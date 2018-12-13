Выключили станок: почему Евросоюз сползает в рецессию

Европейский центробанк в четверг 13 декабря объявил о формальном завершении программы скупки активов, или программы количественного смягчения (Quantitative Easing, QE).

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Программа, которая стартовала в 2015 году, оценивается в 2,6 трлн евро ($2,95 трлн).

На эти средства регулятор скупал бонды стран Еврозоны, чтобы стимулировать экономическую активность бизнеса. Изначально ЕЦБ планировал скупать госбонды до сентября 2016 года на €1,1 трлн. Темп покупки активов был €30 млрд ежемесячно.

Но в 2016 программу QE решили продлить, а ежемесячный объем вливаний в экономику — сократить до €15 млрд в месяц.

Только в июне этого года ЕЦБ объявил о постепенном сворачивании программы.

Также в четверг глава европейского банка Марио Драги объявил о том, что основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике, осталась на уровне 0%. Депозитная ставку overnight сохранена на уровне минус 0,4% годовых

А ставка экстренного кредитования для банков по-прежнему 0,25%. Эти ставки, как ожидается, останутся на текущих уровнях как минимум до конца лета 2019 года.

Еврозона сползает в рецессию

В своем выступлении Драги отметил, что для экономики еврозоны возросли риски, связанные с геополитикой, протекционизмом, волатильностью фондовых рынков.

На этом фоне ЕЦБ понизил свой прогноз роста ВВП еврозоны на 2018 год до 1,9% с 2%, а на 2019 год — до 1,7% с 1,8%.

Сохранен только прогноз на 2020 год: ВВП увеличится на 1,7%. Но ЕЦБ ожидает, что в 2021 году рост ВВП еврозоны и вовсе составит 1,5%.

Инфляция при этом будет расти, начиная уже с этого года. Регулятор повысил свой прогноз по ней в 2018 году до 1,8% с 1,7%. В 2019 году ожидается рост цен на уровне 1,6%. Предыдущая оценка составляла 1,7%. На столько же инфляция вырастет в 2020 году, на этот год прогноз остался неизменным. В 2021 году цены снова пойдут вверх — до 1,8%, отметил Драги.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», разошлись во мнении относительно итогов заседания ЕЦБ.

Не вполне понятно, достигла ли программа ЕЦБ главной цели — стимулирования экономики, если сам ЕЦБ прогнозирует замедление роста ВВП.

Другой вопрос — возможно ли это в текущих условиях в реальности? Европейская экономика увеличивается всего на 1,5% в год, а уровень безработицы в южных странах ЕС зашкаливает за 18-20%.

«Ужесточать монетарные условия в такой ситуации — значит провоцировать новые бунты наподобие тех, которые сейчас происходят во Франции»,

— говорит Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

Примечательно, что последний вопрос на пресс-конференции был посвящен как раз протесту «желтых житетов» во Франции и тому, как центральные банки могут ответить этим людям. Драги ответил на этот вопрос уклончиво: «Мы осуждаем насилие, но право на протест является частью демократии. Я уверен, что французское правительство разрешит эту проблему наилучшим образом».

Официально программа выкупа активов завершена, но на практике это вряд ли будет означать прекращение поддержки рынка облигаций еврозоны.

«Небольшие объемы покупок от ЕЦБ останутся на рынке, и даже после первого подъема ставки: это так называемый шлейф «реинвестирования» процентного дохода от ранее купленных ЕЦБ бумаг. Такое решение прописано в принятых сегодня документах», — говорит Пушкарев.

Просто если раньше у ЕЦБ на эти цели выделялся ежемесячный бюджет, то сейчас покупки облигаций на баланс будут происходить в уведомительном порядке, по мере надобности, согласен Рожанковский. «Программу количественного смягчения часто сравнивают с «покусыванием самих себя за хвост», поскольку скупка большой доли облигаций стран и корпораций происходит на деньги, напечатанные ЕЦБ, а не на деньги рыночных инвесторов», — говорит Пушкарев, напоминая, что наводнение финансовой системы слишком большим количеством денежной массы вызывало структурные перекосы в еврозоне, порождая иждивенчество, отбирало доходы у банков и у пенсионных фондов.

Стимулы закончились, а роста нет

Пушкарев не видит противоречия между сворачиванием программы стимулирования и замедлением экономического роста. «Распространенные выводы о замедлении европейской экономики не совсем верны, об этом говорил сегодня и Марио Драги: если рассматривать два года в целом, то рост в Европе очень заметен, но неудивительно, что после роста в прошлом году в этом темпы чуть притормозились», — говорит эксперт.

Причем, по мнению эксперта, экономика ЕС притормозила «больше из-за внешнего давления (протекционизм Трампа, торговые войны, турбулентность на фондовых площадках), чем из-за неких проблем в собственно европейских делах».

Экспертов интересовал ответ Драги во время пресс-конференции о сроках подъема ставки. Драги отвечал в том духе, что будем еще внимательно смотреть на состояние экономики, что нужна определенная осторожность. «От прямого вопроса о сроках подъема ставки Драги сперва уклонился, но затем все-таки сказал, что ставки останутся прежними «по крайней мере в течение лета». Похоже, сентябрь — самый реальный момент начать подъем ставки», — говорит Пушкарев.

В то же время Федрезерв США, вероятнее всего, 19 декабря поднимет ставки. Так сейчас считают, по мнению Пушкарева, большинство участников рынка. Если такой прогноз реализуется, то «среднесрочно это приведет к росту европейской валюты в паре с долларом в течение 2019 года до уровней 1,25-1,3».

Непосредственно на курс рубля к евро итоги заседания ЕЦБ не повлияет. Но долгосрочно сохранять деньги в евро станет перспективнее, чем в американских долларах, резюмирует Пушкарев.