до $14 млрд.

Однако в сентябре инвестиции нашей страны в американские бумаги начали расти.

Таким образом, октябрь стал вторым месяцем, когда эти вложения увеличились, и произошло это на фоне продолжающихся угроз со стороны США о возможном введении новых санкций.

В частности, Америка продолжает грозиться ввести запрет на новые выпуски российского госдолга, что может привести к оттоку инвесторов из российских бумаг, а также запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков. В этом году у конгрессменов не хватило времени на решение внутренних вопросов, поэтому США решили отложить новые санкции в отношении России до января следующего года.

По словам Владимира Тихомирова, главного экономиста BCS Global Markets, увеличение российских вложений в американских гособлигациях несущественно и не идет ни в какое сравнение с суммой, на которую Россия сократила свои вложения в предыдущие месяцы этого года.

Суммарно за два последних месяца объем американских трежерис, приходящихся на Россию, вырос чуть более чем на $600 млн.

«Рост вложений не стоит рассматривать как возвращение к покупкам американских гособлигаций. С учетом валютных резервов страны и оставшейся доли в treasuries на уровне $14 млрд, такой рост можно описать как технический, возможно реинвестирование купонов по оставшимся вложениям», — соглашается Альберт Короев, аналитик «БКС Брокер».

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что

рост вложений может объясняться «закрытием каких-то срочных контрактов, коротких позиций, открытых ранее, сумма вложений не выглядит как изменение государственной стратегии в отношении американского госдолга и начало активных покупок этих бумаг в резервы».

При этом, по словам аналитиков, отказаться от вложений в американские бумаги Россия не в состоянии.

«Поскольку резервы должны храниться в конвертируемых валютах и в ликвидных активах, альтернативы вложениям в доллар и treasuries пока нет. Хотя доля других валют — евро, иены — в российских резервах неуклонно растет, но это процесс медленный», - поясняет Владимир Тихомиров.

Активность России на рынке американского рынка долга объясняется потребностью сохранить бюджетные средства, говорит Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Исторически сложилось, что лучший инструмент для этого – сверхнадежные и суперликвидные казначейские облигации США. Американские treasuries позволяют кредиторам рассчитывать и на приличную доходность, добавляет эксперт.

Так, на данный момент доходность 10-летних бумаг находится на уровне 2,82%. Как поясняли ранее эксперты, если ФРС США примет решение о четвертом в этом году повышении ключевой процентной ставки, доходность облигаций вырастет выше 3%.

В среду, 19 декабря, пройдет последнее в этом году заседание Федрезерва. Рынки ожидают, что регулятор по итогам двухдневного заседания в четвертый раз за год повысит свою базовую ставку – уже до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых.

Между тем, по словам Алексея Антонова, полной картины движения средств и US Treasuries, принадлежащих России, мы не видим, потому что они могут находиться в разных депозитариях, а опубликованные данные относятся к одному-единственному американскому депозитарию. Минфин США берет оттуда сальдо и публикует его.

Эксперт допускает, что сокращение объемов US Treasuries в два раза, которое декларируется с начала года, возможно, только выглядело как продажа Россией на открытом рынке всех этих бумаг, а на самом деле было процессом перевода части бумаг в европейский депозитарий из-за опасений наложения санкций на российский госдолг.