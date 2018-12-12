Цена независимости: украинцам нечем платить за газ

На Украине растут цены на газ. Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило о том, что средняя стоимость импортного природного газа в ноябре 2018 года составила $339 за тысячу кубометров, передает УНИАН.

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Соответствующую информацию предоставила украинская государственная фискальная служба, которая рассчитала цену природного газа во время таможенного оформления при ввозе на Украину.

В сентябре средняя цена импортного газа впервые с апреля превысила $300 за тысячу кубометров.

Как заявлял ранее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, Украина закупает европейский газ в четыре раза дороже, чем российский.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года. В 2016–2017 годах Украина закачивала в хранилища газ, закупленный в Европе.

При этом текущие контракты на газовые поставки между Киевом и Москвой истекают в 2019 году, а по предыдущим поставкам идут разбирательства в суде.

Как передает агентство ТАСС, апелляционный суд округа Свеа (Швеция) начнет основные слушания по апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины» о транзите газа 7 октября 2019 года. Это следует из протокола предварительных слушаний в апелляционной инстанции.

«В настоящее время предпосылки для заключения мирового соглашения отсутствуют», — отмечается в документе. «Стороны выразили желание решить спор после основных слушаний», которые «могут проводиться с 7 октября 2019 года», говорится в нем.

При этом предварительные слушания завершились 27 ноября. Разбирательства «Газпрома» и «Нафтогаза» по контрактам на транзит и поставки газа на Украину началось в 2014 году. В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской стороне около $2,56 млрд за недопоставку газа по транзиту. «Нафтогаз» даже попытался принудительного взыскать эти средства с «Газпрома». В частности, компания делает это, пытаясь арестовать активы российского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

В начале декабря стало известно о том, что «Нафтогаз» подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа). Ответчики зарегистрированы в Техасе. «Нафтогаз» просит обязать их предоставить информацию и доступ к документам, что должно помочь украинцам в процессе против «Газпрома» в Нидерландах.

Между тем, независимо от исхода судебного разбирательства, нынешний отопительный сезон для Украины будет сложным. Зима прогнозируется на Украине дождливой, но не исключен в некоторые дни мороз до -20.

При этом тепловые и газовые сети в стране давно изношены и средств на их модернизацию и проведение планово-предупредительных работ нет. Кроме того, у многих коммунальных предприятий накоплены огромные долги перед «Нафтогазом» за поставки газа: весной и летом эта ситуация вылилась в многомесячное отключение горячей воды в ряде городов страны и районов Киева. На фоне обострения недовольства граждан мэр города Виталий Кличко рекомендовал жителям ставить бойлеры и уходить от практики центрального теплоснабжения.

Активное недовольство населения вызывают и растущие цены на газ.

Правительству пришлось повысить с 1 ноября этого года цены на газ для населения на 23,5%. В связи с этим будет расти и плата за тепло. Согласно проекту тарифов, который обнародован на сайте КП «Киевтеплоэнерго»,

с 1 декабря 2018 года в столице Украины тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ предлагается повысить на 32% для населения

— до 1038 грн 80 коп./Гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций — до 1302 грн 87 коп./Гкал.

Рост тарифов на газ, а как следствие, и на тепло было одним из условий продолжения кредитования украинской экономики со стороны МВФ.

Проводимые на Украине еврореформы привели к развалу коммунального хозяйства и беспрецедентному кризису неплатежей в стране,

считает Виктор Медведчук, лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа», представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Такое заявление опубликовала пресс-служба политика на его странице в фейсбуке.

«Госстат констатирует: к началу ноября задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги достигла 39,9 млрд грн. Только за октябрь (первый неполный месяц отопительного сезона 2018/2019) коммунальные долги украинцев выросли на 1 млрд грн! Самые крупные долги сформировались за газ, а также за централизованное отопление и горячее водоснабжение», — отмечается в его заявлении.

Взвинчивая по указке МВФ цену голубого топлива, правительство не могло не отдавать себе отчета в том, что для ставших нищими украинцев суммы в платежках окажутся заоблачными, отмечает Медведчук.

«При этом условия получения субсидий ужесточены. Все, чего достигли еврореформаторы, это развала коммунального хозяйства страны и беспрецедентного кризиса неплатежей», — резюмирует он.