Бессмысленная интеграция: Европа не пускает украинские товары

Украина не становится частью внутреннего рынка Европейского Союза: хотя Брюссель готов помогать и поддерживать Киев, сближение в области бизнес-процессов пока не происходит. Это констатировал советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка в статье для издания «Зеркало недели».

«Европейский Союз по-прежнему не видит возможности для интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. Несмотря на внимание к внедрению Соглашения об ассоциации со стороны Евросоюза, понимание того, как ее выполнение соотносится с экономической интеграцией, все еще нет»,

- признает чиновник.

Реклама

Единственное исключение в нынешней повестке дня, отмечает он, это энергетика, что лишь подтверждает общее правило: Украина не может навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации.

В качестве примера дипломат приводит Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА). Речь идет о свободном движении товаров внутри ЕС при взаимном признании требований к продукции. И если с пищевой продукцией сложный путь технических согласований Украина уже прошла, то с промышленностью оказалось сложнее. «Наше законодательство действительно уже почти дословно повторяет законодательство ЕС, технические регламенты уже лет пятнадцать копируем с еэсовских. То есть все предпосылки для заключения соглашения есть... Но с самим заключением творятся какие-то чудеса», - отмечает Качка.

25 ноября в ходе Комитета ассоциации в торговом формате стороны договорились в первом квартале 2019 года «провести заседание рабочей группы, которая изучила бы возможности для начала оценки инфраструктуры качества в Украине со стороны ЕС». То есть даже не начать саму оценку, которая дала бы основания формально провести переговоры, а только обсудить ее возможность, что вновь скажется на сроках заключения соглашения.

Это, по словам чиновника, происходит из-за того, что «на политическом уровне управления евроинтеграцией нет понимания, насколько это соглашение важно», и «евроинтеграционный блок правительства, к сожалению, не опускается до таких технических вопросов», из которых, собственно, и состоит вся евроинтеграция.

«Безрассудное пренебрежение такими техническими вопросами приводит к тому, что к Украине относятся как к государству, требующему слишком многого, если говорить об интеграции с рынками ЕС»,

- делает вывод Качка.

Соглашения об экономической ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС было подписано Киевом в июне 2014-го года, спустя несколько месяцев после Майдана и прихода новой власти. По мнению политологов, договор был заключен второпях, руководствуясь политическими амбициями. Об экономических последствиях тогда никто не думал. Политическая часть соглашений начала действовать в том же 2014-м году, а с 2016-го вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли.

Однако, пользы украинской экономике это не принесло.

Согласно данным Госстатистики Украины, у Киева сложилось отрицательное сальдо торгового баланса с большинством стран ЕС. Так, с Германией по итогам девяти месяцев 2018 года этот показатель составил минус $3 млрд, с Францией - минус $684 млн, Великобританией – минус $219 млн, Австрией – минус $28 млн.

То, что сейчас происходит в экономике Украины, является следствием заключения невыгодного для страны соглашения с ЕС, отмечает руководитель Московской школы политконсалтинга Дмитрий Перлин. С 2014 года экономика страны находится в глубокой рецессии, промпроизводство падает. При декларируемых сегодня темпах роста вернуть экономику страны хотя бы на уровень 2013 года не удастся ранее 2028 года, да это и невыгодно зарубежным «партнерам» Киева, поясняет эксперт.

Так как торговое сальдо Украины отрицательное, то ЕС и международным организациям выгодно давать Украине кредиты: сейчас ставки по ним составляют уже около 10%. Никто из серьезных игроков не заинтересован, чтобы в стране заработала промышленность или другие сектора экономики, что позволило бы избавиться от долгов,

констатирует Перлин.

Не стоит забывать и о протекционизме внутренних рынков Европы, обращает внимание аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Украинские товары в целом и сельскохозяйственная продукция в частности вдвое дешевле импортируемой. Это значит, что украинские мясо, зерновые, овощи и фрукты на европейском рынке стоили бы на 30-40% дешевле продукции местных производителей, что ненужно европейцам, которые выделяют десятки миллиардов евро на субсидирование местных аграриев. Поэтому интеграция украинской экономики в европейскую происходит только по тем статьям внешней торговли, которые могут развиваться без значительных рисков для экономики единой Европы:

на экспорт все больше идут металлы, лес-кругляк и продукция химической промышленности, то есть все то, что производить в Европе дороже в связи с высокими требованиями к экологичности производства,

констатирует Антонов.

Разочарование в евроинтеграции отмечают и в самой Украине. На минувшей неделе депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что ЕС «надурил» Украину в экономических соглашениях. «Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год», — сказал депутат, добавив, что при этом ЕС ограничивает Украину в создании высокотехнологичных отраслей, включая производство «вертолетов» и «локомотивов».

Еще одна из причин страхов ЕС перед более глубокой интеграцией с Украиной - коррупция. Республика на сегодняшний день является одной из самых коррумпированных в мире стран, а доверие к действующей власти самое низкое за всю историю, напоминает Перлин. Введение военного положения, рейдерские захваты, как это было, например, при продаже «Океан-плазы», или непродуманные ограничения, которые вредят в первую очередь самой стране, как дополнительные пошлины на удобрения из РФ, скорее отталкивают инвесторов, добавляет эксперт.

В своей статье Тарас Качка также отмечает, что «коррупционные схемы на таможне преодолеваются именно интеграцией с таможенными процедурами ЕС, о чем говорит недавнее исследование CASE Украина». «Возможно, именно потому Украина не уделяет достаточного внимания этому вопросу», - добавляет он.