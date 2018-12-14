Курсы валют$ 66.39 (+0.193) 75.37 (+0.168)
Москва: -3°C
Саммит ЕС: определяется судьба Европы. LIVE

Саммит Евросоюза примет решения о бюджете

Первый день саммита ЕС в Брюсселе прошел ударно: страны-члены продлили санкции в отношении России, но не стали вводить новые ограничительные меры в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе. По Brexit решение так и не принято. «Газета.Ru» следит за вторым днем саммита в режиме онлайн.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
11:43

Еврокомиссия, естественно, возражает и продолжает настаивать, что назначение состоялось в соответствии со всеми правилами. ЕК была вынуждена ответить на 134 вопроса депутатов, по этому поводу был опубликовав 80-страничный документ.

11:38

«Зельмайер должен уйти в отставку с поста генерального секретаря», - говорится в резолюции, которая также призывает Комиссию «принять новую процедуру назначения, которая гарантирует, что в дальнейшем будут соблюдаться высокие стандарты прозрачности, этики и верховенства права». Об этом сообщает «Европейская правда». Неожиданная отставка предыдущего генсека Еврокомиссии состоялась 21 февраля.

11:25

Боевой настрой у депутатов и сегодня утром: европейский парламент принял резолюцию с требованием отставки генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Зельмайера. Об этом сообщает Euractiv.

11:05

Заседание лидеров 27 стран ЕС продолжались до поздней ночи, а его итоги были обнародованы уже после полуночи. В итоге ЕС подтвердил приверженность соглашению по Brexit. Депутаты заявили, что не намерены его пересматривать. «Союз выступает за это соглашение и намерен продолжать его ратификацию. Он не открыт для повторных переговоров», - говорится в сообщении.

11:00

Доброе утро, уважаемые читатели. В пятницу — второй день саммита Евросоюза в Брюсселе. Повестка насыщенная, включая такую важную тему, как обсуждение проекта бюджета ЕС. «Газета.Ru» следит за работой парламента в режиме онлайн.