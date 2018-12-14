Вымирание нации: спасут ли Японию мигранты и роботы

Парламент Японии принял закон, открывающий доступ в страну низкоквалифицированным рабочим-иностранцам. Власти рассчитывают, что в ближайшие пять лет приедут 350 тыс. таких рабочих, которых раньше считали источником преступности и снижения зарплат самих японцев.

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С апреля 2019 году года на работу в Японию смогут устроиться рабочие в 14 секторах экономики, в которых дефицит кадров ощущается больше всего: строительство, гостиничный бизнес, сельское хозяйство, медицина, уход за больными и престарелыми, судостроение и некоторых других. В законе не прописаны положения о защите прав иностранных рабочих и устройстве их быта, однако указано, что приезжие будут получать не меньше, чем их японские коллеги.

Кроме того, для высококвалифицированных работников будет разрешен переезд с семьей.

В 2017 году в 126-миллионной Японии были зарегистрированы порядка 1,3 млн иностранных рабочих служащих. Среди них преобладают граждане Китая, Вьетнама и Филиппин.

В целом иностранцы составляют всего 2% населения Японии.

До последнего времени использование зарубежных граждан в сфере физического труда в принципе было запрещено. Хотя пути обхода этого ограничения существовали. Так, на неквалифицированную работу легально могли претендовать иностранцы японского происхождения, иностранные студенты и стажеры.

Власти Японии не раз подвергались критике за то, что трудовые мигранты работают в качестве «стажеров технических специальностей» в крайне некомфортных условиях труда, с низкими зарплатами и длительными рабочими днями. Представители оппозиции указывали, что они ничему не учатся, а фактически эксплуатируются. Они опасаются, что и новый закон «не обеспечивает мигрантам права на человеческое обращение».

Желание Токио привлечь трудовых мигрантов понятно. Но план по приему 350 тысяч иностранных рабочих — это недостаточная мера, чтобы переломить многолетнюю тенденцию сокращения населения.

Только в 2017 году оно сократилось на 373 тысячи человек. «Хотя политика открытия дверей — это верное направление, правительство должно делать еще больше», — сказал CNBC экономист Natixis Japan Securities Кохей Ивахара.

Традиционно отношение к мигрантам у японцев негативное. Согласно ноябрьскому опросу газеты Yomiuri Shimbun, лишь 48% населения Японии выступают за увеличение числа иностранных рабочих, 42% — против этой меры.

Демографическая беда

Сокращение численности населения — одна из наиболее острых проблем для Японии. Длительный период низкого уровня рождаемости начался еще в 60-е, и с тех пор эта тенденция не поменялась.

К 2065 году в Японии будут проживать 88 млн человек, а к 2115 году их количество упадет до 51 млн, прогнозировал Национальный институт населения и социальной защиты. По данным на конец 2017 года, в Японии живут 126,8 млн человек. Это значит, что к 2115 году население сократится на 60%. Коэффициент рождаемости сейчас составляет 1,44 ребенка на одну женщину. Для естественного воспроизводства населения этот показатель должен составлять около 2,1, писал институт.

Ученые просчитали, что при самом негативном сценарии,

нация перестанет существовать в 3776 году.

При этих расчетах исследователи исходили из текущего уровня иммиграции — всего лишь 50 тысяч человек в год. Для стабилизации численности населения приток людей в страну должен превышать 500 тыс. человек, предупреждал институт.

В 2017 году в Японии был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последние 100 лет. В стране родилось рекордно мало детей — 941 тысяча. Минздрав зафиксировал «уменьшение количества женщин детородного возраста — от 25 до 39 лет». При этом показатель смертности составил 1,34 млн человек.

Чтобы как-то исправить ситуацию, власти снизили возраст совершеннолетия с 20 до 18 лет. С этого возраста можно будет и вступать в брак. Косвенно эта мера должна привести к повышению рождаемости, надеются в правительстве. Также принимаются меры, чтобы решить проблемы с очередями на поступление в центры дневного ухода за детьми. Ведется работа по улучшению условий труда для работников с частичной занятостью, прежде всего молодых мам.

Другое дело, что сами японцы не очень хотят замуж или жениться — по результатам исследования Национального института населения 2016 года, без партнерш и партнеров живут 70% японцев и 60% японок. Японцы развитию личных отношений явно предпочитают строить карьеру — в среднем жители страны восходящего солнца работают по 16 часов в день.

Примечательно, что в Японии при этом очень много долгожителей, и продолжительность жизни в стране — одна из самых высоких на планете. В 2016 году продолжительность жизни мужчин составляла почти 81 год, а женщин — чуть больше 87 лет.

В 2017 году около 68 тысяч японцев перешагнули рубеж в 100 лет, для сравнения: в России — 7 тысяч человек. Прогнозы ООН говорят, что в Японии в 2050 году будет почти один миллион людей в возрасте более ста лет.

Старение населения не может не сказываться на экономике. Власти больше тратят на выплату пенсий и на здравоохранение. Трудоспособного населения, а, значит, и налогоплательщиков становится меньше, что тормозит экономику. В связи с этим власти Японии планируют подготовить к 2022 году законопроект о повышении пенсионного возраста до 70 лет. В настоящее время как мужчины, так и женщины выходят на пенсию в возрасте 65 лет. Экономике страны выгодно, чтобы пенсионеры продолжали работать — высокий уровень жизни в целом этому способствует. Пенсионный фонд составляет около 55 триллионов иен (около $500 млрд) и является дефицитным — почти $110 млрд вносится из бюджета. По прогнозам, к 2065 году на одного работающего придется один пенсионер, что почти катастрофа. Сейчас уже 30% населения страны старше 65 лет.

Япония будущего — страна роботов

Японцы, тем не менее, придумали еще один выход из ситуации с нехваткой рабочих рук. Это роботы. Уже сейчас в стране используют роботов для ухода за пожилыми людьми в домах престарелых. Премьер-министр Синдзо Абэ продвигает «революцию роботов». По его планам, рынок робототехники должен вырасти к 2020 году в четыре раза до 2,4 трлн иен, при этом четверть всех работ в крупных японских корпорациях к этому времени будут выполнять именно они.

Не хватает и педагогических кадров, поэтому в августе 2018 года Министерство образования Японии объявило, что в следующем году запустит программу, в рамках которой в школах страны будут внедрены англоговорящие роботы с искусственным интеллектом. Так школьники будут учить английский язык. Набирает силу и тенденция замещения строителей. Несколько японских строительных компаний разрабатывают роботов для высотного строительства. В частности, компания Shimizu тестирует роботов, которые могут сваривать балки, транспортировать грузы и устанавливать потолочные панели.

Роботы начнут работать на производствах, будут собирать посуду со столиков в ресторанах, размещать товар в супермаркетах, убирать помещения в отелях. Похоже, что и общаться японцы предпочитают с роботами — первую партию социального робота-компаньона Pepper в 1000 штук японцы раскупили за минуту. И это при том, что стоит он недешево — около $10 тыс.

Япония имеет, пожалуй, самую долгую историю и богатый опыт разработки инновационных технологий. Согласно данным Международной федерации робототехники (IFR) на конец 2017 года, японцы производят более 50% всей робототехнической продукции в мире.