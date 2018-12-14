Ставка идет вверх: ЦБ спасает рубль

Центробанк поднял ключевую ставку денежного рынка на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых.

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Решение «носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте», - объясняет Банк России в своем релизе.

Согласно прогнозу Банка России, инфляция может составить 3,9–4,2% к концу 2018 года.

На темпах роста потребительских цен уже начинает сказываться предстоящее с 1 января 2019 года повышение НДС с 18 до 20%.

Большинство показателей инфляции, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценке Банка России, демонстрируют рост.

Так, под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5–5,5% на конец 2019 года.

«Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России», - пишет ЦБ.

Банк России рассчитывает, что инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

При этом ЦБ также отмечает в своем релизе, что продолжается ужесточение денежно-кредитных условий и замедлился экономический рост.

В частности, годовой темп прироста ВВП снизился до 1,5% по итогам третьего квартала. При этом потребительский спрос растет меньшими темпами, чем в предыдущие месяцы. Его расширение происходит преимущественно за счет покупок непродовольственных товаров, отмечает Банк России.

Банк России второй раз за этот год поднял ключевую ставку. Предыдущее решение было принято на сентябрьском заседании. Тогда ЦБ увеличил ставку до уровня 7,5% годовых.

Решение об ужесточении денежно-кредитной политики тогда было принято впервые с конца 2014 года и удивило аналитиков. Основным фактором, который на предыдущем заседании повлиял на решение ЦБ, стали опасения по поводу роста цен под давлением внешних факторов.

В декабре 2014-го из-за резкого ослабления рубля ЦБ поднял ставку с 10,5% до 17%, но уже в феврале следующего года регулятор начал ее снижать и делал это непрерывно в течение последних лет. В текущем году он понизил ее дважды — в феврале и марте с 7,75% до 7,25%. После этого регулятор взял паузу.

На октябрьском заседании ЦБ не менял ставку.

Следующее заседание Банка России пройдет 8 февраля 2019 года.

Аналитики до последнего момента сомневались в том, какое решение примет ЦБ на этом заседании.

Так, распределение консенсуса экономистов, опрошенных Bloomberg, было больше в пользу сохранения ключевой ставки неизменной (26 голосов против 15). Напротив, консенсус трейдеров, опрошенных Tradition, указывал на большую вероятность повышения ключевой ставки на 25 бп (35 голосов против 29).

Мнение опрошенных «Газетой.Ru» экспертов также было неоднозначным. Часть экспертов говорили о том, что Банк России не будет поднимать ставку из-за слабого экономического роста, другая часть, что ставка все-таки будет поднята из-за опасений разгона инфляции и ради стабильности рубля.

«Сохранение ставки влечет в себе риск того, что в будущем придется предпринимать резкие действия, а это залог роста волатильности, с которой ЦБ борется. Так что ЦБ лучше было перестраховаться, что впоследствии даст возможность начать снижение ставки чуть раньше», - комментировал Василий Карпунин, начальник аналитического отдела «БКС Брокер».

Как отмечает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов, повышение ставки стабилизирует рубль и «повысит его иммунитет».

Впрочем, вряд ли рубль сможет сильно укрепиться.

Одновременно с повышением ставки ЦБ сообщил о том, что регулятор будет покупать иностранную валюты в целях реализации «бюджетного правила» Минфина. ЦБ возобновит покупки с 15 января 2019 года.

«Это решение принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке. Решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет», - отмечает регулятор в своем релизе.

В августе на фоне турбулентности на рынках ЦБ принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Это привело к укреплению рубля.

Ранее, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что самый негативный из возможных сценариев для рубля, если ЦБ решит сохранить ставку и одновременно примет решение о возобновлении покупок валюты. Тогда американский доллар сразу подорожал бы как минимум до 68 рублей, отмечали они.

Повышение ставки может оказать небольшую поддержку курсу рубля, однако эффект скорее всего будет краткосрочным, говорит Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets.

«Динамика курса рубля будет по-прежнему определяться внешними факторами, среди которых особо выделятся два - геополитика и нефть. Повышение ставки не сможет оказать длительной поддержки рублю, а в случае ухудшения внешней обстановки не исключено, что свое решение о возобновлении покупок валюты для Минфина ЦБ может быть вынужден пересмотреть в январе», - добавляет аналитик.

Между тем, после решения ЦБ на Московской бирже на 14.37 мск курс доллара вырос до 66,4 руб. за американскую валюту (+16 копеек).Евро, наоборот подешевел на 17 копеек до 75,05 руб.