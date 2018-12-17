Треть на пропитание: сколько россияне тратят на еду

Россияне тратят на продукты около 31,2% своих доходов. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости». В проведенном исследовании были проанализированы расходы жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции.

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Использовались данные национальных статистических служб и Международного валютного фонда (МВФ).

Россия заняла в рейтинге 31-е место. При этом соседями нашей страны по списку оказались Черногория (29,7%) и Литва (31,5%).

При этом на Украине и в Казахстане доля расходов на еду еще выше, чем в России, — 50,9% и 46% соответственно.

Украина занимает последнюю строчку рейтинга, Казахстан находится на 39-м месте.

Также последние места занимает Молдавия (43,4%, 38-е место).

Наименьшую долю (8,7%) продукты питания занимают в структуре расходов жителей Люксембурга.

Кроме того, мало тратят на продукты британцы (10%), голландцы (10,6%), ирландцы, финны, норвежцы и швейцарцы (менее 12%).

Если говорить о вредных привычках, то больше всего на алкоголь и табак тратят жители балканских стран — Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,7%).

Меньше всего на алкоголь и табак расходуют жители Люксембурга (1,3%), Молдавии (1,5%) и Кипра (1,6%).

Россияне тратят на вредные привычки 3% бюджета. С таким результатом наша страна занимает 24-е место рейтинга.

Во второй десятке наша страна и по доле расходов на культуру и досуг. Так, если жители лидера рейтинга по этому показателю - Швеции - тратят на эти цели 18,7%. При этом жители Молдавии тратят только 1,3% зарплаты на эти цели.

Между тем россияне расходуют на культуру и досуг 6,9%. По этому показателю наша страна находится на 21-м месте.

При этом в исследовании делается вывод о существующей обратной связи между ВВП на душу населения и долей расходов на продукты.

Кроме уровня жизни семей, на доли трат на продукты и трат на развлечения влияют и национальные привычки: например, жители стран Средиземноморья практически ежедневно ужинают в барах.

На общественное питание и гостиницы больше других тратят швейцарцы — 10,8%. Следом за ними идут греки с 10,5%, далее — испанцы с 10%.

Траты россиян на гостиницы и общественное питание невысокие - всего 3,3%.

Меньше всего на кафе и отели тратят жители Молдавии и Румынии (1,8%).

Такие высокие траты не еду в России неудивительны, учитывая уровень бедности в стране.

Согласно данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам третьего квартала в целом по Российской Федерации составило 19 млн, что на 200 тысяч человек больше, чем во втором квартале.

Уровень бедности (отношение количества россиян с доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения) в целом за девять месяцев этого года составил 13,3%.

По итогам прошлого года уровень бедности равнялся 13,2%.

Между тем в майском указе президента о приоритетах национального развития чиновникам была поставлена амбициозная цель — снизить к 2024 году уровень бедности в стране в два раза.

«Для того, чтобы достигнуть планки в 200% понижения цифр по бедности, нужно реализовать целый план. В настоящий момент этот план моими коллегами готовится. Вот я буквально вчера на эту тему разговаривал», — заявил недавно премьер-министр Дмитрий Медведев в телеинтервью.

Между тем чиновники ранее выражали сомнения, что в ближайшее время удастся значительно снизить уровень бедности.

В частности, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на прошлой неделе на правлении Российского союза промышленников и предпринимателей, говорил, что бедность в стране «очень большая». И он не понимает, как серьезно снизить ее в ближайшее время.

Для реального снижения уровня бедности, а не показателей на бумаге, «в стране должна быть создана соответствующая благоприятная бизнес-среда, надежно защищена частная собственность, реформированы судебная и правовая системы, снижен уровень коррупции, а налоговая система должна сделать максимально привлекательным развитие малого и среднего бизнеса», — говорил «Газете.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев.