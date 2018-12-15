Черная пятница: детская присыпка вышла раком

По информации агентства Reuters, которое изучило внутренние документы Johnson & Johnson, компания с 1971 года до начала 2000-х годов при проверках сырого талька и готовых присыпок иногда обнаруживала небольшое количество асбеста. Правда никаких заявлений по этому поводу холдинг так и не делал, и это при том, что проблемой было обеспокоено большое количество специалистов, в том числе доктора, ученые и юристы.

По информации агентства, Johnson & Johnson предпочла скрыть информацию от регуляторов и общественности.

Новости незамедлительно отразились на стоимости акций компании. В течение торгов котировки упали на 11,9%. В итоге на закрытии акции подешевели на 10,04% до 133 долларов за штуку. Капитализация компании снизилась на $39,8 млрд до $356,7 млрд.

Реклама

Компания информацию Reuters опровергает, заявив что это больше похоже на конспирологическую теорию. По словам вице-президента Johnson & Johnson по международным отношениям со СМИ Эрни Невитца, «любые предположения о том, что компания знала и скрывала информацию об опасности этого талька, ложны». Также он заявил агентству, что независимые тесты доказывают, что используемый компанией тальк не содержит асбеста и не ведет к онкологическим заболеваниям.

Против компании поданы тысячи исков, в которых Johnson & Johnson обвиняется в использовании в своей продукции веществ, которые могут привести к развитию различных типов рака. Часть из них компания опротестовала и выиграла ряд дел в суде.

В частности, в прошедшем году состоялось три судебных процесса: истцы обвиняли Johnson & Johnson в том, что ее присыпки на основе талька содержали асбест, который вызывал мезотелиому. Это разновидность рака плевры. Чаще всего это заболевание органов дыхания вызвано воздействием асбеста. По итогам одного из дел суд обязал Johnson & Johnson выплатить $4,69 млрд в качестве компенсации ущерба.

В июле этого года издание St.Louis Post-Dispatch сообщило, что суд присяжных города Сент-Луис, штат Миссури, обязал Johnson & Johnson выплатить $4,69 млрд компенсации женщинам, которые предъявили, что заболели раком яичников после использования детской присыпки.

«Во время судебного разбирательства рассматривались претензии 22 человек, включая шесть исков от родственников умерших от рака женщин. Все они утверждали, что онкологические заболевания вызваны асбестом, который входит в состав присыпки. Суд постановил выплатить истцам 550 миллионов долларов за материальный вред и четыре миллиарда 140 миллионов долларов — за моральный», — пишет РИА «Новости». При этом в компании были разочарованы таким решением суда. Они пообещали подать апелляцию.

Ранее в суд обратилась американка, которой в 2007 диагностировали рак яичников. Она пользовалась детской присыпкой ежедневно более 65 лет, с 1950 по 2016 год. Женщина решила, что диагноз спровоцировал тальк компании. Изначально суд был на ее стороне. Судья обязал выплатить пострадавшей 417 миллионов долларов.

Позднее суд Лос-Анджелеса отменил это решение о выплате компанией Johnson & Johnson. Решение было обосновано тем, что отсутствуют доказательства преступных действий компании. Кроме того, суд признал сумму назначенной к выплате компенсацию, как слишком высокую.

Женщина скончалась, а адвокат Эчеверриа Марк Робинсон заявил, что намерен обжаловать решение суда, отменившего компенсацию. «Мы продолжим бороться во имя всех женщин, которые пострадали от этого опасного продукта», — сказал он.

Иностранные СМИ называют прошедшую пятницу одним из самых худших дней для компании. За всю историю корпорация проходила через пять крупных кризисов.

В 2011 году Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Johnson & Johnson в нарушении закона о коррупции за рубежом. Речь шла о подкупе врачей и властей в нескольких европейских странах и Ираке.

С 1998 года дочерние компании Johnson & Johnson, занимающиеся производством фармацевтической продукции, потребительских товаров и медицинских изделий, платили взятки государственным врачам в Греции, врачам и администраторам больниц в Польше, в обмен на контракты и врачам в Румынии для назначения пациентам фармацевтических продуктов компании. Кроме того, компания обвинялась в том, что ее дочерние предприятия выплатили взятку властям в Ираке, чтобы получить контракты в рамках программы ООН.