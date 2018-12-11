Прочь из страны: украинцы ищут жилье за границей

Украинцы стали активнее интересоваться недвижимостью за рубежом, преимущественно, в странах Евросоюза и России. Всплеск интереса пришелся после того, как в конце ноября Киев объявил о введении военного положения в стране в связи с инцидентом с украинскими кораблями в Керченском проливе.

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После этих событий интерес к недвижимости украинцев за границей вырос на 32,2%, свидетельствуют данные сервиса по поиску жилья за рубежом Prian.ru.

Большое количество потенциальных покупателей рассматривают возможные варианты покупки жилья в Греции. Здесь речь идет о росте запросов на 63%. Далее следует Испания, на внимание к рынку этой страны увеличилось почти на 47% просмотров. Также на 40% больше украинцев интересуются недвижимостью в Германии. Интерес к Болгарии, Черногории и Чехии подскочил на более чем 30%, к Италии - на 23,8%. Турция заинтересовала на 17,5% больше украинцев, Франция - на 16,6%. Интерес к Америке вырос на 5,2%.

«Если говорить о конкретных запросах, то, разумеется,

чаще всего украинцы интересуются дешевыми объектами – до 50 тысяч евро. Таких запросов около 60%. В основном их интересуют недорогие объекты в Болгарии, Турции, Германии, Черногории, Словакии

– то есть в тех странах, где действительно можно найти бюджетные предложения», - уточнил главный редактор Prian.ru Филипп Березин.

По его словам, 15% граждан Украины готовы купить жилплощадь стоимостью 100-150 тысяч евро. С таким ценником речь чаще всего идет в основном о предложениях в Испании.

Есть и те, кто готов выложить за недвижимость более 500 тысяч евро.

В таком случае больше интересуют объекты во Франции и Швейцарии. Последний тренд среди депутатов - квадратные метры во Флориде, США, говорит директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Источник на рынке «Газеты.Ru», в свою очередь отметил, что порядка 70% покупателей зарубежной недвижимости – представители украинской нефтегазовой отрасли.

Едут за гражданством

Украинцы покупают зарубежную недвижимость в основном с целью получить вид на жительство (ВНЖ), а потом в упрощенном порядке и гражданство.

К примеру, на основании покупки недвижимости ВНЖ можно получить в Испании, Болгарии, Греции, Турции и Черногории.

Впрочем, для тех, кто действительно готов переехать туда есть решения, не связанные с покупкой объекта на определенную сумму. Так, В Турции и Черногории достаточно просто иметь недвижимость в собственности – в этом случае вы можете находиться в данных странах без ограничений по времени. Правда, без разрешения на работу.

«В Испании программа предполагает покупку недвижимости от 500 000 евро, но тот, кто хочет именно переехать в страну и имеет постоянных доход – ориентировочно в 4-5 тысяч евро в месяц - может получить ВНЖ, купив более дешевое жилье. Аналогичная ситуация в Греции: там есть программа для финансово независимых лиц, ежемесячные доходы которых составляют на семью из трех человек около 2 600 евро», - рассказал Березин.

Власти Украины не скрывают, что вопрос миграции граждан за рубеж стоит достаточно остро.

Примерно один миллион украинцев выезжает каждый год, ранее сообщил глава Министерства иностранных дел страны Павел Климкин. Она назвал ситуацию катастрофической, добавив, что в ближайшее время она сохранится.

Низкие зарплаты заставляют людей искать новые рабочие места за пределами страны. Правда, по официальной статистике, реальная зарплата на Украине растет. По последним данным, в октябре она увеличилась на 14,2% по сравнению с октябрем 2017 года. Средняя номинальная заработная плата штатных работников в октябре в годовом измерении выросла на 24,9%, составив 9,218 тыс. гривен.

Зачастую Украинцы пользуются безвизовым режимом со странами ЕС, который работает с 2017 года, и уезжают на заработки. Поэтому не удивительно, что украинцы активны на рынке жилья в соседней Польше.

«Украинцы покупают больше, чем другие иностранцы, около двух тысяч объектов в год.

В статистике они не учтены, поскольку, как правило, находят себе объекты непосредственно у местных риелторских компаний или уже приехав в Польшу. Но очевидно, по количеству сделок польские находятся между болгарскими и чешскими», - сказал источник на рынке зарубежной недвижимости.

Напомним, что безвизовое соглашение разрешает украинцам пребывать в странах ЕС только в туристических целях, свободно передвигаться по территории 34 государств, входящих в ЕС и Шенгенскую зону, сроком до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. При этом соглашение не предусматривает прав на проживание, трудоустройство или получение образования.

По данным исследовательской украинской компании «Рейтинг», все больше украинцев готовы покинуть страну ради заработка — 40% населения Украины хотят податься за рубеж, чтобы найти там новую работу.

В Россию за ипотекой

В 2018 году риелторы не видят ажиотажного спроса украинцев на российскую недвижимость. В то же время на фоне ограничений по пересечению границы, жизнь на две страны становится для граждан Украины все более неудобной. Поэтому эксперты рынка не исключают, что по итогам 2019 года доля украинцев среди покупателей жилья в России может резко вырасти.

Пик же спроса на жилье в Москве у покупателей из Украины был пиковым в 2014−2015 годах.

«После смены власти в Украине количество таких обращений в нашу компанию тогда выросло на 30%. Даже в элитном сегменте обеспеченные граждане Украины, в частности, бывшие политические деятели, буквально массово скупали квартиры и дома в Москве и Подмосковье, не особо оценивая реальную стоимость предложения. В целом, они покупали самые разные объекты - от 1 млн до 80 млн долларов», - рассказала «Газете.Ru» председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.

Сейчас, добавила собеседница издания, спрос уже намного ниже. В целом же доля украинцев из числа всех покупателей компании составляет в этом году 15%.

Средняя стоимость квадратного метра квартир в новостройке в старых границах Москвы составляет 224,25 тыс. рублей. Это – порядка 3,4 тысяч долларов. Если брать в расчет только самый доступный массовый сегмент, то цена составляет 157,7 тыс. рублей или 2,37 тысяч долларов. Для сравнения, средняя стоимость квадратного метра в Киеве на рынке вторичной недвижимости минимум вдвое ниже - порядка 1,25 тысяч долларов.

«То есть житель Киева не может себе позволить сопоставимое по площади и цене жилье в российской столице, продав старую недвижимости. Ее бюджет окажется в 2-2,5 раза ниже относительно московской недвижимости», - сказала Литинецкая.

Поэтому при переезде украинцам необходимо добирать необходимую сумму за счет ипотеки.

Украинцы покупают жилье преимущественно для собственного проживания. В случае, если им не хватает денег на покупку жилья, они могут столкнуться со сложностями при попытке получить кредит в России, рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Российские банки сегодня крайне неохотно выдают ипотеку украинцам, предъявляя к ним повышенные требования. Например, увеличивают минимально допустимый стаж на последнем месте работы до 2-3 лет

против 6 месяцев-одного года для российских граждан. Кроме того, банки не могут провести объективный андеррайтинг из-за возможного наличия иностранного работодателя, что также препятствует сделке.

По словам бывшего депутата Верховной рады Украины Кирилла Куликова, сейчас три миллиона украинцев «вынуждены» работать в России. Причиной этого являются действия украинских властей. При этом депутат подчеркнул, что гражданам Украины приходится выполнять низкоквалифицированную работу, которой не хотят заниматься россияне.