Саммит ЕС: определяется судьба Европы. LIVE

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Еврокомиссия, естественно, возражает и продолжает настаивать, что назначение состоялось в соответствии со всеми правилами. ЕК была вынуждена ответить на 134 вопроса депутатов, по этому поводу был опубликовав 80-страничный документ.
«Зельмайер должен уйти в отставку с поста генерального секретаря», - говорится в резолюции, которая также призывает Комиссию «принять новую процедуру назначения, которая гарантирует, что в дальнейшем будут соблюдаться высокие стандарты прозрачности, этики и верховенства права». Об этом сообщает «Европейская правда». Неожиданная отставка предыдущего генсека Еврокомиссии состоялась 21 февраля.
Боевой настрой у депутатов и сегодня утром: европейский парламент принял резолюцию с требованием отставки генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Зельмайера. Об этом сообщает Euractiv.
Заседание лидеров 27 стран ЕС продолжались до поздней ночи, а его итоги были обнародованы уже после полуночи. В итоге ЕС подтвердил приверженность соглашению по Brexit. Депутаты заявили, что не намерены его пересматривать. «Союз выступает за это соглашение и намерен продолжать его ратификацию. Он не открыт для повторных переговоров», - говорится в сообщении.
Доброе утро, уважаемые читатели. В пятницу — второй день саммита Евросоюза в Брюсселе. Повестка насыщенная, включая такую важную тему, как обсуждение проекта бюджета ЕС. «Газета.Ru» следит за работой парламента в режиме онлайн.