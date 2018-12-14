На выход: кого уволят в 2019 году

Закон не важен, давайте деньги

С 2019 года начинает действовать пенсионная реформа, в результате которой пенсионный возраст для мужчин повышается до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Переход к новым возрастным границам предлагается осуществлять постепенно. При этом депутаты предусмотрели уголовную ответственность за необоснованное увольнение россиян, которым осталось пять и менее лет до выхода на пенсию.

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На такое законодательное ограничение депутаты пошли, несмотря на предупреждения бизнеса, что данная мера ставит под угрозу всю систему трудовых отношений. Так, людям старше 45 лет и сейчас очень непросто найти работу, а в результате повышения пенсионного возраста проблема только усугубится.

«Изменения на рынке труда начнутся, когда появится первая судебная практика – то есть, когда посадят или оштрафуют генерального директора, уволившего предпенсионера. Тогда начнется резонанс в бизнесе и обществе и, если такая судебная практика будет увеличиваться, то и бизнес начнет искать пути обхода этих рисков»,

— говорит директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова.

Также со следующего года вводятся положения, предусматривающие дополнительные гарантии социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста. Для этой категории граждан минимальное пособие составит 1500 рублей, как и для остальных россиян. Максимальное же повышено до 11 280 рублей, что равно 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.

Если гражданин предпенсионного возраста потерял работу и не может трудоустроиться в течение года, то он может обратиться за пособием. Правда, он не сможет рассчитывать на пособие после увольнения за нарушение трудовой дисциплины. Максимальный срок получения пособия – 12 месяцев суммарно в течение полутора лет.

На более продолжительное получение пособия могут рассчитывать те, кто имеет значительный стаж — 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно — или необходимый для досрочной пенсии стаж. За каждый год свыше этого стажа дается плюс 2 недели, но не более 24 месяцев суммарно в течение 36 месяцев.

По словам Сергея Денисенко, руководителя пресс-службы сервиса для поиска работы и сотрудников Rabota.ru,

после принятия закона о пенсионной реформе россияне стали меньше ценить оформление по закону.

Так, уже по итогам 2018 года стало заметно по вакансиям, что параметр «оформление по ТК», который был очень важен для большого количества соискателей, стал менее приоритетным.

«Если раньше он был третьим по значимости, то теперь — шестой. Это говорит о том, что в 2019 году для соискателей официальное оформление может стать не самым главным фактором», — отмечает эксперт.

Деньги станут главным мотивом для людей в 2019 году, то есть другая мотивация (в том числе нематериальная) отойдет на второй план.

Роботы вытесняют людей

В 2019 году, по словам рекрутеров, гораздо больше влияния на рынок труда будет оказывать другая тенденция — автоматизация.

Как отмечает Сергей Денисенко, средства автоматизации начинают проникать во многие сферы. При этом в 2018 году уже было замечено снижение спроса на специалистов по управлению персоналом.

«Мы видим замену людей в рекрутинге, ритейле (автоматизированные кассовые зоны в магазинах), увеличенных зонах банкоматов в банках, появляются автоматические системы обзвона и информирования», — говорит эксперт.

Также, по словам экспертов, все меньше нужны бухгалтеры – эта функция постепенно автоматизируется.

«Высвобождается часть корпоративных юристов, которые занимаются проверкой договоров, потому что уже есть программы, которые это делают без участия людей», — говорит Денисенко.

В 2019 году переизбыток кадров будет наблюдаться в бэк-офисе: бухгалтеры, юристы, экономисты — все эти специалисты столкнутся со сложностями при поиске работы.

«Не очень хорошо будет ощущает себя банковский сектор, hr-сегмент и строительство. Также будет страдать направление «медиа», — говорит Денисенко.

По словам Жанны Волковой, сложно будет найти работу в 2019 году и маркетологам. «На рынке все больше неопределенности и мы живем максимум планированием на год вперед», — поясняет она. Также программы будут заменять финансовых контролеров и закупщиков.

Угроза увольнения нависнет и над охранниками, потому что камеры и системы слежения удешевляются и улучшаются с каждым годом, говорит эксперт.

«Любая отрасль, в которой идет автоматизация процессов будет сокращать рабочие места с рутинным ручным трудом», — резюмирует Жанна Волкова.

Алексей Захаров, основатель SuperJob, между тем считает, что сокращения персонала могут также коснуться добывающей и обрабатывающей промышленности.

«Все новые предприятия уже строятся в концепции «ноль людей в шахте/на заводе». Как минимум в обрабатывающей и добывающий промышленности больше уже никогда не увеличится количество рабочих мест», — говорит Алексей Захаров.

При этом все прогнозы о будущем экономики будут тесно завязаны на экономический рост.

«Если ничего особенного не произойдет, то мы будем видеть практически нулевой рост экономики в реальном выражении в следующем году. Если будет существенное усиление внешнего давления и санкций, то будет дальнейшее падение и стагнация. Если цены на нефть достигнут $85 за баррель и продержатся на этом уровне следующий год, то заметим небольшой реальный рост экономики.

Большого роста не будет в любом случае, поскольку наше государство не умеет быстро и эффективно инвестировать сверхдоходы бюджета», — резюмирует эксперт.

В Минтруде настаивают, что общая безработица в России в 2019-2021 годах сохранится на уровне 2018 года, то есть не превысит 3,6 млн человек.

Однако согласно опросу Rabota.ru,

каждый четвертый работодатель в России может сократить штат сотрудников в 2019 году.

Согласно их опросу, 23% опрошенных специалистами работодателей подтвердили планы сократить часть сотрудников. Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах «медиа и маркетинг» и «продукты питания». Меньше всего — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса.

Эксперты советуют развивать навыки в смежных профессиях. Работу найти проще специалистам с развитыми компетенциями в своей и смежных сферах. Также работодатели обычно выбирают специалистов, у которых больше реализованных проектов и реальных результатов на предыдущем месте работы.